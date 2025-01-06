台中有春茶館｜新年聚餐推薦有春茶館，台中美食年菜預訂經典台菜料理，訂購再送料理新書，圍爐聚餐包場好地方

2025年菜推薦台中有春茶館，有春茶館的餐點一吃便立馬成為老主顧，台中年菜預訂推薦有春茶館經典台菜料理。有春茶館很厲害，連年獲得「經濟部商業署經典台菜餐廳認證」，此番殊榮也讓有春茶館的佳餚備受肯定。2025台中年菜有春茶館以古早味美食傳統展現佳餚，4-6人經典台菜，有扁魚沙茶鍋、經典台味冷盤三系列(在地雲林烏魚子、紅露醉蝦、手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸)、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、玫瑰醬拇指發糕、鹽麴味增豬五花，這幾道都屬於懷舊經典菜色，完全手路菜不藏私，味美料好很值得推薦。想預訂要趁早，2025/1/10前享早鳥價，冷凍外帶年菜可宅配或到店取貨。（熱年菜除夕前一天取，有春茶館只休除夕，初一之後想要到場吃熱年菜，記得前三天提早預訂呦）

台中有春茶館外觀環境介紹

台中南屯美食推薦有春茶館，位在台中市南屯區大進街377號，保留古早味的傳統美食藉由味蕾重溫記憶中的台灣美食與回憶，平日想要來訪用餐、聚會或者是新年聚餐都很推薦有春茶館。

台中美食推薦有春茶館，很具知名的茶館帶著懷舊台菜，讓這裡不僅成為朋友家人的聚餐聊天好去處，很具有特色的台中有春茶館，多了許多農村器具點綴，木質色調的設計很有質感。更是品嚐得到台灣的懷舊台菜餐點，每一次來總是讓我們驚豔不已，來用餐後又會開始期待下次的到來。

有春茶館年菜預約已經開放預訂，2025年菜外帶料理請儘早預約，2025/01/10前預訂還享有早鳥價，訂購整組年菜更贈送闆娘的新書，讓人人在家都可以輕鬆擁有很棒的廚藝做出好料理啊！

2025有春茶館年菜有分冷凍與現取的價格，價格不同，冷凍即日起就可以做訂購，只到 2025/1/17，網路下單或直接打電話到門市預訂，早點預約才能享有早鳥優惠。

兩套熱年菜組合可以做選擇，也有許多招牌菜色可以加購，2025/1/10前預訂享早鳥優惠價，即日起至2025/1/27都可店取，2025/1/10-2025/1/27為新春價，宅配預訂至2025/1/27 15:00截止。

即日起預訂還可加碼送實用料理書，「免開火!巧用家電做台菜」，在2024/12/31日前訂購任一新年套組，即隨貨贈書。由有春老闆娘陳沛瀅與老字號台菜餐廳「儂來餐廳」黃景龍(龍師傅)兩位名廚強強聯手推出的料理書，連我都想要擁有了。

2025有春年菜金蛇迎春鴻運組

今年有春茶館設計金蛇迎春(6-8人)、蛇年富貴(4-6人)，兩套年菜，大套年菜比小套年菜多一道扁魚沙茶鍋。從從手作麻油雞米糕到白灼腳庫燉全雞，都是阿嬤的家常料理～美味至極！外帶自取上桌直接吃，或尾牙春酒也可以入店內用，擺盤真的很貴氣，記得要提早做預訂才能吃到這味美精緻的料理呦！

扁魚沙茶鍋

懷舊台菜推這道扁魚沙茶鍋，滿滿一鍋飄香，裡面有九孔鮑、牛番茄、豆皮、木耳、大白菜、蔥段，(冷凍年菜未包含豆腐)，過年就是要吃好吃滿呀！

看見九孔鮑也太鮮甜了，鮑魚厚肉新鮮美味都可以吃得到。

加入湯底靈魂角色『扁魚』，讓整個湯頭自然回甘，鮮味在結合沙茶香氣，層次風味從鼻腔裡慢慢散開，完全不膩口，好喝。

很推薦訂購金蛇迎春鴻運組，原有的新鮮食材也可以依照自家喜好放入鮮蔬與火鍋料，熱呼呼的火鍋就是個暖心的寫照呀！

經典台味冷盤三系列在地雲林烏魚子 紅露醉蝦 手工雞捲 蛋黃麻糬芋丸

經典台味冷盤三系列讓人完全料想不到，有春茶館完全不手軟的放入在地雲林烏魚子、紅露醉蝦、手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸，這每道很真材實料呢！

