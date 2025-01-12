見一麵 | 台中南區七種湯頭鍋燒麵，意麵彈牙湯鮮甜、炸蛋美味！

見一麵 | 台中鍋燒意麵推薦，不只是一般鍋燒意麵而是可以自行組合搭配喜歡的麵條，七種湯頭口味加上六種麵條選項，可組合多種口味吃起來不單調，另外再加70元就可升級10隻肥厚白蝦！每天熬煮大骨湯，讓湯頭喝起來底蘊更鮮甜，可升級肉片吃起來更滿足口腹之慾！

台中鍋燒麵推薦

我個人很喜歡吃鍋燒麵系列，鮮甜湯頭搭配自己喜愛的麵條，美味平價又能吃飽，位於台中南區的「見一麵」光是湯頭就有七種可以挑選，每一款口味都賣的很平均，喜歡原味湯底或者特色異國風味都有提供，連我愛的叻沙湯也有販售，搭配鴨蛋製作的粗意麵，吃起來口感很彈牙不軟爛。

台中見一麵在哪裡？

見一麵就位在台中南區國光路上，緊臨知名的忠孝夜市，從下午五點營業到晚上12點，想吃宵夜來這裡也沒問題！用餐時間湧入不少學生來吃麵，看來這裡的鍋燒麵很受到學生喜愛。🫠

▲見一麵是主打外送鍋燒麵的店家，也有提供內用座位區大約可容納15位，內用的客人很多，換桌的速度也很快。

見一麵菜單

一人劃一張菜單，兩人劃兩張、三人劃三張以此類推。

七種湯底：現熬龍骨沙茶湯、好喝香茅咖哩湯、豚骨昆布風味湯、主廚特製叻沙湯、韻藏香川麻辣湯、川式酸菜魚湯、香濃起司牛奶湯。

麵類：意麵、雞絲麵、泡麵、讚岐烏龍麵、日式拉麵、冬粉。

加上炸蛋更增加口感！喜歡多吃肉的朋友也可以直升頭等艙肉肉升級。

每天一早就熬煮大骨、雞骨湯底，煮麵時再加入不同口味調料。

每一碗麵都是現點現煮，加入數小時熬煮的大骨高湯，看起來就很好喝。

我特別喜歡吃叻沙，加入南洋叻沙醬增加風味。

見一麵最特別就是他們家的外帶容器是封罐的罐頭包裝，而且是易開罐設計方便打開食用，外帶也不容易把湯打翻或者溢出，只要是外帶外送都是封罐包裝，我覺得很有趣。

外袋包裝讓人印象深刻，不過罐頭很燙，食用前開罐請注意安全喔！

主廚特製叻沙湯+日式拉麵+10支白蝦+炸蛋。

叻沙湯搭配白蝦是最合拍的組合，建議跟我一樣喜歡吃蝦子的朋友升級10隻白蝦，70元老闆根本沒賺錢，而且白蝦是大隻新鮮的品質，就是要讓客人吃的開心！

一隻隻個頭大的白蝦，碗都快滿出來了，湯底還有不少火鍋料，有貢丸、魚丸、魚板、青菜、肉片、鑫鑫腸、蟹棒，加上炸蛋更美味也更豐富。

叻沙湯搭配的是日式拉麵，拉麵比較粗吃起來蠻像烏龍麵的口感，加上叻沙湯相當香，喝起來有香茅味，也不會太鹹且不辣口，喝起來很順，魚板像韓國魚板口感很好吃。

炸蛋外層炸的脆脆的，裡面則是還有一點半生熟的口感，沾上叻沙湯吃起來又香又滿足！這種炸蛋幫麵加分很多，好好吃。

外帶外送都是使用易開罐罐頭包裝，不怕湯灑出來，這種包裝成本很高，也感覺老闆很用心，但是罐頭很燙開罐時要小心一點。

川式酸菜魚湯+意麵+牛肉多多+炸蛋。

酸菜魚裡面有巴沙魚肉，湯頭不會很酸，我覺得是很清新的酸味，主要以喝湯的鮮甜為主，特別選用鴨蛋製作的意麵，粗意麵吃起來彈牙不軟爛，口感很好，也是最多人選擇的麵條。

我真的很推薦這個鴨蛋意麵，很Ｑ彈順滑，連朋友都說吃起來很香，口感很好。

微酸的酸菜魚湯頭搭配魚肉跟牛肉片吃起來很滿足，微酸中帶著清香，讓我很驚喜。

古早味黑糖紅茶跟香濃奶茶，喝起來濃郁且帶著黑糖香味，我覺得水準不錯，奶香絲滑濃醇。

用心熬煮大骨湯底搭配七種特色口味，六種麵條選擇也很多樣，42種組合起來怎麼吃都不膩，特別推薦加上蝦多多吃起來更豪華，而且回頭客人很多，都被這裡的鍋燒麵征服味蕾，推薦給一樣愛吃麵的朋友們。