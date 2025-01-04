2025除夕年菜外帶推薦│來自阿嬤傳承的古早味功夫菜，年初一聚餐、內用開放早鳥優惠預訂囉！

2025年菜外帶、年初一內用預購 開打囉！！台中人氣茶館” 有春 “推出熱年菜外帶，也為了外縣市或不方便店取的朋友另推出宅配年菜，道道都是阿嬤傳承的古早味功夫菜唷！！現在快趁早鳥優惠價預訂起來，今年就讓婆婆媽媽都可以打扮美美的等吃年夜飯就好！！

大家一起來與有春茶館做公益！！一起分送寒冬中的愛，圍爐年菜有著孩子們的期待。大家認捐的暖心年菜可以選擇，# 張秀菊基金會 或 # 樂說多元專業發展協會 ，將由有春為您送出！！

勸募期間: 2024/12/25~2025/1/15，可直接與有春茶館聯繫或 線上填單結帳 ，即可完成暖心年菜認購流程。

有春茶館 位在南屯區大進街上，外館很顯眼不難找，且是一間吃飯、喝飲料、聊天聚餐等寬暢的用餐空間，鄰近也有不少收費停車場，在交通上很便利。

有春茶館2025年菜外帶“ 金蛇迎春鴻運組 “開打囉！現在只要提早預訂更享早鳥優惠價格、113/12/31日前預訂再加贈由黃景龍師傅與陳沛瀅創辦人出版的《免開火！巧用家電做臺菜》食譜。

》 2025/01/10前訂購都算早鳥優惠價，01/10~1/27日訂購為新春優惠價(自取熱年菜最晚要在1/27晚上8點前來取貨唷)。

》 宅配預定~2025/01/17下午15:00截止。

》 2025年初一開放內用熱年菜，建議先預訂享早鳥優惠價格。

》 年菜亦可整組預購或單點都可，有分熱年菜或冷凍年菜，可依照自己的便利性來預購。

只要於113/12/31日前訂購任一組年菜，就加贈黃景龍師傅與陳沛瀅創辦人出版的《免開火！巧用家電做臺菜》食譜，新書價值430元。

有春2025年初一就開始營業，所以你也可以趁現在早鳥優惠先預訂起來，到時候直接帶親朋好友來用餐即可，加上有春內用年菜的擺盤都相當的精緻，宴客或回娘家來更是體面！

年菜不能少的冷盤有來自雲林的 烏魚子 及 紅露醉蝦 ！

烏魚子底部有放蒜苗以及蘿蔔片，可以單吃或是加上蒜苗一起吃都很ok！烏魚子內軟綿密，口口香醇，且油脂及水分依舊保留住，這來自雲林在地的烏魚子更能呈現道地的鮮味！

紅露醉蝦擁有迷人酒香並飄散淡雅的中藥香，吃起來Q彈又鮮美。

鹽麴味增豬五花 ，以產銷履歷的台灣溫體豬肉來料理！表面製燒過後讓豬肉的香氣更顯現、加上以味噌來調味，讓豬肉的層次風味更足，這一道豬肉料理更是深得不少長輩、小孩的喜愛呢

小凉個人為啥很愛有春茶館家的美食原因之一，就是闆娘對於食材的要求很堅持，這也是姊妹們每次聚餐都喜歡來有春的因素！現在就連年菜內的食材也都選用高品質、有產銷履歷的台灣豬肉呢～



鹽麴味增豬五花的厚度切得很大器，相對地吃起來更有口感，且五花肉融入特製鹽麴，入嘴更是營造出軟嫩且豐富的口感，單吃起來過癮又涮嘴（偷偷說搭配酒飲也不賴）。

扁魚沙茶鍋 是6~8人份的年菜組合內才有的！小凉強力推薦如果家人本身就愛吃鍋喝湯，就算你們家是小家庭也很建議直接升等來個6~8人份年菜喔！這扁魚沙茶鍋內有九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、豆腐(內用才有豆腐)、木耳以及蔥段相當豐盛，重點是這湯頭是很用心以扁魚下去熬煮出來的鮮味再搭上沙茶而成的沙茶鍋！

