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三条河原町 日式串燒居酒屋｜台中新開幕絕美日式居酒屋，道地氛圍一秒來到日本京都! - 肉依小姐吃什麼

2025-01-11 12:08:00 文字：肉依小姐吃什麼
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肉依小姐吃什麼

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三条河原町 日式串燒居酒屋｜台中新開幕絕美日式居酒屋，道地氛圍一秒來到日本京都!

台中日式串燒居酒屋再+1!新開幕不久的【三条河原町 日式串燒居酒屋】，真的超級有日本的感覺，日式燈籠加上戶外用餐空間，道地氛圍讓人一秒來到京都，餐點種類豐富且精緻，不用坐飛機也能感受異國風情啦!

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肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

三条河原町 日式串燒居酒屋 環境分享

【三条河原町 日式串燒居酒屋】位於台中市西屯區順平二街，，鄰近中央公園附近，遠遠看到日式燈籠造景就是了，開車可停放於附近的停車格!

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【三条河原町 日式串燒居酒屋】用餐環境超有氛圍感，從門口的燈籠和招財貓石像，到店內放的日本演歌都超讚，座位分為室內和戶外的區域，還有吧檯和榻榻米座位包廂，無論是獨自或朋友聚餐都很適合，另外春酒/尾牙也有開放包場呦。

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▼在【三条河原町 日式串燒居酒屋】能喝到許多日本清酒，可以到酒櫃這邊挑選，另外也有無酒精飲品可享用~

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三条河原町 日式串燒居酒屋 菜單

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三条河原町 日式串燒居酒屋 餐點介紹

文字燒•伊比利豬💰350元

文字燒•伊比利豬是盛行於關東地方的鐵板燒小吃。將蔬菜肉類置於鐵板上，可以享受自己烤肉的樂趣，烤過的伊比利豬焦香脆口，但有獨特甜香沒有豬腥味!

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季節海鮮鍋💰400元

▼冬季必吃暖呼呼的季節海鮮鍋，湯底以兩種柴魚慢火熬煮，再放入大白菜、洋蔥絲、雪白菇、香菇、蛤蜊和鮮蝦等，喝起來鮮香濃郁，鮮甜爽口，光喝湯就讓人停不下來～

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蔥塩雞肉串💰110元 醬燒雞皮串💰100元

▼他們家的串燒表現都很不錯，熟度剛剛好不會太鹹，蔥塩雞肉串軟嫩有汁帶油脂香，多了蔥花口感更清爽，還有我超愛的罪惡雞皮，卡滋卡滋好過癮啊!

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日式炒烏龍💰200元

▼超大盤的日式炒烏龍只要百元價，每一條麵體都彈牙嚼勁，帶點日式醬香實在太涮嘴啦~

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紫蘇梅番茄💰150元

▼解膩必備的紫蘇梅番茄，吃起來有淡淡紫蘇香氣，搭配多汁微酸的番茄，很有畫龍點睛的效果~

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唐揚雞💰160元

▼下酒必備的酥炸唐揚雞，金黃誘人的外皮下，是多汁鮮甜的肉汁，沾上特製的塔塔醬超對味!

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三条河原町 日式串燒居酒屋 用餐心得

這家【三条河原町 日式串燒居酒屋】真的太漂亮從店內到店外都有著濃厚的日式風情，不說的話真的以為在日本，最重要的是餐點每道都好吃無雷，強力推薦大家要收藏起來!

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三条河原町 日式串燒居酒屋 品牌資訊

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地址 : 台中市西屯區順平二街2號
電話：04-2295-1777
營業時間 : 17:30-01:30（無公休日）

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三条河原町 日式串燒居酒屋

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place台中市西屯區順平二街2號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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