原手搖飲料起家，後逐漸轉型的台中限定速食品牌「超堡Super Burger」

提供牛、豬、雞和鱈魚漢堡，兼具美式經典醬料和傳統台式料理方式，融合出新番風味

平價實惠，份量還 超 ‧ 級 ‧ 大！

再搭配炸物點心和大杯手搖飲料，真的是來超堡，吃超飽！

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餐廳名稱：超堡Super burger 漢堡手搖飲專賣店-美村門市(台中市西區美村路一段110號)

相關連結： FB粉絲專頁 Instagram UberEats線上訂餐

營業資訊：10:00-22:00

分店資訊：

▪ 文華門市(台中市西屯區文華路123-1號) UberEats線上訂餐

▪ 一中門市(台中市北區育才北路66號) UberEats線上訂餐

餐點介紹：漢堡/炸物/飲料/套餐

用餐日期：2024.12



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▲超堡Super burger-美村門市 店面

美村門市位於臺灣大道二段、向上市場(夜市)、國立自然科學博物館(科博館)附近

▲超堡Super burger-美村門市 店面

亮綠、黃、白三個顏色，非常鮮活的配色設計，讓人感覺心曠神怡，充滿活力朝氣

美村門市是三家門市中最新的門市，目前內用座位尚未完全整頓完善，僅在點餐櫃檯旁邊有個臨時搭建的狹小空間：有一張小圓桌和一張長椅。

不久後會有二樓座位區，提供給人客更舒適的內用環境

▲超堡Super burger-美村門市 漢堡製作中

店長有介紹說，他們家的漢堡其實均會搭配一顆荷包蛋，但因當下店內沒有蛋(通常約7:00-10:00這段時間會沒有)，就會用起司片替代

每款漢堡預設都會搭配三種美式經典調味醬，這些調味醬都是美乃滋為基底的，再加上起司片，整體吃起來奶味甜感都比較多而易膩

店長建議點餐時可以客製化醬料減量

▲超堡Super burger-美村門市 漢堡盒和包好的漢堡

漢堡份量超大，儘管店長在用防水紙包裹漢堡時已經將之稍壓扁，成品體積仍堪比壘球或是紅石榴

同樣地，這也是我至今見識到最大的漢堡紙盒!!真的是Super Burger!!

除了漢堡盒和防水漢堡紙，就連外袋提袋、 吸油紙袋和飲料紙杯，全是大面積的綠色系，非常顯眼

▲超堡Super burger-美村門市 (左)雙層厚牛堡 (右)雙層豬排堡

體積大但可不是虛胖，兩顆漢堡沉甸甸的，估計都有400-500 g喔

漢堡麵包直接品嚐可以吃到淡淡單純的麥香，裡層有充滿空氣的蓬鬆感，輕輕壓不至於無法復原；外層則咀嚼起來有些微韌性。

雙層厚牛堡 NT 180

內容： 厚牛肉排×2、生洋蔥、萵苣生菜、千島醬、沙拉醬、蜂蜜芥末醬、起司片、酸黃瓜片

牛漢堡肉排是中央廚房已經事製作和料理過，外型有均勻的1 cm厚度，每片面積外觀也蠻一致的。口感是紮實均勻且表裏一致，不像煎手打漢堡排有絞肉顆粒碎塊與外脆內嫩的口感，層次比較單，但牛肉味夠且紮實，也不會有我很怕的肥肉與油汁，味道不差，我蠻喜歡的

雙層豬排堡 NT 165

內容： 炸豬排×2、生洋蔥、萵苣生菜、千島醬、沙拉醬、蜂蜜芥末醬、起司片、酸黃瓜片

炸豬排調味與炸麵衣口感都似台式傳統炸豬排，麵衣比較厚且有粗粒感，脆中更帶有點Q；肉排則有事先以醬油、五香粉、白胡椒、...... 等醃漬，炸好的豬排本身就夠味；再搭配跟厚牛堡一樣的三種美乃滋基底的美式調味醬，雖然的確饒有台美混搭滋味，不過很容易膩跟搶味，我覺得佐以少量蜂蜜芥末醬和生洋蔥絲搭配會更好吃，也能保留豬排本身味道

松露薯條 NT 35

炸薯條是粗的(寬度約1 cm)馬鈴薯條；而他們的松露醬：跟我以往吃過的也很不一樣：的確有松露味，但更多的是另一股香氣和甜味，是我小時候很熟悉的味道，後來我想起來了....巧克力牛奶！

炸鱈魚 NT 45

普通撲克牌的面積，約1 cm厚度；麵衣薄脆，魚肉雪白細緻、軟嫩含汁



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以上。