PS ：到店自取年菜或宅配年菜都沒有附甕或蒸籠等容器唷！扁魚沙茶鍋帶回家後，還可以加上自己喜歡的時蔬或配料，更能增添年菜的澎湃度唷！

九孔鮑魚本身鮮美彈牙又軟嫩，豆腐再滾煮後吸滿了湯汁吃起來更有味道，黑木耳的鮮脆加上番茄釋放的甜香都超對味，偷偷說回家後再加點冬粉進去，不誇張那冬粉大家搶著吃呢～

湯頭喝起來鮮香味濃，並在食材煮滾之後更有著蔬菜和海鮮的不同層次甜味，越煮是越好喝！扁魚給的量不少，所以回家煮後、還可以再加入自己喜歡的配料、也不減風味喔！

麻油雞米糕 (年菜外帶不含芋絲)，除夕圍爐年菜絕對不能少的就是這美味又能吃飽足ㄟ米糕。

以台灣糯米蒸熟後拌入噴香的純麻油，再加上以舒肥方式料理的去骨麻油雞肉手工製作而成，內用加上的芋頭絲更有畫龍點睛的效益，讓口感更多元！

這去骨的麻油雞肉真的好好吃，軟嫩又香且搭上一片薑片入嘴更有不一樣的味道口感喔！

麻油香氣迷人的米糕，軟硬適中有嚼勁，加上香菇、薑片、雞肉的鹹香層次堆疊，讓人忍不住多吃好幾口捏！

白灼蹄花燉全雞 ，2025年菜組合的湯品在視覺及份量上都讓人視覺大大滿足！除了以全雞入鍋還加了不少的蹄花肉，且燉煮多時讓湯頭清爽不膩！

整隻全雞浸泡在熬煮多時的湯頭內，加上給了滿滿的蹄花及白蘿蔔，湯頭更有加入紅棗、當歸、蒜頭等一銅熬煮，這一鍋可以說是用料相當用心且真材實料呢

不誇張這隻全雞的重量還不輕，在舀起的當下深怕骨肉分離，畢竟燉煮多時，也讓雞胸的部位吃起來不柴，雞腿更是不用說的輕輕一拔就起來，你就知道肉相當的嫩口且不軟爛的好吃！！

豬腳的部分那肉質不只是香Q又彈牙，且還有嚼勁的口感，加上在湯頭內燉煮沒有過度的調料，完全就是吃原味，更能知道店家精挑細選的豬腳可是一流的鮮啊！

小涼最愛沒有過多調味的雞湯囉！完全藉由豬腳、全雞、當歸、蒜頭、紅棗等配料來熬煮，豬腳的滿滿膠質也入湯內，讓湯頭喝起來濃香溫潤又順口，喝上一碗你就會想要在趕快舀上第二碗呢

阿嬤手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸

阿嬤的手工雞捲 可以說是小涼的最愛！以豆皮去包裹魚漿及時蔬再油炸，咬起來外皮挺薄脆，沒有過多油膩感，餡兒的真材實料又飽滿，獨特的香氣撲鼻而來，真的好吃到沒辦法停下來！

蛋黃麻糬芋丸 ，一顆顆圓滾滾炸過後帶金黃也象徵團圓。入嘴外層麻糬金黃酥脆又Ｑ軟加上香濃綿密的芋泥包裹著新鮮蛋黃，那鹹中帶甜的層次風味口感，絕對讓人一次吃上兩顆才過癮！

有春也有將店內相當受歡迎的點心《 拇指發糕 》放入年菜中，讓大家年節打麻將也能發發發！這可愛的拇指發糕不僅造型超可愛又吸睛且是按照古法手工製作！！

※店內享用年菜才有加入玫瑰醬、外帶無加醬。

拇指發糕吃起來彈牙又綿密，且放了埔里當地產的玫瑰醬更是多了花香味兒，也讓視覺更美～

年初一就來有春吃美食，讓你２０２５年有春有春，事事龍有春！！



小凉超推薦來到有春茶館不能錯過的就是這 麵茶炸年糕 ，充滿兒時回憶的美食，必點！！

將年糕炸的金黃酥香，入嘴不只是香酥又具Q彈的口感，且一點都不油膩的涮嘴，沾上麵茶又是不同的層次風味，超涮嘴～～～

有春茶館除夕當日休息，所以自取年菜最晚要在１１４／０１／２７日晚上８點前來取貨！！但在年初一就開始營業了，所以熱年菜系列依舊可以先預訂起來唷！！畢竟早鳥優惠還是最划算的啦！！

店內有販售不少伴手禮及醬料或冷凍餐點，有喜歡的可以順便帶回家唷！

2024年末最夯的就是這一本由有春茶館闆娘陳沛瀅與知名料理達人黃景龍師傅共同出版的《 免開火！巧用家電做台菜 》食譜，教你如何在家免開火就能做出噴香的台菜，目前已經在許多網路平台販售，有興趣的朋友可以點以下網址參考購買唷！

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有春茶館-大墩店

電話：04-2322-1669

地址：台中市南屯區大進街377號

營業時間：11:30~21:00

官網： 有春茶館

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