紅露醉蝦，仔細一聞，淡淡的紅露酒香，讓我們都跟著醉起來了！ 有春茶館很貼心的將鬚都剪去，撥蝦時就不用擔心被蝦子刺到，我喜歡這彈牙的脆度鮮蝦，淺嚐還有這淡淡的中藥味，很棒。

老闆霸氣的使用在地雲林烏魚子，肥美誘人的烏魚子季節，這每一口都是難以忘懷，夾點蒜或蘿蔔都會增添不少的鮮度，在家中我們也會用蘋果片來品嚐烏魚子的風味。

手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸雙拼，光看就令人食指大動呀！

懷舊雞捲，豆皮包覆著魚漿鮮味、加入蔬菜、荸薺的脆脆感，口口都能吃到真材實料。

蛋黃麻糬芋丸還會牽絲，芋泥、蛋黃結合再一起，讓這小巧玲瓏的甜品也恰好的中和我們嘴裡的鹹甜滋味，讓整體風味更加鮮明。

鹽麴味增豬五花

鹽麴味增豬五花，擁有產銷履歷的台灣溫體豬，風味十足，再多個炙燒那豬肉風味完全是豐富又富有油脂，讓人好喜歡呀！

淡口的鹽麴味增豬五花咀嚼中也有肉香，炙燒的香氣，完全就是大人小孩都會喜歡的料理耶！如果家裡有噴槍建議表面炙燒，香氣完全秒升級～

麻油雞米糕

年菜最棒的主食，麻油雞米糕(冷凍年菜沒有附芋頭絲)。

舒肥過的雞腿肉格外軟嫩，香煎後還可以聞到肉肉香氣，搭配米糕也是種獨特的風味。

以純麻油的香氣拌入現蒸的台灣糯米，搭上麻油、薑片、香菇，米糕粒粒飽滿，很Ｑ，好完美的結合～

白灼腳庫燉全雞

這道雞湯真厲害，不僅有整隻全雞也有豬腳，端上桌太吸引眼球了，年夜飯這道一上桌，應該驚呼全場了吧！

完全不浮誇，整隻雞很有重量感～精燉後濃香溫潤，很入味呢！

湯頭加入當歸、紅棗、蒜頭，讓原有的湯頭更勝一籌，多了腳庫又有滿滿膠質感，口口都格外的溫潤，厚而不重，這道真的大推薦呀！

玫瑰醬拇指發糕

手作的玫瑰醬拇指發糕8顆小巧玲瓏的發糕，邊吃邊念著上面的詞句讓你發發發～

埔里友善種植玫瑰做成的玫瑰醬自然的香甜，融入平淡無奇的發糕，天啊！太好吃了吧～原本才吃半顆的自己，不小心就將整顆吃光～

提起有春茶館裡也有招牌點心，麵茶炸年糕也是到店裡必加小點。沾起麵茶年糕變得很出色，以往可能使用的都是糖粉，有春茶館的創意無限又能將年糕做的好吃～一點兒也不簡單，建議外帶年菜也可以事先預訂呦。

年糕還可以拉長，不甜膩的年糕瞬間記憶被拉回過年時熱鬧的氣氛，回憶點滿滿的。

2025年菜推薦台中有春茶館以古早味美食傳統展現佳餚，金蛇迎春(6-8人)、蛇年富貴(4-6人)都可以網路下單或直接打電話到門市訂購，我們品嚐的佳餚是4-6人經典台菜，有扁魚沙茶鍋、經典台味冷盤三系列(在地雲林烏魚子、紅露醉蝦、手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸)、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、玫瑰醬拇指發糕、鹽麴味增豬五花，想預訂要趁早，2025/1/10前享早鳥價，冷凍外帶年菜可宅配或到店取貨。（熱年菜除夕前一天取，有春茶館只休除夕，初一之後想要到場吃熱年菜，記得提早訂位呦）

有春茶館 – 大墩店

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04-2322 1669



營業時間：11:30–21:00除夕休