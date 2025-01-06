楊梅美食(新開幕)楊梅平價小火鍋【逸小鍋鍋物楊梅店】單點豬肉片買一送一12片肉~很划算！

免加價自助吧~壽喜燒飯/椰香咖哩飯/麻辣拌飯/麵食/魚板/豆芽菜/冷熱飲/冰淇淋/DIY霜淇淋)通通無限吃到飽(逸小鍋楊梅店菜單)

好康報報: 平日限時~外帶、外送(熟食火鍋)每鍋+送2片肉

(外帶)送肉片優惠時段(平日)10:00~16:00

(外送)一次至少點5鍋(含)以上。提前一天預約訂餐(最慢當天早上10點前於官方line訂餐即享(外送熟食火鍋)每鍋多2片肉好康!

逸小鍋鍋物-楊梅店

電話:03-288-8137

營業時間: 10:00~22:00(中午不午休)

地址:桃園市楊梅區中山北路一段494巷76號

粉絲頁: 逸小鍋 鍋の物-楊梅店

收費方式: 目前只收現金

原文網址 楊梅美食/楊梅平價小火鍋【逸小鍋鍋物楊梅店】買一送一豬肉片有12片肉捏!自助吧(免加價)飯麵食/冷熱飲品/冰淇淋/霜淇淋/豆芽菜/魚板)通通無限吃到飽(逸小鍋楊梅店菜單)

好康報報2:

3款麻辣系列火鍋 ( 任點2鍋 )現送乙份 麻辣滷鴨血

生干貝、豬肉片 (內用/外帶/外送)均享『 買一送一好康 』總共12顆干貝、12片肉片!

google好評(秀手機給店家查看)現送一顆雞蛋

(一鍋評論送一顆)共鍋者~因無點主鍋評論沒有送喔!

逸小鍋鍋物總店在(中壢)健行科大旁! 是許多大學生(午晚餐飽餐一頓好去處)

2024年起隨著加盟分店愈開愈多間(享食)更方便!

最近楊梅夜市附近(鴻築里昂社區/藏彊社區/豪發帝景社區)住宅區裡也開了一家(逸小鍋鍋物楊梅店)

對喜歡(逸小鍋)饕客而言

再也不用大老遠跑中壢吃在(楊梅)就吃的到!

交通方便

外縣市遊客享食(開車)下楊梅交流道只需3分鐘車程就可吃火鍋!

店址位在楊梅夜市附近

(開車)有"大金山"與"力揚(金山公有停車場)"2個付費停車場可停車

(下圖) 大金山停車場 離逸小鍋楊梅店步行約200m-3分鐘路程

停車費(1小時)20元(當日入場最高120元)

(星期五)因附近有楊梅夜市so停車費(1小時)50元

(下圖) 力揚停車場金山站(google導航需設定:金山公有停車場)才找的到

離逸小鍋楊梅店步行約240m-4分鐘路程

停車費: 一小時20元(當日最高100元)

逸小鍋楊梅店(店舖較小) 用餐尖峰時段易客滿

全天營業從早上10點開到晚上10點 (中午『不』午休)

我平常吃逸小鍋火鍋都喜歡挑『離峰時段』吃！

來吃火鍋這天看到楊梅店闆娘有2位就讀小學女兒

(很乖巧會幫忙招呼客人與收餐盤)

回家後查看店家粉專『楊梅店』體恤附近安親班學生經常有考前衝刺(留較晚)用餐需求；貼心推出『安親班專案』

安親班午、晚餐或寒暑假安親餐食

有(下圖)6種鍋燒麵食可點購 一碗$90元

附近安親班若一次訂購數量夠多有外送服務!(詳情)請電洽店家詢問

內用附『自助吧』

自助吧餐食~通通免加價自助無限爽吃喝

冷熱飲品選擇至少18種

我特愛吃完火鍋後來一支DIY霜淇淋!

