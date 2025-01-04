榴槤魚,中壢老罈子酸菜魚推薦,稚人酸菜魚,桃園中壢美食

說來有點丟臉，雖然酸菜魚這料理已經風行很久了，但這可是我第一次吃酸菜魚呢！因為我聽說酸菜魚是來自四川重慶的料理，以泡椒跟酸菜入菜故而又辣又酸～這兩種口味都不是我的強項所以我就從沒動過想吃酸菜魚的念頭，但聽說稚人酸菜魚也有不辣的選擇！還有超誇張的榴槤魚……天啊～～～那又會是什麼味道呢？？？

稚人酸菜魚中壢店

034270000

桃園市中壢區長江路136號 請點我開始稚人酸菜魚中壢店導航

11:30–14:30（13:30最後入場）、17:30–21:30（20:30最後入場），每週二店休～若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

開幕活動：1月4日~1月24日

桃園人活動：身份證為「H」免費送金沙炸蝦乙隻

白飯免費續

經典洛神陳皮茶免費招待

當日壽星招待指定料理小菜（碳烤櫛瓜/酥炸雲吞/金沙炸蝦 三選一）乙份

脆threads 留言：「稚人酸菜魚開幕」並附一張照片 贈香辣鹽酥肉或酸菜滑羊乙份

停車資訊

最近的就是中壢藝術館地下停車場了，沒位置的話停到前面一點的公七地下停車場走過來也不遠。

店內環境

來到門前應該不少同學已經發現了，稚人酸菜魚就位在之前很著名的山禾堂拉麵的地置喔～雖說內裝沒什麼大改變，但牆面上多了不少很有趣的海報喔。

比如說那幅＂只做地表第二好吃的酸菜魚＂！看起來口氣就挺大啊～好吧就讓老人家來試試你們家的酸菜魚吧～

嗯…吃魚拯救地球好像挺帥的，不過如果吃了稚人酸菜魚能變得跟海報上的大叔一樣帥氣的話，我覺得可以天天吃！（謎之音：你應該是來不及了。

啊對了對了，千萬不要忽略了櫃檯前方的自助區！除了開水之外啊～最重要的是那個＂陳皮洛神花茶＂！這熱的飲品不只暖心暖胃，帶著洛神以及陳皮的香氣與微微的果酸味，更能解油膩。

稚人酸菜魚中壢店菜單

剛坐下還在等人齊呢，隔壁桌小情侶吃的那一大盤酸菜魚就一直散出一股讓人胃口大開的香氣！一直飄過來一直飄過來聞得我都餓了啦～問了店長原來小兩口吃的是蒜香風味的酸菜魚，等等給我來一盤拜託！（口水

而且店裡是不收服務費的喔！（店長說啊就沒什麼服務啊所以不收服務費ＸＤ

基本上吃辣的選四川風味，不吃辣的選那個蒜香的準沒錯，但是…唔………

我說店長你方便來一下嗎？酸菜魚不是挺好的，但菜單上怎麼會有…榴槤魚！！！是誰讓你把榴槤加在魚裡的？？？而且還是南洋風味的榴槤魚？這也太母湯了～（尖叫

餐點介紹

當紅炸雞：180元

看著就很好吃的韓式炸雞對吧？但吃了之後發現這絕對不是一般的韓式炸雞！！！微帶辣味的炸雞又香又脆肉質好吃不柴，吃進嘴裡會品到另一段的獨特香味！

就算放冷了也很好吃喔！原來店裡的炸雞除了沾上的是自己調配的麵衣，雞肉更是先用啤酒浸泡，算準了時間後才下去炸的，難怪這麼好吃而且肉質美味啊。（筆記

香芹雲吞：130元

店家自己手工做的雲吞，白色的雲朵上飾以鮮艷口感特殊的蝦卵，又好看又好吃。

金沙四季豆：60元

唔！這個金沙醬太棒了～連平常很少吃四季豆的我都吃了一盤！感覺不管搭配什麼都很合呢。

香辣鹹酥肉：130元

瞧著就是普通的炸豬肉丸吧？但味道真的很香就信手拈了一顆塞進嘴裡，喔喔～炸得很剛好，外酥內嫩非常的好吃…唔……好像有點辣……嗯……不對，好辣！哇哇哇～～～這香辣鹹酥肉真的會辣而且是酸辣啊！中辣以上的等級而且會辣很久啊啊啊～～～（瘋狂喝水中

