LE BANHMI 樂粄米 龍潭店｜大份量超爆餡越法三明治，復古創新打造每一口新滋味!

發現一家新開幕的超厲害越式三明治，完全不輸給去年在越南胡志明吃過的味道，這家【LE BANHMI 樂粄米 龍潭店】以美國小西貢風格的越式粄米為主打，結合創新風味內餡和酥脆口感，在改良過的法棍麵包中，毫不手軟夾入滿滿滿的餡料，從創新的酪梨到經典牛肉通通有，超實在份量吃完直接飽到天靈蓋!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

LE BANHMI 樂粄米 龍潭店 環境分享

▼【LE BANHMI 樂粄米 龍潭店】在全台共有多家分店，近期更強勢插旗到桃園龍潭，鄰近熱鬧的市場，開車可停放於附近的白線。

▼【LE BANHMI 樂粄米 龍潭店】提供外帶和內用的服務，半戶外的用餐空間充滿異國風情，彷彿置身越南道地的街邊咖啡廳一樣!

▼【LE BANHMI 樂粄米 龍潭店】的越法三明治都是現點現做，在熱騰騰出爐的法國麵包中，夾入主食、小黃瓜、台式醃蘿蔔和生菜等，有經典越式和創意美式的風味可選擇~

▼【LE BANHMI 樂粄米 龍潭店】也有提供咖啡和飲品的選擇，是適合上班族的下午茶首選。

LE BANHMI 樂粄米 龍潭店 菜單

LE BANHMI 樂粄米 龍潭店 餐點介紹

總匯粄米💰160元

▼總匯粄米是經典的亞洲風味，一次可以吃到豬肉、雞肉、越式火腿三款主食，再搭配肝醬、小黃瓜、美乃滋、辣椒醬、香菜、生菜、墨西哥辣醬以及醃蘿蔔，份量超足吃完會飽到天靈蓋!

▼獨家改良過的越南麵包，烤後又酥又脆，香氣十足，隨著咀嚼會越吃越香~

黑胡椒牛肉起司三明治💰160元

▼美式口味的黑胡椒牛肉起司三明治，內餡加入肝醬、小黃瓜、美乃滋、起司醬、生菜、墨西哥辣椒以及牛蕃茄，牛肉大塊又軟嫩，每一口都可以吃到滿滿的餡料!

LE BANHMI 樂粄米 龍潭店 用餐心得

看完是不是也覺得口水直流，有別於印象中的越式三明治，第一次吃到這麼創意的風味，清爽無負擔讓人停不下來，強力推薦大家也來試看看!

LE BANHMI 樂粄米 龍潭店 店家資訊

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地址：桃園市龍潭區龍華路18號

電話 : 0922-247-999

營業時間 : 11:00-19:30

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