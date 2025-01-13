【台畜T-HAM】終於又有新口味即食雞胸肉在全家FamilyMart上市!

就跟卜蜂一樣，即食雞胸肉有自家品牌和聯名兩類

有品牌聯名的就是會硬生生少十幾克或是定價貴十塊

▲這次2025/1/8-2025/2/4期間有優惠的全家限定台畜T-HAM新品

冠上「米其林必比登」和「雙月」的殿堂級聯名，就是比較高貴啦

商品名稱：【台畜】剝皮辣椒嫩雞胸 原價NT 69

相關連結：官方蝦皮商場

營養資訊：熱量97.4 kcal/ 100±4.5% g

※過敏原：豆、麩質；※產線過敏原：奶、蛋、魚類、芥末、芹菜、甲殼類、螺貝類、頭足類、堅果類、芝麻、花生

產地/製造商：台灣/台灣農畜產工業股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2025.01

▲【台畜】剝皮辣椒嫩雞胸 營養成分資訊

成分：雞肉、辣椒、糖、純釀造醬汁(黑豆、鹽、水)、甜味劑(甘草酸一銨、甘草酸銨)、......等

▲【台畜】剝皮辣椒嫩雞胸 拆封狀態

撕開包裝(後，袋子底部積有少量汁水，而接近袋底且比較薄的肉則軟爛到稍微剝落

▲【台畜】剝皮辣椒嫩雞胸 拆封狀態

雞胸肉表面有不少碎碎的綠色剝皮辣椒，聞起來醬汁味重

▲【台畜】剝皮辣椒嫩雞胸 風味口感

一入口也是醬汁香氣充斥在口腔中，隨後浮現鹹韻和些微辣感，不過度嗆辣，僅會在嘴唇上持續幾分鐘淡淡的刺激感

雞胸肉質裡外有別：外層感覺已經「充分醃漬」(袋子包裝上都這麼寫了)到過軟而略微糊爛、無彈性；較有厚度的內層部位則有肌肉紋理的明顯絲條狀，不會澀但略乾無汁

整體味道偏鹹，甜和辣勁都不足，我覺得甜一點、不鹹一點，會更好吃

對於辣度我覺得可能覆熱再食用的話應該會更明顯(熱辣比冷辣感覺更辣)

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官方蝦皮商場

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