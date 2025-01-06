台中火鍋必吃深紅海鮮鍋物，超狂的深紅屠龍計劃雙人套餐必吃！推薦活體龍蝦.麵包蟹.廣島牡蠣

台中美食必吃這家深紅汕頭鍋物海鮮火鍋專賣，超狂台中西區火鍋低調卻很有名氣，網路很多網紅都會分享想吃活體海鮮料理到深紅汕頭鍋物就對了，深紅屠龍計劃雙人套餐這款CP超值！深紅屠龍計劃有多人套餐到雙人套餐，完全符合喜愛吃海鮮料理的老饕們，深紅汕頭鍋物的湯頭自然回甘，我們點鴛鴦鍋，黃金花膠雞湯、汕頭大骨扁魚湯，兩款都深得我心，而且深紅屠龍計劃雙人套餐餐點內含活體波士頓龍蝦兩隻，其中一隻換成麵包蟹，綜合季節時蔬、肉品有美國雪花牛、美國板腱牛、台灣培根豬、台灣梅花嫩豚豬，海鮮拼盤有活凍鮑魚、生鮮蛤蜊、台灣海鱸魚、日本生食級干貝、手打花枝漿，加購的炙燒和牛佐干貝鮭魚卵飯、大苑子芭樂檸檬、蝦拼盤、廣島牡蠣，最後再來個甜點井裡月頂級木耳飲，一整套餐下來完全可以吃飽飽，口口鮮美多汁，新鮮完全吃得到，活體海鮮更是NO1.包你吃過後每個月都想再來深紅回味。

深紅汕頭鍋物 美村店 在哪？

台中美食必吃這家深紅汕頭鍋物(台中美村店)位在台中市西區美村路一段602號，在地有10年之久，光是屠龍計劃就名聲大噪，想用餐訂位請點我。

深紅汕頭鍋物(台中美村店)鄰近美術館，五權車站跟草悟道，附近都有汽車與機車的停車格，停車不是問題。

台中深紅汕頭鍋物美村店 店內環境

台中美食必吃深紅汕頭鍋物美村店，入內後會覺得完全猶如在深海裡吃美食的氛圍，藍藍的色調很舒服呢！隱藏在台中西區美術館附近的活體海鮮專賣，來過一次會上癮呦！

內用有雙人桌、四人桌、六人桌很建議公司尾牙、春酒在這舉辦呀！少數人用餐也很合宜～舒適的環境總會讓人開始放鬆呀！

台中深紅汕頭鍋物美村店 菜單

台中西區火鍋深紅的菜單很多元，多人套餐還有隱藏版的活體多人套餐，屠龍計劃～讓喜歡海鮮的你也會愛上這家。

Kiwi以這次用餐的菜單與你們做個分享呦！更多的相關菜單請直接上訂位系統查詢之。

深紅汕頭鍋物以海鮮專賣為主，很多活體海鮮美味到無法用言語形容，除了鮮美就是鮮美！這回我們雙人用餐也直接點深紅屠龍計劃雙人套餐，活體波士頓龍蝦兩隻，其中一隻換成麵包蟹，搭配美國雪花牛、美國板腱牛、台灣培根豬、台灣梅花嫩豚豬，海鮮拼盤有活凍鮑魚、台灣海鱸魚、日本生食級干貝、手打花枝漿、生鮮蛤蜊，綜合季節時蔬，加購炙燒和牛佐干貝鮭魚卵飯、大苑子芭樂檸檬、廣島牡蠣、蝦拼盤，井裡月頂級木耳飲。

