台版running man、最直接感受實境節目綜藝玩很大等創意挑戰

宜蘭新景點、室內推薦 宜蘭頭等倉 Heads Up

讓孩子說一定要來的互動玩樂景點，他喜歡有挑戰互動的玩樂

可以動動筋骨、活絡情感的好去處

尤其宜蘭也很會下雨，一定要記好這個室內景點

我覺得發明的人都很厲害，可以想出這麼多花招的有趣<頭>為主題的遊戲

這裡種共有14項遊樂設施，4種是VIP僅能玩一次，會由關主帶領

其他10種都可以無限體驗/ 無限暢玩，可以規劃2小時在這裡放電沒問題

順路景點可以規劃金車噶瑪蘭 酒廠、望龍埤、北后寺

宜蘭頭等倉 Heads Up 宜蘭新景點

位置：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

營業時間：09:00~17:00 (每週三公休)

最後入場時間16:20（每週一營業至16:30，最後入場15:50）

電話號碼： 03 922 0898

館內禁止飲食、寵物不落地即可入場

粉絲團： Facebook

宜蘭真的是雨都，一年四季好多下雨天

還好我們都有室內景點的備案，不擔心沒地方玩樂

這次有來宜蘭室內景點，頭等倉 Heads Up

可以先在等候區做準備，採用自助機購買票券

對了!園區室內沒有廁所，廁所在外面可以先上完再進來玩樂

頭等倉 票價資訊

一般票 $𝟐𝟎𝟎 / 愛心票 $𝟏𝟎𝟎

門票可折抵館內商品消費 $𝟏𝟎𝟎

☞二歲以下幼兒免費，需出示證件或健保卡

☞六十五歲以上長者，出示證件可購買愛心票

☞持身心障礙證件者，與其一位陪同者可購買愛心票

地頭鼠愛深蹲，可以拍照互動玩樂

這裡人多人少都可以有不同的玩法

請觀看玩影片再購票

難得來宜蘭旅遊玩樂，甚麼都想挑戰，一起玩吧!

購票後會紙本票券，不要弄丟

還有100元的購物金可以於商城買禮物

宜蘭頭等倉是以頭為主題

部分設施都需要佩戴頭罩，都會提供衛生頭套使用

宜蘭頭等倉的地圖，可以參考

加上是狹長的建築規劃，不擔心會迷路

三個停車場可以免費停車，不用走太遠!

VIP 一拳超人

會有關主帶領一起挑戰，爸媽也可以跟孩子一起玩

看似很簡單，卻很難~需要控制力道、速度

才可以讓不倒翁的頭穩穩地不飛出去

第一關就很有挑戰性，孩子也試了很多次，全身都熱起來，開始流汗

超級賣力的，也能訓練孩子玩遊戲挑戰不能心急

旁邊還有巨無霸全套可以拿來拍照、互動玩耍

會路過無限暢玩的路線，讓孩子的鬥志都湧上來

VIP 大腳工程師

需要穩定度、身體的軟Q，還要腳夠長啊!

穿上大腳丫拖鞋開始夾取保麗龍磚塊，看誰可以最快速完成六塊一整排堆疊而上

核心真的要非常好，腳還要夠力、越高越要穩定好

孩子的腳要伸長一點，才可以堆疊高高

關主會依據不同的年紀來做調配唷!不用擔心~

一定要讓大家玩得開心又盡興

叔叔快速完成了，恭喜!

VIP 首門員

這時候需要頭套，再帶上撈球的道具

準備好了！

秘訣就是左右移動就好，球會隨機的噴發出來

看誰最厲害可以撈到最多球

秋冬來玩最剛好，身體一下子就溫暖了，活動量非常充沛!

也要集中眼力，觀察球噴射的位置點

居然又是叔叔第一名，用頭撈到最多球

VIP 維京人的成年禮

全台最大的電流急急棒，不能用手啊!!!