超喜歡逸小鍋好吃香草味霜淇淋

除了霜淇淋也有小美冰淇淋可挖

您是否和我們一樣？無論天氣多冷~吃完火鍋

總會再吃個幾球冰才願意離店

逸小鍋楊梅店消費方式:

不收服務費、只收現金 用餐時間90分鐘 內用自助吧餐食無限吃到飽(不提供剩食與任何內用餐點之打包) 可共鍋(最多2人共食乙鍋) 身高110cm以上(未點鍋)共鍋費80元(可折抵單點餐食) 身高140cm以上(共鍋費100元)可折抵單點餐食

內用點餐方式:

櫃檯拿菜單(劃選好)想吃的火鍋餐食 ；再到櫃檯點餐結帳、入座候餐

葷食火鍋口味23種。素食鍋有4種選擇

逸小鍋鍋物MENU 2024-12月拍攝!

避免未來店家菜單內容或單價調整更新(僅供參考)

請以您用餐日(現場菜單)為準!

個人小火鍋每鍋170元起~230元

湯頭選擇多元 (台式經典/異國風味/奶控奶香/進補湯頭) 都有賣 。 可加價(單點) 火鍋(肉品/海鮮/火鍋料)或 滷麻辣系列小菜

自助區: 想煮什麼麵食？自己夾取

意麵/王子麵/雞絲麵/冬粉/油麵/寛冬粉/烏龍麵 通通不怕您吃；只怕您煮太多吃不完造成浪費!

補麵補的勤~吃多少拿多少

(吃完再續拿)絕對可以讓您吃麵吃到撐

開動囉！！

點餐時有『點』火鍋或『付』共鍋費(結帳後)

店員會拿『飯碗與餐盤』放餐桌前。拿了餐碗即可自行到自助區盛飯、夾豆芽菜、魚板或麵食

白飯很大鍋

一旁還有放肉鬆 讓饕客(自加)

好多親子家庭(小朋友)特愛吃肉鬆飯

椰香咖哩醬~ 豆皮吸飽飽咖哩醬汁香

今天特想吃麵食~我沒盛飯(否則)有吃逸小鍋必吃一碗帶著椰汁香氣咖哩汁拌飯

朋友則是喜歡鹹甜適中壽喜燒醬汁淋麻辣醬汁『麻辣壽喜燒拌飯』飯香

佐醬區: 蔥花/洋蔥/辣豆瓣/辣味醬油/沙茶醬/蒜茸油膏/麻辣醬/醬油/醋(配料齊全)

但~就是沒有朋友愛吃的蒜末

我突然想到(23種葷食火鍋湯頭中)有香濃香蒜鍋可點食

(火鍋裡有+蒜茸)應該會合朋友的享食喜好!

每家逸小鍋自助吧都有魚板、豆芽菜讓客人自夾= 除了火鍋內基本配料(自助吧)也有免費食材可煮食

單點 麻辣滷雙拼 $50元

朋友約吃逸小鍋!滷雙拼是我幾乎每次必點的熟食小菜

麻辣雙拼(辣度)介於微辣~小辣之間!

是平常敢吃微辣食物兒童也能接受的辣度!

今天約吃火鍋朋友就屬那種不太能吃辣(吃到辣就猛喝水的怕辣男人 )

然後這盤幾乎都朋友吃的!

朋友說: 辣度嘟嘟好(很順口)不知不覺就整盤被吃光光啦!

我是覺得麻辣鴨血口感滑嫩!但若能再滷久一點點(更入味)會更好吃!

