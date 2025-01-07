2025台中年菜推薦：有春茶館年菜超值早鳥！經典手路菜古早味澎湃上桌，贈巧用家電做台菜料理書|新年包廂聚餐|年夜飯
想在年夜飯中感受經典的台式美味嗎？
有春茶館的島嶼台味年菜絕對能滿足你的味蕾！
連續三年獲得經濟部商業署經典台菜餐廳認證的有春茶館，
推出金蛇迎春鴻運組和蛇年富貴福運組兩組不同份量的選擇，
冷凍宅配、店取、內用都方便，
店內舒適用餐空間，
還有大型包廂可以容納眾多親友，
新年年夜飯聚餐來有春，
滿足大家不同的用餐需求，
2025/1/10前訂購有春茶館年菜還享早鳥優惠喔!!
|台中年菜推薦 有春茶館 位置
|台中年菜推薦 有春茶館 用餐空間
|台中年菜推薦 有春茶館 年菜菜單
|台中年菜推薦 有春茶館 年菜介紹
|台中年菜推薦 有春茶館 店家資訊
|台中美食景點推薦
|*台中旅遊優惠票券:*
、
、
、
*台中住宿優惠分享:*
台中年菜推薦 有春茶館 位置
有春茶館位在台中南屯區，
店內充滿著濃濃的台灣味，
店前可停放機車，
附近也有多個付費停車場，
離大眾運輸方便到到達的公益路也很近，
交通十分便利。
台中年菜推薦 有春茶館 用餐空間
寬敞明亮的用餐空間，
搭配復古的裝潢，
讓人感到放鬆自在。
不管是跟朋友聚餐，
還是一個人靜靜享受下午茶，
這裡都是不錯的選擇。
二樓還有寬敞的包廂空間，
公司部門聚餐、學校團體聚會也很方便。
台中年菜推薦 有春茶館 年菜菜單
有春茶館今年推出了限量島嶼台味年菜料理，
可以依據用餐的人數選擇套餐，
有6至8人份的「金蛇迎春鴻運組」，
和4至6人份的「蛇年富貴福運組」，
自取、冷凍宅配或是預約店內用餐，
都沒有問題。
【金蛇迎春鴻運組】
6-8人份，色包含紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、鹽焗味噌豬五花和拇指發糕。
熱年菜：$6080
新春價：$5188（2025/01/10至2025/01/27預定）
早鳥價：$4988（2025/01/10前預訂）
【蛇年富貴福運組】
4-6人份，菜色包含紅露醉蝦、雲林烏魚子、麻油雞米糕、白灼蹄花燉全雞、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、鹽焗味噌豬五花和拇指發糕，每桌4至6人份。
熱年菜：$4800
新春價：$4188（2025/01/10至2025/01/27預定）
早鳥價：$3988（2025/01/10前預訂）
訂購連結：www.yovvip.com/ORDEC/OrderEC
在家輕鬆烹調臺菜嗎？
《免開火！巧用家電做臺菜》絕對是您的最佳幫手！
這本書已在各大書店及網路平台上架，
讓您隨時隨地都能輕鬆購買。
只要在2024/12/31前訂購有春茶館年菜套組，
直接讓你帶回家喔!!
台中年菜推薦 有春茶館 年菜介紹
限量島嶼台味年菜料理結合了台菜經典的冷盤料理，
豐盛的主食和彭湃的鍋物料理，
搭配上古早味甜點，
整體非常的豐富。
【紅露醉蝦與雲林烏魚子】
年夜飯少不了的冷盤佳餚，
有春茶館的紅露醉蝦與雲林烏魚子以海鮮的鮮滋味打開大家的味蕾！
紅露醉蝦飄著淡雅酒香，
蝦肉Q彈鮮美，
紅露酒的甘醇搭配紅棗的甜，
讓醉蝦的風味更顯清雅。
特選雲林品質優良的烏魚子，
目前正是最美味的季節，
厚切一大塊，
這樣吃最過癮。
經過炙燒烏魚子豐厚的油脂活絡了起來，
入口香氣四溢，
搭配蘿蔔、蒜苗或蘋果片，
更顯美味。
【手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸】
手工雞捲以新鮮魚漿為基底，
搭配時蔬再裹上豆皮酥炸，
Q彈的口感中帶著鮮美滋味。
蛋黃麻糬芋丸這一道我私心很愛，
不僅寓意著圓圓滿滿，
有鹹蛋黃就必須加分~XD
以綿密的芋泥包裹著鹹香鹹蛋黃，
鹹鹹甜甜的滋味，
搭配酥炸後脆口的外皮，
大小朋友都很喜歡。
【鹽麴味增豬五花】
嚴選台灣溫體豬，
以鹽麴味噌醃製入味，
再經炙烤，
讓豬五花的外皮酥脆，
內裡軟嫩多汁。
肥瘦比恰恰好的豬五花，
經過炙燒後，
不僅香氣迷人，
邊緣微微的焦香感，
對我來說更加分!