呼，總算從辣到舌頭快麻痺的痛苦裡解放出來了…好吧那我們就來看看酸菜魚的靈魂食材之一～酸菜！

欸！微脆的口感再加上帶著一點點甘甜的酸味，這裡的酸菜我很可以耶！原來老闆特地到處尋找他心目中最適合做酸菜魚的酸菜，後來給他找到一家三代都做酸菜的店家，不死鹹而且久煮後會更加香甜！

多加料的老油條,老皮豆腐,豆皮（均一價各50元）

雖說稚人的酸菜魚裡面已經有許多的食材了比如五花肉啊寬粉啊白菜啊，但如果想多吃點菜菜肉肉豆腐油條什麼的請務必在點菜的時候就先點喔，因為加點的各種品項會在廚房先與主角一起烹煮好再上桌，沒辦法吃到一半才給你加點啊請注意喔。

老罈子酸菜魚蒜香風味（中盛）：568元

嗯，沒錯就是這個迷人的香氣～～～咦？？？稚人酸菜魚裡真的有魚啊～一看就是我常吃的孔雀香酥脆嘛！也太可愛了～在魚湯裡稍稍浸泡一下吃也挺好的。

這份蒜香酸菜魚加點的部份有豆腐跟豆皮，但原本的料就很多了喔～像白菜啦金針菇啊寬粉肉片等等，而且魚肉也不少呢。

比較特別的是稚人酸菜魚使用的是鯰魚肉喔，味道鮮美而且肉質軟嫩，一絲絲的土味都沒有呢。

涼拌魚皮（含皮蛋）：180元

仔細處理過呈現晶瑩剔透的鯛魚皮，配上香氣獨特的皮蛋～要吃的時候記得跟底下的小黃瓜一起拌勻來吃喔～又脆又Q真的很棒。

60秒酥魚皮：90元

小姐姐把炸的酥脆的魚皮端上來時還附了一個沙漏？？？喔喔喔聰明如我瞬間就頓悟了！這菜名叫60秒酥魚皮嘛，沙漏是用來計時的，把魚皮浸泡在酸菜魚湯裡，然後把沙漏翻轉漏完一次剛剛好60秒～

當然要直接吃也是非常好吃又酥又脆（又發現一道下酒菜？），但是把魚片浸在酸菜魚湯裡再吃又別有一番風味！先把魚皮放進去湯裡～然後啊～開始翻轉你手上的沙漏！

等到六十秒後快點拿出來吃，太久的話會太爛喔～但如果是在建議的時間內夾來吃的話魚片會略為膨漲起來，吃起來就會覺得好像有點在吃魚肉的樣子呢。

老罈子酸菜魚四川風味（中盛）：568元

小辣等級，搭配老油條一起吃風味更佳！但請注意喔這裡的辣度無法調整，愛吃辣的朋友可以跟店裡服務員小姐姐或帥哥要一點醃泡椒，又酸又辣我只試了一小口就辣到連舌頭都麻了呢～

每次看到在酸菜魚裡游來游去的小魚都覺得超Cute的。

母湯榴槤魚（中盛）：698元

我的老天啊……我這輩子什麼都吃過，獨獨就是榴槤這個水果之王我無法…我真的無法啊啊啊！！！同桌的月月更是敬而遠之，都傑哥啦～沒事點這個超母湯的榴槤魚要幹嘛啦！！！那小碗的榴槤是給大家看的而已啦，更多的榴槤已經融化在魚湯裡了…

剛好給大家做個對照啊，這盤榴槤魚也是中盛的大小，而且沒有加點任何的豆皮啊老油條什麼的，不過看著份量就挺多啊～然後傑哥一直說榴槤魚真香啊～～～好！！！為了美食也為了真實為大家來闡述榴槤魚的味道，我就把人生第一口的榴槤獻給你們啦！閉著氣硬著頭皮喝了一口湯……

哇！！！超甜美的魚湯～原來榴槤這麼的甜呢～～～唔！不行，那個味道漸漸浮上來了！！！傑哥拜託你一個人端著你的榴槤魚去隔壁桌吃吧。

店家/景點資訊

店家名稱：稚人酸菜魚中壢店

所在地址：臺灣桃園市中壢區長江路136號

營業時間：日 一 三 四 五 六 11:30–14:30-17:30–21:30

店家電話：034270000

評價：★★★★★

備註資訊：

11:30–14:30（13:30最後入場）、17:30–21:30（20:30最後入場）





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