深紅汕頭鍋物 醬料區域

深紅汕頭鍋物醬料區有特製沙茶、醬油、蔥花、蒜泥、辣椒、醋都可以做使用，Kiwi則是用簡單的醬料，因為等等可是要準備大塊朵頤海鮮一番了呀！

深紅汕頭鍋物 湯頭

深紅款款都是很火紅的湯底我們點選黃金花膠雞湯(左側)、汕頭大骨扁魚湯(右側)，兩款湯底都很耐喝，越喝越甘甜，不會因為下肉肉、下海鮮湯頭就變質呦！

深紅汕頭鍋物 汕頭大骨扁魚湯

汕頭大骨扁魚湯是白湯香氣加上長時間烘烤製成的扁魚粉，加入配料、天然食材成為湯底，口口都香氣十足。

深紅汕頭鍋物 黃金花膠雞湯

你沒看錯呦！黃金花膠雞湯中就是藏著許多的花膠，越喝越美的湯，甘醇新鮮又回味呀！

剛入口就可以感受滿滿膠質的濃郁感，很適合煮海鮮的湯底，完全還沒下料前，光喝湯就讓人滿足到不行了啦！

深紅汕頭鍋物 蔬菜盤

台中美食深紅汕頭鍋物的蔬菜盤以季節時蔬為主，份量真的很多，喜愛吃菜菜的朋友絕對要好好吃完～整盤的原型食物品項很豐富，也是我們邊涮海鮮邊吃菜菜，這樣營養才能兼顧到。

深紅汕頭鍋物 炙燒和牛佐干貝鮭魚卵飯

炙燒和牛佐干貝鮭魚卵飯才剛一登場，我們目不轉睛地望著這飯，完全地吸引我們的眼球，新鮮到會讓你額樂！

深紅汕頭鍋物 深紅屠龍計劃雙人套餐

噹啷！當深紅屠龍計劃雙人套餐上桌時，太讓人驚訝了，原本的龍蝦兩隻，一隻改為麵包蟹～餐點上還有

肉肉四品：美國雪花牛、美國板腱牛、台灣培根豬、台灣梅花嫩豚豬

海鮮拼盤：活凍鮑魚、台灣海鱸魚、日本生食級干貝、手打花枝漿、生鮮蛤蜊

炙燒和牛佐干貝鮭魚卵飯、綜合季節時蔬、大苑子芭樂檸檬、井裡月頂級木耳飲，完全滿足味蕾的套餐，海鮮控必收錄！

深紅屠龍計劃雙人套餐 龍蝦 麵包蟹

拼盤中會包含活凍鮑魚、台灣海鱸魚、日本生食級干貝、生鮮蛤蜊、手打花枝漿，還有活體海鮮～整盤端出，看見這隻龍蝦上桌時還在動，這也太新鮮了吧！這價位可以吃到龍蝦真的很划算，建議需要提早預約呦，以免撲空。

深紅鍋物夠貼心，如果無法測量下鍋煮跟起鍋的時間，那麼工作人員都能協助你清蒸呦！帶著這兩隻美味可口的活體海鮮，一隻龍蝦要煮火鍋，麵包蟹則是直接走清蒸路線啦！

那誘人的蟹膏、蛋黃，光看就有夠療癒，慢慢吃鐵定吃的完啦！

飽滿又緊實的肉質太誘人了，我喜歡螃蟹尤其是這肥美季節是桌上餚必點才能對得起自己。

我們拍完照後，工作人員會先送到廚房處理，回來時的龍蝦已經被剖開，留下可以吃的部分，上桌時那手還會動，天阿！這龍蝦跟蝦膏也太欠吃惹，龍蝦要放入扁魚湯裡煮熟～貼心的服務給個滿分真的也不為過。

