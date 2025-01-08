在地經營超過10年的 易鼎活蝦 桃園店，原名為大鼎活蝦，由於離家近，早在使用舊名時我們便曾經數訪，沒有印象何時改了名，只知道10多年來依舊如此受歡迎，舉凡家庭聚會、年節尾牙等，經常是坐無虛席，停車場也是滿滿的，因此我們會避開特定的大節日，選擇步行來易鼎，一方面省去等候車位的時間，另一方面能夠在較為愜意舒適的情境下用餐。

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關於 易鼎活蝦桃園店

易鼎活蝦從中部發跡，目前台中有二家，桃園一家。鄰近北上交流道，佔地廣，南洋風建築在當地略顯特色，十年前用餐附停車場的店家還是少數，更別說這麼大一間，因此跨區前來的顧客愈來愈多，提起易鼎活蝦，可謂無人不知無人不曉。

只不過，經營了這麼多年，就在最近聽聞店家即將搬遷的消息，讓人有些小震驚。或許是因為正在興建中的捷運出入口就在此處，有不得不另尋他處的無奈吧！雖然易鼎活蝦將離開我的生活圈，但公告的新址也還在同一區，不算遠，有機會再去探探。

易鼎活蝦桃園店 寬敞大器的南洋風

易鼎活蝦桃園店寬敞大器，以木製傢俱營造出濃濃的南洋風，每次來訪都讓人很享受在大空間裡舒適的用餐氛圍，而店裡的圓桌能夠一次容納8-10人，正好符合我們家庭人數的需求，或是偶爾一家三口自己來，也有適合的小方桌。無論如何，人數從少至多，從家庭到工商聚會，這樣的空間大概都不是問題。

易鼎活蝦桃園店 菜色選擇多樣化

不得不說，易鼎活蝦的菜色挺不錯的，選擇多，種類也多元。不只活蝦是招牌，也有熱炒菜、炒飯炒麵、油飯、烤魚，甚至還有羊肉爐。此外，推出2-4人分享餐及團圓年菜，連伴手禮也幫大家準備好了。真心建議，先看過完整菜單再到現場點菜，否則可能會因為太多想吃想點的而措手不及一團亂。

易鼎活蝦桃園店 十人一桌的美味佳餚

我個人吃的比較清淡，佐料這一區只是看過路過，如果覺得不夠味的不妨試試，酌量取用。

清炒高麗菜與季節時蔬

考量成員中有孩童，選擇以清炒方式料理的蔬菜，雖然口味沒有蝦醬來得濃厚，但高溫火候的清爽脆甜依舊令人滿足。

干貝蝦醬蘿蔔糕

以乾煎的方式料理，沒有太多的油膩感，干貝蝦醬的香氣讓人回味再三，沒一會兒功夫就見底了。

金沙玉米筍

這道料理讓大家很驚艷！有創意，配色又可口，炸過再快速拌炒的玉米筍，口感脆甜，搭配蒜片很下飯。

陽光菜脯蛋

看似簡單，再家常不過的菜脯蛋，厚實不油膩，精準掌控火候，是孩子們的最愛之一。

蒜酥小卷

撥開厚重的配料，超大的小卷被一隻隻揪出來，又酥又香，令人垂涎三尺，也是一道相當下飯的料理。

蒜蓉粉絲蝦

這道由懂吃的明太子指定，他知道鮮蝦跟冬粉淋上蒜蓉蒸醬肯定是精華，還沒吃到蝦肉，冬粉己所剩無幾。

鹽烤蝦

活蝦透過炙熱的鐵板烤熟，沒有其它添加，僅以鹽花引出蝦肉的甜味，是一道巷仔內懂吃的必點料理。

胡椒蝦(小)

還是大鼎活蝦時期，胡椒蝦早己是我們一家三口的必點料理。明太子從小就不怕嗆，胡椒再多他也照吃，但吃過的人都知道，其實胡椒最多的在蝦殼，蝦肉倒是沒那麼重口味，不過配著白飯吃是會讓人上癮的。

鹹酥蝦(小)

鹹酥蝦尺寸較小，標準的下酒菜，跟白飯也相當合拍。

蒜頭蝦(小)

濃郁的蒜味伴隨著高溫飄香撲鼻而來，對於喜愛蒜頭味兒的人來說，一口氣就能解決這口鍋。

家傳羊骨(小)

小份的是三隻骨頭，骨幹粗，羊肉鮮嫩，不只是吃肉，乳白色的羊骨髓可得記得吸乾它。

椒鹽烤鮮鱸

這是一尾蠻大隻的鱸魚，火烤後簡單的沾上椒鹽做為佐料，能吃出魚肉的鮮甜及美味。

胡椒鳳螺

以新鮮鳳螺加入特調的胡椒香料製作，經過反覆拌炒，口感鮮脆，濃郁的香辣風味讓人一口接著一口，很難停下來。

戀上維也那(三份)

老麵發酵的獨特風味，口感鬆軟綿密，可隨自己的喜好選擇沾花生粉還是煉乳。不過只有小孩才做選擇，二種混搭其實最為香甜。在滿桌子的好料之後，最後來一份甜品，為聚餐劃下完美句點。

店家資訊

週一至週五 1100AM – 1400PM / 1700PM – 2100PM(週五至2200PM)

週六 1100AM – 2200PM / 週日 1100AM – 2100PM

（每週二公休）

(03)317-1651

桃園市桃園區中正路1650號

※ 收費停車場(消費有優惠折抵)