鹽麴的鹹香滋味結合味噌的甘，
豬肉本身吃起來入味，
又不會有肥膩感，
搭配白飯或是作為小酌時的下酒菜都很適合。
【麻油雞米糕】
有春茶館的麻油雞米糕，
無論內用外帶都同樣美味！
一上桌就能聞到讓人口水直流的麻油香。
選擇內用的話，
麻油雞米糕上會鋪滿現炸的芋頭絲，(外帶宅配沒有芋絲)
光是視覺上就加分不少了。
完美結合了傳統古早味與創新手法。
以舒肥雞肉保留了雞肉的鮮嫩多汁，
搭配粒粒分明的糯米，
以及濃郁的麻油香氣，
讓人回味無窮。
【白灼腳庫燉全雞】
年菜一定要有全雞，
這代表全家團圓；
腳庫也有財庫之意，
這一道白灼腳庫燉全雞就是一道團圓又招財的好菜阿!
嚴選新鮮全雞與豬蹄花，
搭配當歸、紅棗、蒜頭等中藥材慢火細燉，
湯頭看起來清澈，
但口感濃郁、膠質豐富。
Q軟的豬腳份量十足。
雞肉燉煮至軟嫩，
輕鬆就能分食，
搭配味道醇厚的湯汁一起食用，
真的是滿滿的幸福感。
【扁魚沙茶鍋】
扁魚沙茶鍋是金蛇迎春鴻運組中的菜色，
扁魚、九孔鮑、蕃茄、大白菜、豆皮、豆腐、蔥段和木耳，
滿滿一鍋豐盛食材，
就像聚寶盆一樣，
匯集了財富與美滿。
扁魚的鮮香與沙茶的濃郁完美融合，
這碗獨特風味的台式湯頭，
真的讓人忍不住多喝幾碗。
扁魚讓湯底充滿了醇香的海味，
啃起來也很有滋味。
精選的大顆九孔鮑，
肉質肥厚、口感Q彈，
結合這海味，
吃起來更是鮮甜。
【拇指發糕】
一般的發糕其實我不太愛吃，
很大顆有的又偏乾，
我真的沒辦法吃完一顆。
但有春茶館的拇指發糕這個就沒問題，
小巧的尺寸，
搭配雪白鬆軟的口感，
發糕上那一抹自製玫瑰醬更是畫龍點睛，
讓傳統的點心多了一點浪漫的感覺。
【麵茶炸年糕】
雖然不是年菜組裡的餐點，
但很推薦可以搭配年菜點一份的麵茶炸年糕。
麵茶粉沾年糕我真的大推薦，
絕對讓年糕美位度大加分。
金黃酥香的年糕，
外酥內層Q彈有勁，
搭配上麵茶粉更多了豐富的香氣，
真的很推薦喔~
連續三年獲得經濟部商業署經典台菜餐廳認證的有春茶館，
餐點真的樣樣都讓人喜歡，
限量島嶼台味年菜料理匯集了多款經典手路菜，
不想熱菜、洗碗的朋友那一定要趕快搶訂過年期間的內用預約，
來美美的有春茶館吃個幸福滿滿的年夜飯吧!!
台中年菜推薦 有春茶館 店家資訊
營業時間：11:30-21:00
電話：04-23221669
地址：台中市南屯區大進街377號
熱年菜預約：2025/01/28除夕當天店休，2025/02/12元宵前皆可預約
有春茶館年菜訂購網址：www.yovvip.com/ORDEC/OrderEC
如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團
台中美食景點分享
草莓季限定第二杯半價！貓頭鷹茶森林歡慶日月潭紅茶評鑑奪三獎，限時優惠中！
媽媽的救星！厚工母湯：營養滿分多種吃法滿足全家人的胃，輕鬆補元氣！
台中伴手禮｜茉莉森森年節禮盒，多口味牛嘎餅、堅果塔、雪Q餅一次滿足，費時手工製作，真材實料！送禮自用都推薦！
伊媚兒內衣美村店|台中客製化內衣首選！量身打造完美貼合，售後服務最貼心，快來找回體態美與自信！
大坑美食地圖再添一筆！古早味麥芽花生糖，現做現賣、，香濃不黏超唰嘴!!
-
<民宿飯店住宿懶人包>
<小琉球親子自由行推薦懶人包>
<台中親子旅遊景點餐廳懶人包>
<台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>
<嘉義美食景點住宿懶人包>
我們家的貓老大們有粉絲團啦~
歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD
---
**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*