麻辣臭豆腐 軟硬度適中(已滷到內部有很多孔洞)

吃之前可以先沾麻辣醬汁讓臭豆腐孔洞吸一下麻辣滷汁(再入口咬食)滋味更棒！

劃單 點餐: 均可選擇『火鍋湯頭 辣度 』也可+ 加價升級換『羊肉、牛肉、雞腿或魚片』

有附肉片的火鍋選項(鍋內)是附豬肉片

不想吃豬肉的話可以加價換其它肉品

我點(小辣)咖哩雞腿鍋 $190元+30元 (豬肉片換雞腿)

吃過多家逸小鍋

小紫發現(可能不同店舖)供應雞腿肉廠商不一樣! 出餐的雞腿肉略不同

最近去嘉義洽公覓食時(嘉義店 雞腿肉 是帶骨切片雞腿)

今天吃的(逸小鍋楊梅店) 雞腿肉和 總店 一樣! 都是選用厚切帶皮去骨雞腿肉(肉量多)

很多第一次吃逸小鍋饕客

看到(下圖)小火鍋出餐畫面!

可能心裡會OS的碎唸(那麼小氣)湯~都捨不得多倒一些(鍋內都沒湯)等等喝什麼？

NO~若您也這麼想! 那就大錯特錯啦!

當您開火煮火鍋後(鍋中蔬菜與火鍋配料)煮熟會下沈(釋放水份)加上原先已倒在鍋中的高湯煮滾後(鍋內火鍋湯就會浮出來啦!)

鍋內(火鍋湯)至少都有8分滿喔！

內用『可免費續+大骨蔬菜高湯』

若您是吃火鍋必喝湯『湯控』 免擔心湯不夠喝~可以自己到自助吧拿高湯壺自己加湯

以(百元平價個小火鍋)來說

我覺得逸小鍋的鍋物比三媽來的多

多年前吃過一次(三媽沙茶豬肉鍋)當下感覺鍋物不多、撈沒幾下就吃完(很空虛感)後來網友推薦我們吃逸小鍋(這品牌)就成了我和大仁哥有去中壢(晚餐)覓食常店

今天和楊梅朋友約聚來吃(楊梅店) 品質和總店一樣

服務更親切(老闆娘好年輕)小朋友好乖(假日陪媽媽來開店)會主動幫忙店務

火鍋料我沒細數(沒有全部撈)除了(上圖)高麗菜/甜不辣/米血/貢丸/海帶結/鑫鑫腸，還有(下圖)豆皮/魚豆腐/板豆腐/油豆腐/金針菇...

咖哩湯頭濃郁! 入口濃醇香

很夠味(屬重口味湯頭)

我點小辣~湯韻微微辣、煮好的火鍋料都很入味(金厚呷)

帶皮去骨雞腿肉

肉質嫩(無腥味) 點咖哩鍋很適合加30元將豬肉片更換成雞腿肉喔!

豆芽菜~ 自助無限吃到飽

煮麵食時很適合拌豆芽菜再調醬拌麵，有在吃(乾拌麵)的fu

我以為只有大仁哥喜歡吃茼蒿菜

沒想到連朋友也是!

看到menu裡有季節限定『茼蒿』點餐時立馬劃了一份! $40元

楊梅店"菜"洗的特別乾淨，比較大棵的茼蒿菜還會先摘除外葉洗滌(確保)每片葉片都不會殘留沙土!

MENU內(單點)火鍋料選擇算多每份20~30元

親子家庭共餐(大人與兒童)兩人共食一鍋『共鍋費』可以折抵單點餐食喔！

so您可以單點火鍋料、蔬菜或滷麻辣系列小菜吃

(單點) 魚包蛋 $40元/份

我超愛吃~咬開會爆漿(爆餡)火鍋料

魚包蛋裡面有包魚卵、吃的時候在嘴裡一直嗶嗶啵啵的爆蛋(真香)

鍋物吃完~最後咖哩湯底可以下包『麵』煮麵吃

今天煮鍋燒咖哩意麵! 咖哩湯全部被意麵給吸收! 免拌醬~單吃就很夠味

剛有說:朋友喜歡蒜香最後點了

(小辣)香濃香蒜鍋 $200元+10元 豬肉片改牛肉片

鍋內蒜香來自店家+加了一大匙新鮮蒜茸

醬料區: 沙茶醬吃的到花生顆粒

逸小鍋的特調辣醬(蠻香的/很夠味)您可以酌量加一點喔

楊梅店(蔥花與洋蔥)給的很豪邁(切很大塊)

如果...可以切細一點點(拌醬)當佐醬肯定會更讚!

