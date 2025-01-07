苗栗市洗衣烘衣推薦「森林沐自助洗衣」，全新開幕的24小時洗衣店生意非常好，儲值三千還加碼送八百，深夜時段洗衣更優惠！而且在指定時段來洗衣服，還能享有免費的摺衣服務喔！最讚的是這裡居然還有寵物專用的洗脫烘機器及安全帽除菌洗烘機！瑋瑋粉絲來洗衣服還有專屬優惠唷🤗文章內有店家地址、電話、價目表等資訊供參考！

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▲「森林沐自助洗衣」位於苗栗市自治路上，是苗栗全新開幕的自助洗衣店，在店家旁邊就有一整片的收費停車格方便停車，騎車也可以停放在門口！而且店家24小時都有營業，隨時想要來洗衣、烘衣都沒問題！

▲我們這天扛了兩袋髒衣服來洗，一袋是我放在娘家衣服的冬衣，洗一洗剛好過年回來可以穿，還有一袋是我們家狗狗的衣服、被子和床墊，因為這裡有寵物專用洗脫烘，洗狗狗的東西很方便✌️

【森林沐自助洗衣 x 瑋瑋粉絲優惠】

▲現在瑋瑋的粉絲到店洗衣服，只要出示這篇文章＋打卡標註地點，就會送你一包「蘭諾香香豆40ml」唷💯

（PS：需要選在有服務人員駐點的時段前來才能領取唷！上午8:30-11:30&下午14:30-17:30！）

【會員儲值操作說明】

▲使用手機掃描「儲值機」上面的QR CODE＞選擇要登入的方式＞登入成功後點選『現金儲值』＞輸入四位數驗證碼＞投入紙鈔確認點數後，點選『完成儲值結算』。

▲跟著上面寫的步驟操作，很容易就完成會員儲值的動作了，非常簡單方便！

【森林沐自助洗衣｜完整價目表MENU】

▲這是「森林沐自助洗衣」的完整價目表，供參考（實際洗脫烘金額，以店家現場公告為主）

▲店家目前有儲值送點數的活動，還有夜貓族洗脫烘的優惠，只要在23:00-05:00來洗衣，就能享有超值的優惠喔！（PS：僅提供會員點數支付及多元電子支付 (街口,全支付,台灣pay ,line pay) ，現金支付恕無法優惠）

▲店家目前有儲值送點數的活動，如果是住附近常常會來洗，肯定要直接儲值3000元啊，因為除了送800以外，現在還會加碼送專用洗衣袋！

【免費摺衣及收衣時間】

▲若在上午8:30-11:30及下午14:30-17:30前來，店家還提供免費的摺衣和收衣服務，但需要在指定時間內完成洗衣才有喔！而且遇到國定假日一律休息喔！

▲店內的相關資訊，拍下來給想要來洗衣服的朋友們參考！

▲店內的空間很明亮寬敞，主要有七台日本原裝進口的TOSEI東靜洗脫烘一體機&一台寵物洗脫烘！而且可以透過智能綁定手機line，隨時查看店內最新的空機狀況，不怕撲空或是現場排隊👌

▲洗脫烘一次完成好方便，而且會免費自動添加天然酵洗劑及柔軟精，如果想要洗得更香一些，也可以自備香香豆或是洗衣球加進去喔！

▲跟著機台上面的說明操作，就可以輕鬆完成洗脫烘的步驟啦，相當簡單方便喔！但是要注意的是「寵物用品、地墊、鞋子」是禁止洗烘的，若經發現就會立即丟棄喔！

▲若是您剛好在有人幫忙摺衣和收衣的時段前來，還會有一個超棒的服務，就是在你的洗脫烘機器快要洗好之前，他們會放入防靜電球到機器內，讓洗出來的衣服比較不會有靜電喔👌

▲因為我們這天剛好選在有服務人員駐點的時間前來，所以洗好的衣服會由服務人員協助取出，再幫我們收衣服和摺衣服喔！

▲因為可能會有部分的衣服沒有完全被烘乾～一旁還有提供吹風機給客人吹乾喔～

▲最讚的肯定就屬這個摺衣服務了！我先前出國玩的時候去洗衣店洗衣服，這種摺衣服務都要另外加價呢！來到「森林沐自助洗衣」你只要在指定時段前來（上午8:30-11:30及下午14:30-17:30），就會免費幫你摺好好喔！