黃金花膠雞湯我們放入蔬菜跟海鮮煮，汕頭大骨扁魚湯當然就是煮龍蝦，據說美味直接無敵飆升。

帶著扁魚的自然風味，光看就覺得很誘人，細緻的纖維感，好過癮呀！新鮮完全看得到～

活體海鮮的最大優勢就是海鮮怎麼煮都好吃，肉也很快能與殼脫節，不需要用上廝殺的力氣就能輕鬆享受美味，口口鮮美多汁，好幸福呦～想吃活活的海鮮，到深紅就對了呀。

活凍鮑魚跟生食級干貝很大顆，下面鋪著冰也讓海鮮不會變質。

海鱸魚的肉質新鮮又扎實的肉質、生鮮蛤蜊也很威，我喜歡吃海鮮所以這整盤都是我的菜～

生鮮蛤蜊吐沙後很乾淨，將一顆顆蛤蜊放在勺子上，就直接下鍋，新鮮下鍋不需很久時間很快就開口熟了，蛤蜊帶著細微的湯頭香氣，彈牙到真想再點一大盤呀！

深紅汕頭鍋物 蝦拼盤

蝦拼盤很霸氣呦，一共有10尾蝦蝦，每隻都新鮮又美味，難怪只要一提起台中海鮮鍋物哪裡吃？很多人都會推台中深紅。

煮熟的海鮮一次上桌，款款都好鮮美連我自己都不小心把這些海鮮一次吃完，朋友還說食量不是很小，怎麼把海鮮都吃完？是的，深紅的海鮮真的超級棒，Kiwi吃的超快樂～

深紅汕頭鍋物 廣島牡蠣

正當時節，一到冬季自然是離不開龍蝦、麵包蟹跟廣島牡蠣～佳餚上桌一次滿足啦！

廣島牡蠣煮熟後，立馬放到碗裡，不需要沾醬就可以食用，肉質顆顆肥美細嫩，鮮味濃郁多汁，這盤都我吃的，那香氣質撲鼻，美味無法擋了。

深紅汕頭鍋物 肉拼盤

深紅汕頭鍋物肉肉有四款，美國雪花牛、美國板腱牛、台灣培根豬、台灣梅花嫩豚豬。

台灣培根豬，每塊肉都是精選～哇！能夠大口吃海鮮跟肉超級愉快啊。

肉的厚度恰到好處，咀嚼中還有脆感，不用擔心會過油膩，拿起夾子涮肉，起鍋後想沾醬或單吃都可以，精選培根豬有種淡淡的香氣，搭配湯底完全讓你想要再繼續涮肉下去！

台灣梅花嫩豚豬的肉質很鮮，紋路會比較明顯，不是一整塊的脂肪在上面，吃的時候也會比較不膩口。

梅花豬的油脂較豐富～喜愛就來一份大份的這樣才能爽爽涮著吃呀！

美國雪花牛五花分布很均勻，肉色也很美～

雪花牛整個像梅花狀的蹦出，還沒等涼一點點，直接入嘴，軟嫩又很細緻肉質～讓人好驚艷啊！

美國板腱牛油脂比較少，中間有一條牛筋增添口感，建議可以涮3-5秒就吃啦！

板腱牛是牛嫩肩的部位，肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，不同於一般牛排的層次及口感，甜美鮮嫩口感紮實多汁，細緻又好吃。

想不到在深紅還可以喝得到大苑子的芭樂檸檬，好讚呀～

最後再來個井裡月頂級木耳飲，很有彈性的白木耳飲很讚呢！也恰好為這一餐劃下完美的句點。

台中美食必吃這家深紅汕頭鍋物，超狂台中西區火鍋低調卻很有名氣，深紅屠龍計劃雙人套餐吃得很過癮，而且黃金花膠雞湯、汕頭大骨扁魚湯湯頭自然回甘，很深的我們的心，活體波士頓龍蝦上桌時都還在手足舞蹈，麵包蟹也是呢～想吃活活的海鮮真的到深紅來就對了，活凍鮑魚、台灣海鱸魚、生鮮蛤蜊、日本生食級干貝、手打花枝漿可以吃得很過癮之外還可以加購炙燒和牛佐干貝鮭魚卵飯、大蝦拼盤、廣島牡蠣，完全酒足飯飽後再來個井裡月頂級木耳飲，新鮮完全吃得到，活體海鮮更是NO1.包你吃過後每個月都想再來深紅回味，想與朋友吃尾牙、春酒或是家庭聚餐都很適合呦！

深紅汕頭鍋物

訂位系統，請點我

台中深紅汕頭鍋物｜美村店

住址：台中市西區美村路一段602號

電話：04 2378 5378

營業時間：週二到週日11:30–14:00, 17:00–22:00，週一17:00–22:00，

假日營業時間是11:00-15:00/17:00-22:00

台中深紅汕頭鍋物｜ 崇德店

住址：台中市北屯區昌平東五路256號

台北深紅汕頭鍋物｜民權店

住址：台北市松山區民權東路三段106巷32號

台北深紅汕頭鍋物｜敦化店

住址：台北市大安區敦化南路1段246號B2樓

新竹深紅汕頭鍋物｜竹北店

住址：新竹縣竹北市文喜街13號