世唯囍餅SWEET WAY｜雲林三十餘年伴手禮品牌，翻轉創意口味設計送人超有面子!

身為雲林人都不陌生的這家，三十年在地好滋味的【世唯囍餅SWEET WAY】，是許多親朋好友都指定的伴手禮，除了最招牌經典的中式大餅，還有西式喜餅、蛋糕甜點、彌月禮盒選擇，透過翻轉時髦的設計和創意口味，更符合新時代的潮流送人也超有面子!

❤️優惠活動❤️

花喜 優惠價 NT$720(滿30盒以上)

花漾 優惠價 NT$660(滿30盒以上)

美好 優惠價 NT$550(滿30盒以上)

浪漫之約 優惠價 NT$720(滿30盒以上)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

世唯囍餅SWEET WAY 品牌介紹

▼【世唯囍餅SWEET WAY】創立於 1991 年，是來自雲林三十年的在地好滋味，打造出獨特的六角形中西式雙層禮盒，擁有豐富多樣化的禮盒選擇，提供門市和線上購物服務。

▼【世唯囍餅SWEET WAY】秉持「每一塊餅都是師傅們用嫁女兒的心情」來製作的，堅持採用天然、頂級食材精心揉製，更曾榮獲食品界的米其林-iTQi殊榮。

世唯囍餅SWEET WAY 如何購買

【世唯囍餅SWEET WAY】提供門市和線上購物服務 點我線上購買

世唯囍餅SWEET WAY 喜餅開箱

花漾雙層禮盒💰930元 花喜雙層禮盒💰990元

▼花漾雙層禮盒和花喜雙層禮盒都包含一塊中式大餅和一盒法式手工餅乾，能夠一次享用它們家最經典的招牌。

▼兩款最大的不同在於外型設計，花漾雙層禮盒粉嫩中帶有優雅，簡約又充滿設計感；花喜雙層禮盒以時髦的六角形設計，如同盛開的花卉層層堆疊。

▼榮獲雲林十大伴手禮殊榮的中式大餅，總共有9種口味可以選，禮盒可從鴛鴦玉露(葷)、狀元餅(葷)、相思麻糬(奶素)擇一，使用夾鏈袋包裝，保存與食用上更加便利、更能妥善維持新鮮度。

狀元餅有著經典的糕皮，口感濕潤卻不軟爛，內餡能吃到滿滿雲林在地黑毛豬肉上等肉脯、鹹鴨蛋黃和綠豆沙，咬下去鹹香襲來；蛋黃香與綠豆香尾韻細緻香醇，是大人小孩都會愛的不敗口味!

▼灑滿香醇芝麻的鴛鴦玉露，有著療癒的牽絲麻糬和紅豆餡，伴隨撲鼻的蛋黃鹹香跳出來，還能吃到充滿口感的肉脯與核桃，甜中帶鹹的涮嘴滋味好討喜！

法式手工餅乾(原味杏仁、巧克力杏仁、椰香、辣味起司、義式脆餅、黑糖燕麥、伯爵奶酥、杏仁權杖)

▼精心研發的法式手工餅乾，使用法國進口原料與手揉麵團製成，甚至榮獲「比利時ITQI國際評鑑風味絕佳獎」的最高美味肯定，每一塊都迷你如手指大小，口感酥脆不甜膩，每款風味吃起來各有特色~

▼其中我最喜歡茶香渾厚的伯爵奶酥，還有層次豐富的巧克力杏仁，裹上杏仁角有著酥脆口感的杏仁權杖~

美好💰1015元 浪漫之約💰1290元

▼美好和浪漫之約適合喜歡西式風味的朋友，共有十一款不同的甜點能享用，包含橙橘磅蛋糕1包、鳳梨瑪德蓮1包、義式蛋白莓果糖1包、法式鳳梨餅乾1包、多蘭謝堅果塔1包、覆盆子香緹心型1包、法式柳橙餅乾1包、榛果巧克力餅乾1包、夏威夷豆塔1包、法式蔓越莓餅乾2包、法式麗詩餅乾2包。

▼兩款最大的不同在於外型設計，美好鑲上質感的燙金字樣，各個角度都閃亮又耀眼； 浪漫之約多了一盒法式手工餅乾，湖水藍色優雅大方，搭配如同禮物盒的設計很有儀式感~

▼小巧可愛的法式柳橙餅乾，柳橙咀嚼得到果乾的口感，酸酸甜甜好好吃!

夏威夷豆塔、多蘭謝堅果塔

▼真材實料的夏威夷豆塔和多蘭謝堅果塔，每一口都能吃到滿滿食材，夏威夷豆塔硬脆香甜，不黏牙不會難咬；多蘭謝堅果塔杏仁誠意十足，吃起來是比較鬆軟的口感。

覆盆子香緹心型 蛋白莓果糖

▼象徵幸福的覆盆子香緹心型，以香濃奶油餅乾為基底，搭配覆盆子果泥，酸甜恰好口味非常討喜；入口即化的蛋白莓果糖，在嘴裡蔓延酸甜果香~

世唯囍餅 SWEET WAY 心得分享

還是熟悉的味道最對味，這次收到【世唯囍餅SWEET WAY】讓人大驚喜，無論是設計還是口味都大升級，作為伴手禮和喜餅都很適合，收禮人絕對能感受到滿滿心意!

世唯囍餅 SWEET WAY 店家資訊

官方網站｜Facebook｜Instagram｜官方LINE

世唯囍餅 SWEET WAY 斗六店

住址：雲林縣斗六市民生路78-3號

電話：05-5333509

營業時間：週一至週日 10:00-21:30

世唯囍餅 SWEET WAY 斗六旗艦店

住址：雲林縣斗六市民生南路101號

電話：05-5370717

營業時間：週一至週日 10:00-21:30

世唯囍餅 SWEET WAY 斗南店

住址：雲林縣斗南鎮中山路55號

電話：05-5965915

營業時間：週一至週日 10:00-21:30

世唯囍餅 SWEET WAY 斗六旗艦店

住址：雲林縣斗六市民生南路101號

電話：05-5370717

營業時間：週一至週日 10:00-21:30

世唯囍餅 SWEET WAY 斗南店

住址：雲林縣斗南鎮中山路55號

電話：05-5965915

營業時間：週一至週日 10:00-21:30

世唯囍餅 SWEET WAY 光復旗艦店

住址：雲林縣虎尾鎮光復路441號

電話：05-6314959

營業時間：週一至週日 10:00-21:30

網路客服時間： 8:00-17:00(週一–週五)/12:30-13:30休息

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/