





這次是二訪囉～ 基隆大嘴巴茶坊 成立於2007年，至今已有17的歷史，是不少在地基隆人的回憶，主要提供親民價位的 中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理、茶點小吃與特調飲品 等等，舒適寬敞的環境，還有附設 2.1A高速USB插座、超高速1T無線網路WIFI，用餐不限時，是基隆廟口下午茶、宵夜首選。













基隆大嘴巴茶坊｜地理位置 交通資訊

基隆大嘴巴茶坊 座落於交通便利的基隆廟口夜市正對面，搭乘大眾運輸工具，可坐到基隆火車站「客運終點」搭乘 1551、1550 即可抵達，附近也有收費停車場設置。















基隆大嘴巴茶坊｜環境介紹

用餐時間寬敞舒適，座位設置以多人座為主，每張桌子的下方，均有2.1A高速USB插座、超高速1T無線網路WIFI，是三五好友聊天、聚餐的好地方。



營業時間從早上10:00到凌晨的01:30（週五、週六延長至凌晨02:30），更是基隆下午茶、宵夜的好選擇。















基隆大嘴巴茶坊｜人氣菜單

使用線上掃描 QR-Code 方式點餐，可以節省點餐時間，送餐速度還蠻快的，提供 中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理、茶點小吃與特調飲品，今天點兩份套餐+一鍋小火鍋，另外單點兩杯飲品與甜點，餐點均為現點現做，新鮮美味。



泰式椒麻雞

套餐均附飲料（紅茶、綠茶擇一），小菜（毛豆、炸豆腐），主食白飯一碗，還有一塊香蒜麵包。



大嘴巴茶坊的酥炸無骨雞腿排均為現點現炸，外皮酥脆、肉質鮮嫩可口，搭配特製泰式香料醬汁，微酸的泰式風味，小辣。















台式三杯雞

精心嚴選雞肉肉質最軟嫩的部位-雞腿肉，現點現做，味道入味，融入創意巧思，以韓國年糕增添口感，打上一顆荷包蛋，營養滿分。











北海道十勝牛奶鍋

一上桌就聞到陣陣香醇的牛奶香氣，搭配牛肉片，時蔬、火鍋料給量算大方，附上 店家特調沙茶醬汁、雞蛋一顆與白飯一碗，冬天熱熱吃，還蠻滿足的。























小芋圓奶茶

芋圓口感Q彈、有嚼勁，帶著淡淡的芋頭香氣，搭配古早味的現搖奶精奶茶，就是對味。











夏威夷水果茶

以新鮮水果入茶，喝起來酸酸甜甜，帶著熱帶的風味。











焦糖珍珠厚片

底層鬆軟的現烤奶油厚片吐司，佐上一球香草冰淇淋與Q彈珍珠，淋上現煮焦糖，浮誇系下午茶甜品就此誕生。



焦糖香氣四溢，結合濃郁香草冰淇淋風味，鬆軟的吐司與嚼勁Q彈的珍珠一同入口，在嘴裡層次堆疊，真的好幸福啊～！！！













[ 店家資訊 ]



基隆大嘴巴茶坊

地址：基隆市仁愛區愛三路57號3樓

電話：02-2428-1854

營業時間：10:00~01:30

（週五至週六延長至02:30）























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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。