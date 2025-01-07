寶貝上下班經過公益路上發現一家新開幕超可愛的美式輕食店

自組輕食很特別特別想來嘗試看看

SOMI Light Meals LOGO設計成調皮小精靈意象

主張無框架、自由不拘束的品牌精神

任意挑選、拼湊你的喜好

SOMI！做最好的自己！

很好的滿足上下班想要放空放鬆做自己的小心願

【台中西區公益路/勤美綠園道輕食推薦】

【SOMI Light meals】黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌VS秘製香料奶油醬胡椒牛肉瑪芬堡

😍無框架、自由不拘束✨快來任意挑選、拼湊屬於你的美式自組輕食美味

【台中西區公益路/勤美綠園道輕食推薦】

Google商家：SOMI Light Meals 美式自組輕食

位在台中市西區公益路上,鄰近勤美綠園道,美術館

內用或外帶都是用精緻餐盒呈裝,不論是平日上班或下班假日都很適合

店內空間十分寬敞整潔明亮

多巴胺黃色系的軟裝配金屬風格的內裝

桌椅整體裝潢穎有質感，非常乾淨整潔，也提供盥洗室並開放冷氣

空間寬敞無壓力，是讓人感到輕鬆舒適的用餐氣氛

超適合閨蜜姐妹們一起來拍照打卡

SOMI Light meals

提供5種不同的麵包、6種醬料和7種肉品中

輕食195 由我們自由組合

👉🏻包含主餐及脆薯一份、副餐及飲品任選一項💲195/份

📍可以自由搭配喜歡的麵包、醬料及肉品

☞部分附餐、飲品需補差額

⤵︎ 線上菜單看這裡 ⤵︎

https://i.meee.com.tw/W8UD4Nw.png

若是有跟我一樣選擇障礙者的大大們

還有直接幫我們搭配好五種組合套餐

店內服務人員更是親切給我們點餐建議

想怎麼吃就這麼點,開心在SOMI做自己

沾醬與餐貝回收採自助方式

【SOMI Light meals】黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌VS秘製香料奶油醬胡椒牛肉瑪芬堡

【SOMI Light meals】黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌

將酥脆與柔軟的口感發揮到極致之作

豐盛又飽滿的黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌看起來超級可口

招牌碳烤里肌外彈內嫩鮮嫩多汁，搭配濃郁黑松露蛋黃醬醬料

鹹香濃厚，搭配新鮮生菜與番茄，增添清爽口感

使整體口味更加豐富

喜歡濃郁風味的你不容錯過！

香脆的培根搭配炸得金黃酥脆的薯條，鹹香四溢

讓人一口接著一口，是一款讓人心情愉悅的秘密武器

最後再來一杯極品綠茶

不僅讓我們吃得飽、吃得巧，更替我們補充滿滿的元氣

【SOMI Light meals】秘製香料奶油醬胡椒牛肉瑪芬堡

鬆軟有獨特咬勁瑪芬麵包中，夾入了胡椒牛肉、新鮮生菜、酸甜蕃茄、洋葱等

加上秘製香料奶油醬香濃馥郁的風味，使口感層次更豐富

只需咬一口，便能感受到那富饒層次的滋味在口中蔓延開來

每一口都實在美味呢！

加上外酥內嫩的炸雞塊與脆薯，讓整體美味更勝！

無負擔享用屬於自己的美式自組輕食

SOMI！做最好的自己！

IG：somi_lightmeals

FB粉絲專頁：SOMI Light meals 美式自組輕食

LINE@：SOMI Light Meals

Google商家：SOMI Light Meals 美式自組輕食

🏡地址：台中市西區公益路207號1樓

📲 電話：04-23010677

🕐 營業時間：11:00~19:30