▲建議可以自己多帶一些袋子來，洗好的衣服可以用新的袋子裝，如果沒有自備新的袋子，這邊也有販售裝衣袋！

▲除了洗脫烘的機器外，這裡還有獨立的烘衣機，因為老闆說很多人家裡都有洗衣機，但是沒有多餘的空間放置烘衣機，如果冬天遇到衣服不容易乾的狀況，客人就會直接帶洗好的衣服過來烘乾！

▲帶洗好的衣服或被子來烘乾很方便耶，六分鐘只要十塊錢，出門烘衣服就不用多買一台烘衣機放在家裡佔空間，而且烘一次的價格也很便宜啊！

▲如果是帶大件的被子來洗，選在有服務人員駐點的時段，他們還會幫你在洗好後拿出來晾一晾，等到水氣蒸發以後再幫你打包裝袋，很貼心耶😍

▲如果是在沒有服務人員駐點的時段，在洗衣服的時候遇到什麼狀況，店內還有提供一台話機可以直接跟服務人員聯繫！但如果話機剛好沒有人接聽，就是要撥打一旁提供的連絡電話喔！

▲店內的投幣機有額外販售去靜電芳香紙和裝衣袋，價格皆為10元，有需要的朋友可自行投幣購買！

▲等待洗衣的過程，可以在店內坐著休息滑手機打發時間，還有提供飲用水可飲用喔！

【安全帽除菌洗烘機】

▲這裡居然還有「安全帽除菌洗烘機」耶，我之前都在想我的安全帽到底要怎麼洗才好，有這種機器真的很方便呢！

▲投幣50元後可以進行清洗，過程約10分鐘，是用3D煙霧的方式清洗，洗完以後帽子內襯也不會濕濕的喔！

▲店內還有提供風倍清可以增加香氣！有需要的話都可以自行取用！

【寵物用品洗滌專區】

▲店家有苗栗市唯一的「寵物用品專用洗脫烘」，因為老闆他們自己家也有養毛小孩，所以知道飼主們會有洗脫烘毛寶貝物品的需求，直接引進一台毛小孩專用的洗脫烘合一機器！

▲我們家的饅頭和叉燒平常睡的睡墊、蓋毯也都可以拿來洗！只能說現在的毛小孩們好幸福啊～我都羨慕了！

▲洗衣和烘衣都可以看牆面上的標示做操作～

▲寵物洗衣機在運轉之前，需要先做一個清洗洗衣槽的動作，因為這樣才不會混合到其他毛小孩衣物的氣味！

▲先將洗衣槽的門關好，然後掃描機器上的QR CODE，完成會員扣款或是投幣付款後，就會開始清洗囉！

▲洗好的寵物睡墊和被被摸起來很蓬鬆，聞起來有淡淡的香味，相信我們家的毛寶貝可以睡得更舒服🥰

【定期清潔內桶和濾網】

▲店家不但會每天除塵，還會定時清潔內桶！就是為了給客戶更乾淨的機器使用唷！

▲整體來說，這間「森林沐自助洗衣」使用日本原裝進口TOSEI東靜洗脫烘一體機，機器不但會每天除塵，還會定時清潔內桶！加入會員儲值三千元還加碼送八百，在深夜時段洗衣更優惠！若在指定時段來洗衣服，還能享有免費的摺衣服務喔！而且這裡還有寵物專用的洗脫烘機器及安全帽除菌洗烘機，可以滿足更多客人的需求！這就趕快出發～洗香香去囉🤗

***本文感謝”森林沐自助洗衣”邀約,內文為真實感受分享***

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