只能用頭去平衡，還要頂個鐵鍋

只要碰到就會發出聲響，不要緊張

30秒內，4~5次碰觸到都算過關

太急都很容易失敗，連大人挑戰都需要相當的穩定度

不僅是 維京人的成年禮，都快要跪拜下去了

VIP 羅納多的絕殺

這需要鐵頭功啊!!利用頭去撞擊，讓沙包可以轉動一圈

這位大哥，你撞錯方向阿~從側邊撞唷!

媽媽在旁邊笑到不行，畫面很搞笑

真的不要再笑人家綜藝節目都不很笨了，來這裡也會發現自己很笨拙阿～

孩子需要跳起來撞，大人撞到沒馬上閃開還會撞到自己

VIP 我的鼻較厲害

手比一個六，拿著大象鼻子，準備來撈圈圈

看誰最快可以把五個圈圈套進鼻子內

一開始沒抓到技巧，會很快就掉下來

記得先把圈圈往內頂，再繼續撈下一個圈圈

VIP 頭頭是道

這關讓我覺得頭都痛了，因為小孩很賣力

一直卯起來撞頭阿~~~~不用太大力

爸媽不用擔心這不會痛，是軟墊

利用頭快速的點碰大鍵盤，就會獲得分數

對了！奉勸裝太濃的女生不要挑戰，因為大鍵盤上都會是粉底….可能挑戰玩也都變臉了！

園區內還有10項的小遊戲區可以無限玩樂、挑戰

酥麻章魚哥 B

你看看這畫面多像猴子家族，很酥麻ㄟ～

不過也很舒服，剛好可以紓壓一下

天線寶寶的祕密 C

每一個遊戲都會有影片教學，不擔心不會玩唷！

穩定度要相當好，不僅可以挑戰

把球放於圈圈上，用頭的方式傳遞給另外一個天線寶寶

還可以做表情搞笑，讓對方不會輕鬆的過關

恐龍食人魚 D

這關我也很喜歡，蠻有意思的！

先將小恐龍分別夾在五根手指頭上

再繼續挑戰誰可以夾最多隻恐龍，有種食人魚的概念

有沒有發現，恐龍有草食性恐龍、肉食性

所以身形不同、牙齒也不同，需要靠觀察力來做判斷

不是這麼輕鬆就可以夾一整排唷！

夾好夾滿就可以計時挑戰

真的是拼速度，還有觀察力

關主說還有人挑戰夾了20幾隻

看來我們這些草食性好弱

燈籠魚密碼 E

這關很逗趣，也很難一起在節拍上運作

需要帶上像燈籠魚的頭套，點頭方式敲打鼓

加上每個人點頭大小不同，所彈跳的力道不同

光是要一起進行愛的鼓勵的節奏，頭都暈了～

七彩大髮詩 F

把巨大的彩虹圈套放於頭頂上

低頭讓彩虹圈圈降落

利用甩頭的方式讓彩虹圈圈回歸頭頂

這關大家都好搖頭晃腦

好適合放個音樂一起搖頭

賭神學不諱 J

這關要比賭神還要強，想要獲得籌碼沒那麼容易

利用手指彈的方式，讓籌碼不斷的往下方臺階滑落

而且不能掉出去平台，掉了就要在從頭開始

這關大家都好忙，因為太心急、太大力就會掉下去

就要從頭開始挑戰

這關真的很卡關，非常難挑戰，卻挫越勇唷！加油～

指尖金斗雲

利用兩根手指頭來控制小滑板，我以為很簡單～差點變成手指頭復健運動

上坡跟下坡都很容易

但是兩根手指頭必須同時在滑板上，如果一根指頭翹起來就失敗～

下坡的樓梯最容易卡關

這關會讓人重複想玩好幾次！

而且這個手指滑板也是一項真正的運動項目唷！

最後還有商品區可以逛、買買禮物

別忘了門票還有附贈100元折抵券可使用

完成任務還可以領取小禮物

下雨天不怕沒地方玩，室內景點推薦 頭等倉

宜蘭頭等倉 Heads Up 宜蘭新景點

位置：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

營業時間：09:00~17:00 (每週三公休)

最後入場時間16:20（每週一營業至16:30，最後入場15:50）

電話號碼： 03 922 0898

館內禁止飲食、寵物不落地即可入場

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