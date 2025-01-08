花蓮【新天堂樂園-台開心農場】，位於吉安鄉總面積45公頃的「花蓮洄瀾灣區」裡，占地14公頃，2017年風光開幕，曾創下年超過 50 萬人次觀光人潮的紀錄，和鄰近的世界最大貨櫃星巴克門市串連，成為打卡熱點。

不過我們今天來，卻沒有感受到那個傳說中有著各種可愛動物、水鳥、茂盛農耕花卉的開心農場，反而瀰漫著年久失修、設施凋零的氛圍。來都來了，還是盡職地逛逛。

↓馬廄裡有匹小白馬。

↓喀麥隆綿羊，探出頭來鬼鬼祟祟的樣子還滿好笑。

↓菜園。

↓生態池也沒了水鳥。

14公頃的農場面積相當大哩，慢慢散步走一圈都得花上小半天。

↓那邊有隻鴨子。

↓穿過農場，最終會遇見太平洋，設置有自行車道。

原來此處同時為河川出海口，有著生態豐富的沙洲，有人正在放著像飛行傘的風箏？

據說這邊海域時有鯨豚出沒，想當然耳，沒有一來不蹲點立即遇見的。

地方真的很大，我腳程夠快了，才走到海邊再返回入口，就已經用完導遊約定的時間，可以想見到哪裡都可以熱烈拍照的姊姊們必然還正卡在途中，因此又耽擱了許久。

↓綿羊出來見客了。

↓小白馬也出來放風。

然而，當天我所不知道的是，這也就是最後一次遊台開心農場的機會了。隔沒幾天，2023年12月15日，農場即宣布永久停業，土地歸還退輔會。至於以後將做何規劃呢？那就拭目以待了。

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