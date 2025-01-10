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【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵，傳統的好味道湯頭香濃｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-01-10 10:57:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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Ruby的媽媽很愛去龍潭南天宮拜拜，而這間隱身在巷弄中的麵店，

正好位於附近。儘管店面位置較為隱蔽，

但用餐時刻總是有許多老饕在此排隊，

等待品嚐這道地的客家美味。

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

這家麵店的特色在於只專注於提供一樣主食，卻總能吸引大批食客前來。

麵條種類選擇繁多，包括細麵、白麵、板條、意麵、

米粉、細Q麵，可以選擇乾麵或湯麵。小碗$60、大碗則是$80

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

記得用餐前要先拿號碼牌，老闆會叫號安排入座。儘管店裡總是忙碌，

但老闆的態度依然非常親切，讓人彷彿回到家裡用餐，充滿溫馨感。

小菜的部分價格也不貴，點好後也會再做加熱。

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

小菜的部分點了肝連肉$50、油豆腐$15、

海帶$15、黑豆干 $30，簡單卻不失美味，加辣味道更有層次。

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

榨菜肉絲麵用大骨熬煮的湯頭，

搭配香氣四溢的油蔥點綴，湯頭濃郁卻不過鹹，口感非常豐富。

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

麵條的軟硬度恰到好處，Ruby建議如果食量不是特別大，

點小碗就足夠了，畢竟小碗的份量已經相當足夠了。

Ruby爸爸點了大碗，結果太多了，最後硬是吃完。

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

【龍潭美食】橋頭老麵店附上菜，道地的客家美食，專賣榨菜肉絲麵

整體來說，這家麵店無論是味道、價格、份量還是老闆的服務態度，

都非常值得一試。尤其是溫暖親切的用餐體驗，讓人想一再光顧。

 

【店家資訊】
👉橋頭老麵店
🍽 FB官方粉絲團請點此  
🏠桃園市龍潭區西龍路43號
☎️03 489 6915
⏰AM10:00~PM18:00(週二公休)


 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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橋頭老麵店

phone03-4896915
place桃園市龍潭區西龍路43號
4.12 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.17
服務品質
4.83
裝潢氣氛
3.33
CP值
4.00
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