【一緒 旭鍋】為一緒串燒酒場近期新開幕的火鍋品牌，

主打大骨細熬的多種口味特色鍋物，如麻辣藥膳鍋、牛奶鍋、火焰麻油鍋等，

吃火鍋還可順點隔壁的一緒串燒來配，【一緒 旭鍋】營業時間從晚上到早上6點，

是深夜時想吃宵夜的好選擇。

【一緒 旭鍋】就位在長安東路一段，一緒串燒酒場的隔壁，

搭公車到中山市場站步行約12分鐘。帶點日式風情的門面其實還蠻吸引過路人注意的。

餐廳用餐環境簡潔高雅，以4-6人桌為主，有個人鍋也有鴛鴦鍋，多人聚餐也適合。



飲料提供香甜冰涼的冬瓜檸檬及開水自取，冬瓜檸檬清爽順口，喝來冰涼沁心。

Menu，點餐方式為先選湯底，再選主餐肉片或海鮮，最後選附餐及醬料。

湯底主要以店家細熬的 養身大骨湯 為主，也可以加價更換其他特色湯底，

另外也有火焰麻油鍋、剝皮辣椒雞、特製胡椒豬肚雞、蔬食菇菇鍋等特色鍋物。

除了個人鍋，也有提供2-4人的鴛鴦鍋及單點的選項。

在旭鍋店內用餐，還可掃桌上的QR CODE點隔壁的一緒串燒酒場料理，

製做完成後會送到旭鍋店內享用，吃火鍋還能吃到居酒屋料理還真是特別啊！

醬料共有三種，店家調好送上桌的，分別是 特製黑星醬、邱師傅辣椒醬、沙茶醬 ，

我們一家三口各點了一種，含水果醋的 特製黑星醬 酸酸甜甜很清爽，

喜歡辣的人則可嚐試辣得夠勁的 邱師傅辣椒醬 ，嚐來絕對辣香夠味。

【菜盤】

菜盤，有高麗菜、菜頭、青菜、香菇、蕃茄、凍豆腐、芋頭、魚包蛋、豬血糕等，

整個看起來好豐盛。

每鍋附餐可白飯/冬粉/寬粉/麵線/烏龍麵/王子麵/蛋擇一，我們選了寬粉及麵線。



鍋物及主餐等陸續送上桌，擺了滿桌好豐盛，光看就想趕快享用了！

【麻辣藥膳鍋／頂級翼板牛】NT490+湯底NT99

Tree先生主餐選了頂級翼板牛，另+99元湯底選麻辣藥膳鍋，

很少看到麻辣+藥膳鍋的組合，適合我們想吃麻辣又想吃藥膳湯底無法選擇的人，

店家加入了花椒及多種中藥材等熬製出香醇濃郁的麻辣藥膳口味，

口感辣中帶香，麻香夠味，又有中藥材的香氣中和，不會辣到不舒服，

溫醇的辣度我跟tree先生都很喜歡，讓人一吃就上癮的好味道。

現切的頂級翼板牛油花分布均勻，色澤鮮艷，著實誘人口舌！

富含油脂香氣的翼板牛輕涮幾下後入口，鮮嫩多汁口感軟嫩，好吃沒話說！

寬粉吸收麻膳藥膳香氣好入味，口感咕溜滑Ｑ。

【海陸B雙拚】NT680

想吃肉又想吃海鮮的可以點海陸主餐，選了海陸Ｂ雙拚，

可從海鮮5選3，肉品3選1，海鮮選了 藍鑽蝦、鮮蚵、鯛魚 三

種，肉品選了 牛三叉 。

【起司牛奶鍋】+90元

海陸Ｂ雙拚搭配的鍋底另+90元選了大人小孩都愛的起司牛奶鍋，

店家不惜成本加入牛奶及奶粉調製而成，再放入二片起司，是清爽香醇的奶香風味，

適合煮食海鮮類及肉品。

起司牛奶鍋加入蔬食及各種食材煮食，融入牛奶香氣更顯香濃滋味。

極黑牛三叉 以瘦肉為主，有細微分布的油花，口感紮實鮮美，適合各種湯底。

鯛魚肉質厚實大片，軟嫩可口；藍鑽蝦吃來飽滿鮮甜；

鮮蚵口感肥美，嚐來海味十足，他們家海鮮的品質都很不錯呢！

【火焰麻油鍋／松阪豬】NT470

特色鍋物選了「火焰麻油鍋」，搭配的肉片選了松阪豬，

一開始會先送上麻油鍋底、一小碟加湯時可補充的麻油及薑片，

稍候會由服務人員桌邊現場炒製。

火焰麻油鍋會先爆炒鍋底後，再點火去酒精，呈現烈焰沖天的視覺效果。

最後再加入大骨湯，讓湯頭呈現麻油濃醇的迷人香氣。

火焰麻油鍋搭配的肉品我選松阪豬，粉嫩色澤帶有油花的松阪豬舖成花狀，

份量也不少。

松阪豬嚐來帶有Q彈度及油脂香氣，在麻油鍋中慢慢熬煮吸收湯汁精華非常入味，

單吃就很可口，沾點醬汁更添風味，會讓人忍不住想多吃幾塊！

火焰麻油鍋加入蔬食及肉片熬煮後湯頭更溫醇香甜，冷天喝上一口暖心又暖胃。

然後為了麻油鍋我的附餐特地選了麵線比較合，在鍋中煮成麻油麵線撈起後，

再淋上剛剛一小碟的麻油及薑片，味道更為香醇入味，香氣逼人，吃得好滿足。

【一緒綜合串盤】NT330

除了火鍋外，店內也有提供隔壁 一緒串燒酒場 多道居酒屋料理的選擇，

我們直接掃QR CODE點餐，等待一緒串燒的服務人員送上桌。

多種人氣串燒組合成的一緒綜合串盤當然要點來享用。

一緒綜合串盤有雞肉蔥串、起司雞肉、明太子雞肉、蔥鹽豬五花、鹽烤牛肋。

蔥段搭配雞肉串烤，簡單吃原味就很可口。

看看這明太子醬及起司，店家亳不手軟的舖得滿滿的，都快看不到底下的雞肉了，

雞肉軟嫩，嚐來鹹香可口。

鹽烤牛肋肉質鮮嫩，烤的熟度適中，嚐來香氣十足，美味極了！

半肥半瘦的豬五花燒烤後舖上蔥鹽提味，入口有豐富油脂香氣。

【頂級生蠔佐莎莎醬】NT120／個

頂級生蠔我們點了二顆，非常大顆肥美，很特別的是上頭加上酸香的特製莎莎醬，

襯脫出生蠔更加鮮嫩爽口，一口吃下，好鮮美好好吃啊！讓人意猶未盡。

【一夜干午仔魚】NT320

午仔魚烤的外皮略帶酥香，肉質嚐來細緻可口，

燒烤後逼出魚肉的鮮美油脂，吃來特別香嫩。

【一緒 旭鍋】嚴選現切肉品、海鮮新鮮，菜盤食材也不馬虎，

各式特色湯頭香醇可口都很讓人滿意，服務人員親切客氣，

環境簡潔幽雅，想吃串燒料理還可一起點來吃，

冷冷的天就來一緒旭鍋享用豐盛又美味的鍋物吧！

※出示部落客內容，打卡額外送 蛤蠣/蚵仔/蝦子/魚片 四選一

【一緒 旭鍋】

地 址：台北市中山區長安東路一段44-1號

電 話：02- 25210131

營業時間：週一至週六17:00~06:00，週日18:00~02:00

FB粉絲頁： 旭鍋

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