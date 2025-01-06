

青鳥旅行 是相當有名的台中伴手禮品牌，主打灌餡蛋捲與超美包裝設計，幾乎送禮沒人不愛的，不過第一次認識青鳥旅行是在台中國立美術館對面的青鳥旅行 台中國美概念店，在霜淇淋上吃到的蛋捲一吃就愛上。每年各個重要節日更都有應景設計的禮盒推出，青鳥旅行整體包裝設計的概念以及對蛋捲製作的用心讓人相當驚艷，這次新年春節全新推出青鳥旅行春舞金燦禮盒，8種口味全部吃得到，特別是最新的咖啡歐蕾口味超推薦！禮盒設計質感超好送禮或自己吃都開心！

【原文發表自 橘子狗】https://orange-dog.com/newyeareggroll/

【青鳥旅行│全台各門市據點及網路訂購】



在台北、新北、板橋、新竹、台中以及台南高雄都買得到。網路訂購也相當方便。



新年春節的早鳥優惠方案也好多，不管是個人購買送禮或公司團體訂購都兼顧到了。

【青鳥旅行│春節禮盒介紹/優惠】



台中知名伴手禮有像是傳統太陽餅、土鳳梨酥、奶油酥餅等等，然而還有這家青鳥旅行也是從台中起家的灌餡蛋捲專賣品牌，目前在國立美術館對面有開設一家青鳥旅行 台中國美概念店。以前只覺得青鳥旅行是「賣得很貴+包裝設計很漂亮的蛋捲」而已，然後就是某次來台中國美概念店買了盒蛋捲回家吃，想不到這一吃完全顛覆過往我對蛋捲的刻板形象，



就如青鳥旅行的概念→探索蛋捲的100種可能，是專為吃貨人設計的創意蛋捲。除了兼具傳統酥脆口感，更把各種巧思口味包覆其中，灌餡蛋捲我並不是只吃過青鳥旅行這一家，但吃過後就真心愛上這一家了。所謂的「顛覆」，是因為青鳥旅行跟從小吃到大的喜年來蛋捲或團購超夯的福義軒都全然不同，把蛋捲做出了全新型態，網路上好評不少，現在一想到要買台中伴手禮，青鳥旅行也常常是我的好選擇。



青鳥旅行春舞金燦鐵盒包裝就有「經典蛋捲禮盒16入」、「綜合蛋捲禮盒24入」以及「真巧蛋捲禮盒16入」三種，另外還有精緻禮盒「經典蛋捲禮盒12入」跟「真巧蛋捲禮盒12入」兩款。



現在2024年12月底前出貨有滿額贈(經典蛋捲禮盒12入)。早鳥2025年1月8日前預購最高享84折優惠，真的是早買早划算！





現在每消費滿1500元，還贈送春舞金燦紅包袋3入一組。紅包袋質感相當好。

【青鳥旅行│春節限定/春舞金燦真巧蛋捲禮盒12入580】



特別為了春節新年設計的喜慶色調，舞動春結象徵2025代表生肖「蛇」充滿著力量與生命力，交織出無限的心意，祝福收到禮盒的人有幸福美好的一年。這個「春舞金燦真巧蛋捲禮盒12入」吃得到4種口味灌餡蛋捲。每種口味三條，都是個別獨立包裝，





打開盒裝，剛剛好12條蛋捲4種口味，每種口味都是不同包裝辨識度很好，上面也有文字標示不會拿錯。讓不同口味味道不會互相沾染，也能保護好蛋捲不會碎裂。裡面四種口味分別有「醇黑真巧/咖啡歐蕾/抹茶真巧/鐵觀音真巧」。



背面也有清楚的各種口味成份/保存期限標示，可以放心參閱食用。

【青鳥旅行│口味介紹1】



四款裡面我最愛的就是「咖啡歐蕾」口味，外層是香醇咖啡餅皮有酥脆厚實口感，濃郁咖啡與絲滑奶香內餡完美平衡，有點像我很愛的咖啡牛奶風味，但咖啡味比較重，吃起奶香足不甜膩。



「醇黑真巧」巧克力餡用了黑巧克力，吃起來是先苦後甜比較偏大人味的巧克力蛋捲，很適合配著甜飲料或茶喝。



「鐵觀音真巧」茶香都相當優雅，沒有茶苦味，巧克力餡是帶微微甜味的，將茶味與巧克力比例揉合得恰到好處



「抹茶真巧」抹茶味挺重的，有點覺得巧克力偏甜的感覺明顯許多，不過厚重的抹茶味也平衡掉那份甜味。

【青鳥旅行│春節限定/春舞金燦經典蛋捲禮盒16入660】



這款是更精緻的鐵盒包裝，不知道為什麼常常都會有種鐵盒裝餅乾更好吃的錯覺？同樣是以舞動春結象徵2025代表生肖「蛇」充滿著力量與生命力設計，打開鐵盒其實裡面是兩層蛋捲的份量，自己要吃的話我就會買這個(誤)。





裡面四種口味分別有「海苔肉鬆/芝麻沙沙/花生粒粒/原味肉鬆」，都是我非常喜歡而且回購好幾次的基本款。每種口味四條，也都是個別獨立包裝。這四款是我最愛的青鳥旅行經典口味。

【青鳥旅行│口味介紹2】



「原味肉鬆」可以說是灌餡蛋捲裡最喜歡的口味，裡面滿滿的肉鬆，吃起來鹹香十足

「花生粒粒」濃厚的花生濃郁醬香，搭配酥脆不乾口的蛋捲好好吃。



「芝麻沙沙」抽出蛋捲就能看到整個灌滿芝麻內餡，除了蛋捲外層有不少芝麻粒以外，內餡是飽滿流心黑芝麻糊餡，雖然常溫吃起來不會「流心」，但依舊保有著微濕潤度完全不甜膩，還做減糖處理所以芝麻味醇厚不甜膩。



「海苔肉鬆」外圈還多了海苔香點綴，香氣層次更加豐富。

【青鳥旅行│推薦心得】



青鳥旅行 2024年再度拿下臺中十大伴手禮的特賞好禮獎，如果沒吃過青鳥旅行蛋捲，很容易把它當作只是靠行銷包裝的品牌，當然青鳥旅行的包裝設計非常用心，從伴手禮盒設計到霜淇淋店面形象打造都非常亮眼，但實際吃過青鳥旅行灌餡蛋捲才會知道食品的研發製作上更是用心，每種口味都有獨特之處，是自己吃或送禮都不會失望的好選擇，現在青鳥旅行春舞金燦經典禮盒早鳥價84折起超划算，更是不能錯過。



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◎介紹店鋪：[青鳥旅行\│台中國美概念店]

◎地址：台中市西區五權西路一段77號

◎電話：04-23786226

◎營業時間：11:00Am-08:00Pm(蛋捲霜淇淋販售至-07:00Pm)

◎青鳥旅行官方網站：https://www.bluebirdtravel.com.tw/

◎網路訂購：https://twbbt.co/lJ9DZ

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