能帶寵物的燒肉店當然是必來的呀！

重點【燒肉滋滋】不只是台中寵物友善餐廳推薦，可以坐上座位的沙發，店家還貼心另提供寵物餐

身為毛家長的我們，一定要用行動支持啊〜

【燒肉滋滋】位在公益路尾靠近環中路，斜對面是李科永紀念圖書館，附近路邊停車位都蠻好找的

帶寵物要事先於訂位時備註，讓店家為您安排合適的位置呦

走進店內後有兩層樓的用餐空間，一樓多以2-4人座位居多，二樓座位比較多

，則是團體6-8人座位為主，整體用餐空間寬廣，當天有帶毛孩的都被安排在一樓的空間

用餐這天，就有蠻多組客人一起帶著寶貝前來用餐，光柴犬家庭就有3組了

，大家還可以一起交流一下呢，被狗狗包圍著太快樂吧〜

寵物可落地、上椅，還提供一大碗水煮肉肉給毛孩，超級寵物友善餐廳啦

看看NICO牠有多開心！

坐定位後就要準備來點餐囉

菜單MENU以套餐形式為主，看似簡單，卻是應有盡有、每樣都是招牌！

也有另外單點的選擇，像是肉品、主食、飲料都可以另外再單點

聽說他們家的豬肉特別好吃，我們今天就選「牛豬雞套餐」

很快的，我們點的肉品就上桌了！

雙人套餐份量足夠，我們後來還打包豆腐湯呢

桌邊服務超讚的啦，店員的服務也非常勤快，可以看到店員不停地巡視，一直主動換烤網

燒肉滋滋的沾醬有三種：水梨醬、韓式辣醬、麻油椒鹽，還提供玫瑰鹽

提供每日5種小菜、包肉生菜、韓式醬料都是可以無限續點

我們到訪這天小菜種類有：韓式泡菜、涼拌海帶芽、辣豆芽、韓式麻藥蛋、百香果醃蘿蔔

麻藥蛋其實就是韓式糖心蛋，半熟的糖心蛋加上充滿香氣的辣味醬汁

，令人一吃成癮、欲罷不能的美味

生菜搭配烤肉、泡菜，上等的肉質包起來真的超好吃

【厚切五花肉】

來韓式燒肉店就是要吃特別厚五花肉呀，就是講求又厚又多汁！

放上烤盤加熱，將肉放上烤至兩面金黃焦脆，後再剪刀剪成適口大小，再烤至全熟

超大超厚的肉片在烤盤上滋滋作響〜肚子咕嚕咕嚕叫了…….

五花肉真的好好吃啊！

再搭配生菜包肉，加泡菜辣椒蒜頭沾上獨家調製的辣醬，100分絕配！

一口塞進嘴裡，超滿足〜

外酥內軟，多層次的香氣以及一口咬下的肉香、甜味，吃韓國烤肉一定要點的拉

【霜降松坂豬】

松阪豬也不用多說，頂級豬肉品的代表

最特別的是他們家的豬肉都是厚切不是薄片，吃起來更有口感

厚切「松阪豬」烤至微焦脆，外層金黃酥脆，內部軟嫰多汁又脆口，擁有特別的油香與甜味

簡直是人間美味啊，讓人想一口接著一口呢，好特別、好不一樣、好好吃啊！

【厚切梅花肉】

他們家都是厚切的肉塊，厚切扎實吃肉首選！

肉質我覺得蠻新鮮的，吃起來沒有豬騷味，一入口，外酥香，內飽滿多汁〜

個人覺得梅花肉比五花肉更軟嫩好吃

【醬燒雞腿肉】

你以為只是一般雞腿肉那你就錯了

雞肉肉質一整個鮮嫩美味多汁，味道鹹甜鹹甜是我喜歡的味道，尤其是雞皮的部分更是好吃

雞腿肉烤至表皮焦脆，外酥內多汁，紮實彈牙的肉質，滿滿甜美的肉汁〜

【安格斯肩小排】

完美細緻的油花均勻分佈，燒烤過程中油脂會滋滋地流出，香味四溢！

囗感近似無骨牛小排，有牛小排的軟嫩，多汁juicy，口感完全不輸無骨牛小排

【韓式醬燒牛肉】

用特製韓式醬汁醃製滑嫩的優質牛肉

吃起來有點像牛肋骨，醃製入味軟滑爽口，保留豐富肉汁

兩款牛肉都是我個人很愛的口味

【海鮮豆腐鍋】

太扯了！海鮮滿到堆成山？！

豆腐也是嫩到極致，滿滿精華都加下去，湯頭超級鮮！

豐富的海鮮及滿滿的配料，搭配濃郁的湯頭讓人忍不住一口接一口，身體都暖和了

【甜品】

我們選了韓國進口Power Cap風味冰棒

很像小時候棒棒冰，把頭的部分扭開來吸

有香蕉牛奶x乳酸蘇打兩種口味，香蕉牛奶吃起來就是100%神還原韓國的香蕉牛奶，超級好吃

小珊珊碎碎念：

燒烤控的天堂在台中！

【燒肉滋滋 ZiZi】肉品質很好，剛烤好的肉閃著油花，口感軟嫩很好吃

最棒的是，他是一家極度寵物友善的餐廳，讓毛孩家庭能夠闔家來訪，還提供寵物肉肉

【INFO】

【燒肉滋滋 ZiZi】

▶地址：台中市南屯區公益路二段933號

▶聯絡專線：04 3601 1868

燒肉滋滋 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

▶營業時間：

平日

11:00-14:50 (14:00最後加點)

17:00-22:30 (21:30最後加點)

假日

11:00-15:20 (14:00最後加點)

17:00-22:50(21:30最後加點)

▶官方臉書：燒肉滋滋 ZiZi

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