2025台中年菜推薦：有春茶館年菜超值早鳥！經典手路菜古早味澎湃上桌，贈巧用家電做台菜料理書|新年包廂聚餐|年夜飯

想在年夜飯中感受經典的台式美味嗎？

有春茶館的島嶼台味年菜絕對能滿足你的味蕾！

連續三年獲得經濟部商業署經典台菜餐廳認證的有春茶館，

推出金蛇迎春鴻運組和蛇年富貴福運組兩組不同份量的選擇，

冷凍宅配、店取、內用都方便，

店內舒適用餐空間，

還有大型包廂可以容納眾多親友，

新年年夜飯聚餐來有春，

滿足大家不同的用餐需求，

2025/1/10前訂購有春茶館年菜還享早鳥優惠喔!!

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台中年菜推薦 有春茶館 位置

有春茶館位在台中南屯區，

店內充滿著濃濃的台灣味，

店前可停放機車，

附近也有多個付費停車場，

離大眾運輸方便到到達的公益路也很近，

交通十分便利。

台中年菜推薦 有春茶館 用餐空間

寬敞明亮的用餐空間，

搭配復古的裝潢，

讓人感到放鬆自在。

不管是跟朋友聚餐，

還是一個人靜靜享受下午茶，

這裡都是不錯的選擇。

二樓還有寬敞的包廂空間，

公司部門聚餐、學校團體聚會也很方便。

台中年菜推薦 有春茶館 年菜菜單

有春茶館今年推出了限量島嶼台味年菜料理，

可以依據用餐的人數選擇套餐，

有6至8人份的「金蛇迎春鴻運組」，

和4至6人份的「蛇年富貴福運組」，

自取、冷凍宅配或是預約店內用餐，

都沒有問題。



【金蛇迎春鴻運組】

6-8人份，色包含紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、鹽焗味噌豬五花和拇指發糕。

熱年菜：$6080

新春價：$5188（2025/01/10至2025/01/27預定）

早鳥價：$4988（2025/01/10前預訂）



【蛇年富貴福運組】

4-6人份，菜色包含紅露醉蝦、雲林烏魚子、麻油雞米糕、白灼蹄花燉全雞、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、鹽焗味噌豬五花和拇指發糕，每桌4至6人份。

熱年菜：$4800

新春價：$4188（2025/01/10至2025/01/27預定）

早鳥價：$3988（2025/01/10前預訂）

訂購連結：www.yovvip.com/ORDEC/OrderEC

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《免開火！巧用家電做臺菜》絕對是您的最佳幫手！

這本書已在各大書店及網路平台上架，

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只要在2024/12/31前訂購有春茶館年菜套組，

直接讓你帶回家喔!!

台中年菜推薦 有春茶館 年菜介紹

限量島嶼台味年菜料理結合了台菜經典的冷盤料理，

豐盛的主食和彭湃的鍋物料理，

搭配上古早味甜點，

整體非常的豐富。

【紅露醉蝦與雲林烏魚子】

年夜飯少不了的冷盤佳餚，

有春茶館的紅露醉蝦與雲林烏魚子以海鮮的鮮滋味打開大家的味蕾！



紅露醉蝦飄著淡雅酒香，

蝦肉Q彈鮮美，

紅露酒的甘醇搭配紅棗的甜，

讓醉蝦的風味更顯清雅。



特選雲林品質優良的烏魚子，

目前正是最美味的季節，

厚切一大塊，

這樣吃最過癮。



經過炙燒烏魚子豐厚的油脂活絡了起來，

入口香氣四溢，

搭配蘿蔔、蒜苗或蘋果片，

更顯美味。

【手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸】

手工雞捲以新鮮魚漿為基底，

搭配時蔬再裹上豆皮酥炸，

Q彈的口感中帶著鮮美滋味。

蛋黃麻糬芋丸這一道我私心很愛，

不僅寓意著圓圓滿滿，

有鹹蛋黃就必須加分~XD

以綿密的芋泥包裹著鹹香鹹蛋黃，

鹹鹹甜甜的滋味，

搭配酥炸後脆口的外皮，

大小朋友都很喜歡。



【鹽麴味增豬五花】

嚴選台灣溫體豬，

以鹽麴味噌醃製入味，

再經炙烤，

讓豬五花的外皮酥脆，

內裡軟嫩多汁。

肥瘦比恰恰好的豬五花，

經過炙燒後，

不僅香氣迷人，

邊緣微微的焦香感，

對我來說更加分!

