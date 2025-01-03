大家有沒有很好奇越式羊肉爐都是從竹南開始的？

「詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店」在地經營三十多年，現在由第二代接手。

第一代老闆詹師傅，曾是台北知名飯店的主廚，擁有深厚的廚藝經驗~

後來回到故鄉發展，將越南矮桌風情與詹師傅個人獨家研發羊肉爐結合，才稱為越式羊肉爐

羊肉爐湯頭以數十種中藥材熬煮而成，不加味精，帶有濃郁藥膳甘甜風味，加上Q嫩的帶皮羊肉，每到冬天都能吸引滿滿人潮

不吃羊肉的朋友可以點燒酒雞或台灣肉骨茶喔。

他們的快炒料理麻油羊佛也很有特色，雞佛吃多了，羊佛還是第一次吃呢

喜歡這一味的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店位置及停車方式

*******************

詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店位於忠義街靠近延平路。

旁邊有大空地可以停車，對開車的朋友還挺方便的

👉詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店環境介紹

*******************

店內座位以越南矮桌為主，加上碳火陶甕，吃完後身心都暖和起來了

第二代老闆承襲爸爸獨家研發的越式羊肉爐，湯頭以數十種中藥材熬煮而成，不加味精，屬於溫補的食品。

店家是竹南第一家越式羊肉爐，自民國81年開業以來許多報章雜誌、媒體都有推薦報導，還榮獲建國一百年國家優良商品金牌獎喔

👉詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

養生藥膳羊肉爐一份950元、半份550元，不吃羊的朋友可以點燒酒雞或台灣肉骨茶

炒菜類有麻油羊佛、小羊排、炒羊肚等，還有很特別的檳榔花耶！

火鍋料、飲料、啤酒可以到冰箱自助取用啦。

小彤說鴨腸和鴨血都是必點的喔！

👉詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小彤、阿昏和香港來的朋友茵茵來嚐嚐越式羊肉爐的美味

以傳統碳火陶甕煮的羊肉爐，即使是寒流來襲時享用，身心都能暖呼呼~

羊肉爐(550元/半份)除了羊肉還有玉米、高麗菜、豆皮、木耳等配料。

記得上桌時先將湯煮滾，風味會更棒喔！

炭火煮起來熱呼呼有羊肉香也有炭火香~

小米和小彤最喜歡這種帶皮羊肉了，店家選用澳洲和紐西蘭進口的小羔羊，肉質軟嫩

也有不帶皮的瘦肉喔。

羊肉外皮有Q帶嚼勁，吃起來沒有羊騷味，吸附藥膳甘甜風味讓人一口接一口吃不停

冬天就是要吃羊肉爐補充熱量，讓身體暖和，寒流來都不冷了！

湯頭以數十種中藥材熬煮而成，不加味精，帶有濃郁藥膳甘甜風味，清甜好喝一點都不死鹹

像這樣一碗有羊肉、玉米和高麗菜，讓人一口接一口吃不停~

來自香港的茵茵說她在香港沒有吃過這種羊肉爐，在香港都是吃羊腩煲，類似三杯的料理

重口味的朋友可以搭配店家自製的豆腐乳醬，鹹鹹甜甜的風味，跟羊肉搭配也不錯喔！

吃羊肉爐當然要配手工麻油麵線(60元)，適合1-2人分食。

麵線屬於乾爽Q彈的口感，加上麻油和油蔥酥香氣，是羊肉爐的好朋友

吃羊肉爐當然要搭配羊大骨和羊腳筋才過癮啦！

喜歡吃肉的朋友必點羊大骨(120元/份)，建議先放入湯裡熬煮，讓羊肉吸附湯頭肉質會更嫩，就可以享受大口吃肉的快感 XD

當然也要吸骨髓啦！

滿滿的膠質吸起來好過癮，吃辣的朋友還可以加辣醬進去攪拌均勻再吸喔

羊腳筋(120元/份)建議可以煮10分鐘以上，讓羊筋口感更為軟Q，滿滿的膠質甜味很不錯喔。

喜歡吃肉肉的朋友可以點羊肉片(200元)。

涮七分熟帶粉嫩色澤，有嫩中帶嚼勁的口感，加上油脂甜味挺不錯的

羊肚(150元)也是必點的啦！

大概涮個1分鐘就可以吃了，店家處理得很好沒有腥味，口感脆甜

鴨腸(50元)是小彤最愛，記得不要涮太久喔。

這是新鮮的鴨腸，不是泡過藥水的~

小米很喜歡加他們的辣椒醬，又辣又香，加上有脆度的鴨腸好過癮喔

吃羊肉爐就是要加雞佛(300元)才對味 XD

雞佛吸飽湯汁精華，吃起來真的很甜

不吃羊的朋友可以點燒酒雞或台灣肉骨茶。

台灣肉骨茶(650元)類似藥燉排骨，湯頭的當歸香氣明顯~

排骨建議煮久一點，口感會更好

接下來是快炒時間，麻油羊佛(320元)是小米第一次吃，本來以為羊佛跟雞佛一樣小小一顆，但是撈起來怎麼會是一片一片的？

後來去網路上找照片才知道原來羊佛很大一顆，必須要切片才好食用 XD

羊佛搭配麻油，吃起來一點都沒有腥味，吃起來甜又有脆度，沒吃過的朋友不妨試試喔

小羊排(300元)是黑胡椒風味，記得上桌時趁熱吃口感較嫩，冷掉的話口感會比較差喔。

檳榔花(180元)是很有特色的蔬菜，香港人也沒吃過。

吃起來口感脆甜，喜歡的朋友不妨嚐看看啦

炒羊肉(180元)也是很棒的下酒菜，裡面有一些青菜可以中和吃肉的油膩感喔

其他吃羊肉爐必備的火鍋料就給大家參考囉。

米血(30元)

凍豆腐(30元)

豆皮(40元)

以上是我們的心得分享，詹師傅越式羊肉爐是竹南越式羊肉爐的創始店，在地經營30多年了，喜歡藥膳羊肉爐的不妨嚐看看，麻油羊佛、羊肚也是必點的喔

👉詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店

🏠地址：苗栗縣竹南鎮忠義街15號

☎電話：03 746 8987

⏰營業時間：15:00–23:30

粉絲團：詹師傅越式羊肉爐-竹南創始老店

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我