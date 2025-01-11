台灣好田｜純天然100%香檬水果果汁，即開即飲不用冰很方便，百元調酒在家DIY自己做!

百元調酒在家DIY自己做，這次使用天然健康的【台灣好田】果汁，從果粒的篩選、榨汁、充填一條龍作業，100%無加糖，去蕪存菁壓榨出金黃色原汁，即開即飲不用冰很方便，無論是加氣泡水、做成調酒、入菜等都很對味!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

台灣好田 品牌介紹

▼【台灣好田】堅持天然健康的香檬產品，以珍貴的保育動物-台灣黑熊作為品牌LOGO，並且建立自有榨汁廠且設立精細的生產線，從果粒的篩選、榨汁、充填一條龍作業，去蕪存菁壓榨出100%金黃色原汁，無任何防腐劑、人工化合物、人工代糖，保留最單純原始的水果自然風味和豐富營養，喝起來健康單純不負擔，同時獲得SNQ國家品質標章和世界食品品質金獎的殊榮。

▼【台灣好田】的台灣原生種香檬是台灣四種野生柑橘之一，比金桔大一些比檸檬小很多，除了具有豐富維生素、礦物質、水果酸、水溶纖維外，還有獨特成份多甲氧基黃酮類，能夠養顏美容、調節生理機能，老一輩的都叫他『山柑仔』。早期發現於台灣東部和日本沖繩，因沖繩長壽村引起日本醫學界及學術界關注，進而成為風行日本的養生飲品及食材調料。

▼使用【台灣好田】100%無加糖果汁，搭配清酒、燒酒、威士忌等都很適合，更能凸顯出層次分明的果香，好喝百元調酒在家DIY自己做~

台灣好田 如何購買

官網線上購買 : https://www.taiwansweetfarm.com

台灣好田 果汁介紹

綜是享喝 樱挑綜合果汁

▼綜是享喝 樱挑綜合果汁，內含櫻桃、柳橙、蘋果、香檬水果，以營養價值高的美國甜櫻桃汁為主角，喝起來香氣飽滿，酸酸甜甜適合搭配海鮮料理~

綜是享喝 樱挑綜合果汁

▼綜是享喝葡萄綜合果汁，以紅葡萄、甜菜根、香檬三大水果完美比例調和，入口能感受到香甜順口葡萄香，酸中帶甜的風味配炸物超解膩!

綜是享喝蘋果綜合果汁

▼綜是享喝蘋果綜合果汁加入了蘋果、柳橙、香檬，喝起來有著蘋果純粹飽滿的甜香，伴隨柳橙和香檬的酸度點綴，是我全部當中最愛的口味，配上甜點吃起來是完美絕配!

台灣好田 飲用心得

沒想到在家也能自己做調酒，不只更便宜營養價值同時滿足到，【台灣好田】無任何防腐劑、人工化合物、人工代糖，天然果香搭配調酒味道剛剛好，喝起來健康單純不負擔!

台灣好田 品牌介紹

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