牛肉片是原肉(五花肉片)

肥瘦適中~口感嫩甜

、

吃超過20次(逸小鍋火鍋) 我卻從沒點過香蒜鍋

趁著好友今天點食

趕緊盛了一碗湯品嘗

香濃香蒜鍋(入口)有著醇香回甘高湯韻味

(蒜香)濃郁。不會辣口也不會嗆喉

是那種很順口的蒜頭湯韻味

我問朋友: 沒蒜末可當佐醬；點了這鍋香蒜鍋滿意嗎？

朋友回: 好吃呀~這湯頭他喜歡

鍋物配料(份量)看起來和我點的咖哩鍋差不多

自助吧的魚板(自夾)無限吃到爽

麵食朋友夾了一些寛冬粉煮香蒜鍋

內用、外帶或外送均可享『生干貝、豬肉片』買一送一共12顆(片)好康優惠

楊梅店內用『高湯』放在自助區讓客人自己拿、自己加湯

(對了)若我沒記錯

(逸小鍋的藥膳湯)加湯是+藥膳高湯so若您是點食『藥膳鍋』記得主動告知服務生；請其幫您(另外)加湯喔! 這樣就能從頭到尾都吃到溫補藥膳湯韻

生干貝(買一送一) $80元 共12顆

干貝出餐時有包冰；下鍋煮(不用煮太久嘿)

煮到冰融化~再多煮一下下即可撈食(若煮太久)會太老

生干貝是小size干貝(不是您去吃燒烤那種日本生食級干貝)日本干貝單顆(單價)就不只80元啦!

小干貝~滋味鮮甜

寛冬粉煮香蒜鍋真的蠻好吃的

豬肉片 (買一送一) $70元 總共12片

肉肉控~可以點一份共享

冷飲有6種! 不喜歡喝含糖飲料的話有油切綠茶

我只鍾愛(無色汽水)

朋友則是百事可樂、橘子汽水等...冷飲輪替著喝了不少杯

熱飲選擇有12種

抹茶控有抹茶拿鐵可喝喔! 奶茶控也有港式鴛鴦奶茶

我超級喜歡逸小鍋的霜淇淋

胃一定會留一點點空間吃冰

不吃(霜淇淋)一旁也有小美冰淇淋可吃

逸小鍋鍋物-楊梅店用餐環境 (不大)

麻雀雖小、五臟俱全

使用瓦斯爐火煮火鍋；親子用餐需注意別讓兒童太靠近火源(避免其調皮)打翻鍋物或燙傷

因空間不大so餐椅(無椅背)

貼心備有置物籃可放包包與外套

朋友覺得逸小鍋火鍋好吃!

離店前點了一鍋(外帶)熟食火鍋要帶回去給其侄子吃(我忘了問他點什麼口味？)

外帶(外送)熟食火鍋(每鍋)比內用便宜10元

熟食火鍋(附)一碗白飯+飲料+豆瓣醬

外帶(外送)熟食火鍋MENU

2024-12月拍攝!避免未來菜單內容或售價更新(僅供參考)請以店家粉專菜單為準

訂餐可加入(楊梅店)官方LINE點餐 LINE ID: @rjd7111d

最新活動 : 平日 限時~ 外帶、外送(熟食火鍋)每鍋+送2片肉

(外帶)送肉片優惠時段(平日)10:00~16:00

(店家外送)一次至少點5鍋(含)以上。提前一天預約訂餐(最慢當天早上10點前於官方line訂餐即享(外送熟食火鍋)每鍋多2片肉好康!

也可點Uber eats外送! 但使用外送平台點餐『無法享』生干貝、豬肉片買1送與加送飲料的好康喔!

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