鹽麴的鹹香滋味結合味噌的甘，

豬肉本身吃起來入味，

又不會有肥膩感，

搭配白飯或是作為小酌時的下酒菜都很適合。

【麻油雞米糕】

有春茶館的麻油雞米糕，

無論內用外帶都同樣美味！

一上桌就能聞到讓人口水直流的麻油香。



選擇內用的話，

麻油雞米糕上會鋪滿現炸的芋頭絲，(外帶宅配沒有芋絲)

光是視覺上就加分不少了。



完美結合了傳統古早味與創新手法。

以舒肥雞肉保留了雞肉的鮮嫩多汁，

搭配粒粒分明的糯米，

以及濃郁的麻油香氣，

讓人回味無窮。

【白灼腳庫燉全雞】

年菜一定要有全雞，

這代表全家團圓；

腳庫也有財庫之意，

這一道白灼腳庫燉全雞就是一道團圓又招財的好菜阿!

嚴選新鮮全雞與豬蹄花，

搭配當歸、紅棗、蒜頭等中藥材慢火細燉，

湯頭看起來清澈，

但口感濃郁、膠質豐富。

Q軟的豬腳份量十足。

雞肉燉煮至軟嫩，

輕鬆就能分食，

搭配味道醇厚的湯汁一起食用，

真的是滿滿的幸福感。

【扁魚沙茶鍋】

扁魚沙茶鍋是金蛇迎春鴻運組中的菜色，

扁魚、九孔鮑、蕃茄、大白菜、豆皮、豆腐、蔥段和木耳，

滿滿一鍋豐盛食材，

就像聚寶盆一樣，

匯集了財富與美滿。

扁魚的鮮香與沙茶的濃郁完美融合，

這碗獨特風味的台式湯頭，

真的讓人忍不住多喝幾碗。



扁魚讓湯底充滿了醇香的海味，

啃起來也很有滋味。

精選的大顆九孔鮑，

肉質肥厚、口感Q彈，

結合這海味，

吃起來更是鮮甜。

【拇指發糕】

一般的發糕其實我不太愛吃，

很大顆有的又偏乾，

我真的沒辦法吃完一顆。

但有春茶館的拇指發糕這個就沒問題，

小巧的尺寸，

搭配雪白鬆軟的口感，

發糕上那一抹自製玫瑰醬更是畫龍點睛，

讓傳統的點心多了一點浪漫的感覺。

【麵茶炸年糕】

雖然不是年菜組裡的餐點，

但很推薦可以搭配年菜點一份的麵茶炸年糕。

麵茶粉沾年糕我真的大推薦，

絕對讓年糕美位度大加分。

金黃酥香的年糕，

外酥內層Q彈有勁，

搭配上麵茶粉更多了豐富的香氣，

真的很推薦喔~

連續三年獲得經濟部商業署經典台菜餐廳認證的有春茶館，

餐點真的樣樣都讓人喜歡，

限量島嶼台味年菜料理匯集了多款經典手路菜，

不想熱菜、洗碗的朋友那一定要趕快搶訂過年期間的內用預約，

來美美的有春茶館吃個幸福滿滿的年夜飯吧!!

台中年菜推薦 有春茶館 店家資訊

營業時間：11:30-21:00

電話：04-23221669

地址：台中市南屯區大進街377號

熱年菜預約：2025/01/28除夕當天店休，2025/02/12元宵前皆可預約

有春茶館年菜訂購網址：www.yovvip.com/ORDEC/OrderEC

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