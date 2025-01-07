維格餅家｜南投埔里一日約會新景點「維格．埔境」，網美打卡+DIY手作鳳梨酥+爆買伴手禮!

全新開幕南投埔里免費景點+1~由知名伴手禮維格餅家打造南投的新據點【維格埔境】，是結合旅遊、文化、體驗、自然跟採買伴手禮地方，不只可以挑戰自己DIY手作鳳梨酥，還能吃到獨家限定的百香果鳳梨酥，搭配超多好拍的網美拍照區。讓大家有吃有玩可以待一整天!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

維格埔境 環境分享

▼【維格埔境】位於南投縣埔里鎮中正路，就在埔里花卉中心當中是一棟會呼吸的建築，大面的玻璃窗有自然的採光，加上周圍的樹木環抱綠意盎然，還有免費停車場可以停放。

▼【維格埔境】主要分為商品賣場、伴手禮區、維格埔境故事牆、DIY手作教室、烘焙坊、奉茶體驗區以及文化互動區~

▼【維格埔境】打造出多處網美打卡點讓大家拍照，首先能看到超大的埔里鎮吉祥物-噗哩，看到別忘了停下腳步拍一張吧!。

▼園區入口處的白色打卡牆，是台東藝術家以南投在地的杉木為創作組成的藝術牆，還有利用廢棄棧板打造的品牌Logo牆，傳達出『自然共生』的理念，充分達到企業永續發展的責任。

▼門市入口旁設計的魚池打卡點，特別設置了魚池任意門家字卡，拍照時可以拿起來增加互動性!

▼透過【維格埔境】故事牆可以了解維格餅家的歷史沿革、品質認證，傳達企業理念，以及介紹南投在地的文化的歷史區，認識早期農業社會生活所需，衣、食、住、行相關的用品，這裡還特別展示了少見的蓑衣及介紹台灣早期的奉茶文化，同時特別設計了維格餅家的吉祥物A-Poo阿波(菠同音）的打卡牆!

▼【維格埔境】提供手作鳳梨酥DIY體驗，採預約制，需於7天前預約，體驗費用150元╱份，可製作3顆鳳梨酥。(參加體驗還會贈送商品95折券)個製作時間約為30分鐘+烘烤時間為20分鐘，合計大約1小時左右，可以享受自己做鳳梨酥自己吃的樂趣~

▼【維格埔境】主打使用天然無添加的食材，是國外觀光客來台灣必買伴手禮第一名的選擇，更榮獲台北市政府鳳梨酥節評比「人氣金賞獎」第一名，現場有許多伴手禮可以選購，像是招牌鳳梨酥或人氣金沙烏魚子酥，以及埔里門市限定的百香果鳳梨酥，也有大方提供試吃喜歡再買!

維格埔境 如何購買

官網線上購買：https://www.vigorkobo.com/?srsltid=AfmBOopitxDiYMnIAswnjD_Kg2Q-dh11RWBzxbsrfP26XDmN0_kkMDH1

維格餅家 產品開箱

百香果鳳梨酥

▼「維格埔境」 門市限定口味百香果鳳梨酥，結合南投在地的百香果，再搭配招牌完美比例的鳳梨醬，打造出多層次的酸度，還可以吃得到百香果的果粒~

菠蘿蛋黃酥

▼可愛指數破表的菠蘿蛋黃酥，菠蘿餅皮鬆酥有著濃郁奶香，內餡以綿密紅豆粒餡搭配鹹蛋黃，甜鹹交錯吃起來好討喜!

芋泥紫晶酥

▼芋頭控會愛的芋泥紫晶酥，咬下去還能驚喜吃到麻糬，伴隨綿密的芋泥好好吃，而且不會太甜很涮嘴!

雲朵蔓越莓鳳梨酥

▼我最喜歡的雲朵蔓越莓鳳梨酥，在酥脆的餅皮中，夾著包裹蔓越莓果乾的棉花糖，外酥內軟在嘴裡入口即化，真的就像在吃雲朵般夢幻。

金沙烏魚子酥

▼創意十足的金沙烏魚子酥，榮獲2024節台北蛋黃酥節獲得「創意蛋黃酥組」冠軍，嚴選台灣野生烏魚子，搭配精心醃製的台灣菜鴨蛋黃，融入特製的黃金色豆沙餡料中，雙蛋黃的口感帶來濃度爆擊，同時能吃到明顯的烏魚子海味，連家裡長輩們都超喜歡!

維格餅家·埔境 埔里門市 心得分享

南投埔里新景點【維格埔境】，就坐落在好山好水的位置，在這裡可以吃到全台最知名的伴手禮，還有最美的必拍打卡點，我超喜歡DIY手作鳳梨酥體驗，趣味互動與文化體驗區，不管是親子家庭、情侶約會或是帶長輩走走都很適合!

維格餅家·埔境 埔里門市 店家資訊

Facebook｜官網

電話 : 04-9298-0001

地址：南投縣埔里鎮中正路1004號

營業時間 : 8:30~17:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

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