圍爐復刻食鍋太平店｜人氣古早味石頭火鍋進軍台中太平，主打超大阿嬤古早味炒鍋，營業至凌晨兩點

人氣古早味石頭火鍋圍爐復刻食鍋進軍台中太平囉！以家中圍爐為主題，跳脫台灣現況的餐飲經營模式，裝潢結合復古懷舊元素，彷彿穿越時空回到70年代，主打超大阿嬤古早味炒鍋當鍋子，充滿濃濃古早味，還有超巨肉盤，份量超大，這次太平店還多了美味串燒，營業至凌晨兩點

圍爐復刻食鍋太平店位置

圍爐復刻食鍋太平店位在台中太平育賢路與育仁路交叉口，距離南興公園不遠，店面超大一間，旁邊就有個收費停車場，停車相當便利

圍爐復刻食鍋太平店環境

圍爐復刻食鍋太平店裝潢帶有濃厚的復古風，一進門彷彿回到70年代，空間寬敞舒適，座位數也不少

除了一般四人座，圍爐復刻食鍋太平店還有提供八人及圓桌的座位，非常適合多人來用餐

圍爐復刻食鍋的點餐方式很特別，服務人員會先幫大家點想要的湯頭、肉品及海鮮，其他的食材是採用自取的方式，就在後方的冰箱櫃裡，冰箱櫃著陳列著各式各樣的新鮮食材，大家拿食材時會發現盤子的顏色不太一樣，而盤子的顏色就代表的價格，抬頭看，上頭有擺放每個盤子的價格，最低29元起

店門口旁還有一台復古遊戲區可以免費試玩，不只小朋友，就連大人也玩得不亦樂乎呢

圍爐復刻食鍋菜單

招牌石頭鍋 150元 +49元蒜苗魷魚

圍爐復刻食鍋的鍋子非常特別，不是一般的石頭火鍋，而是在阿嬤家會看到古早味炒鍋，這個鍋子可是老闆特別去開模訂製的，可以用在一般的瓦斯爐或電磁爐上，招牌石頭鍋採桌邊爆炒，先加入麻油，接著到入蔥花、魷魚、蒜苗及洋蔥下去爆香拌炒

爆香完後，接著倒入高湯，這時候就是要先來喝一碗，湯頭超濃郁，迷人的麻油香，帶著洋蔥的清甜，這就是阿嬤的味道，光是這湯底就讓糖糖喝了好幾碗

安格斯牛小排 500g 1480元

美國安格斯牛小排的油花也太美！每片都超大片，建議涮至七分熟風味最佳，富有油脂，肉質軟嫩鮮甜，帶有濃郁的牛肉香氣，大片吃起來就是爽快

伊比利松阪豬 500g 800元

伊比利松阪豬有著美美的大理石紋油花，油花豐富，肉質鮮嫩帶爽脆口感，因為是吃橡果長大，肉質吃起來帶有獨特的香氣

安格斯板腱牛 300g 390元

採用上肩頰板腱肉，特色就是中間有條透明嫩筋，擁有細緻鮮明的油花，只要輕涮幾秒鐘就能入口，肉質軟嫩鮮甜，富含濃郁肉香

超級無敵海景海鮮盤 999元

愛吃火鍋的朋友，點這盤超級無敵海景海鮮盤就對啦，內容超澎派，包含鯛魚、鮭魚、鮮蚵、小花枝、象牙蚌、蛤蜊、白蝦、草蝦、干貝、鮑魚及牡蠣，讓喜歡吃海鮮的朋友吃好吃滿

麻辣牛筋牛肚 129元

想吃麻辣牛筋牛肚在圍爐復刻食鍋也吃得到，燉煮的非常入味，香辣帶麻，一上桌就能品嘗，也可放入麻辣鍋煮增添風味

排骨酥 129元

將古早味排骨酥丟進鍋裡煮，雖然少了現炸出爐的酥脆感，不過多了湯頭的鮮甜味，肉質軟嫩不柴，煮過的口感也不輸炸排骨唷

日本進口帝王蟹肉棒 89元

這應該是糖糖在火鍋店看過最巨的蟹肉棒啦！口感上可與一般小size的蟹肉棒大不同，夾起來肥嘟嘟的，帶有重量的日本帝王蟹肉棒，一口咬下去鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來，口感也相當軟嫩

阿嬤原味蛋餃 89元／麻香貢丸 89元

每次來圍爐復刻食鍋必點手工蛋餃，口味有原味蛋餃、椒麻筍香蛋餃及手工起司蛋餃，手工蛋餃都是每天新鮮現做，將蛋皮煎至金黃焦香，再包覆餡料，入口真的可以明顯感受到迷人的蛋香味，裡頭的餡類也很鮮甜，超好吃

三星蔥貢丸 69元／麻香牛肉貢丸 89元

另外這兩款三星蔥貢丸及麻香牛肉貢丸糖糖也很推薦，剛煮好時記得小心食用，因為會爆汁，麻香牛肉貢丸帶有濃郁的牛肉香氣，交織著麻香滋味，吃上一顆就會忍不住想再吃第二顆

川味麻辣鍋 688元

採用正宗四川麻辣湯底，約20種香料及高湯熬製而成，辣度固定中辣，香辣帶麻，愛吃辣的朋友會很愛，建議可搭配醬料區推薦的油碟風味更讚

用湯匙一撈，裡頭還有滿滿豆腐及鴨血，吸附著濃郁的麻辣湯頭，咬下去還會噴汁呢

圍爐復刻食鍋太平店除了火鍋外，也是首間結合日式串燒及炸物的圍爐復刻食鍋分店，串燒採自助拿取，選完後再給店員

串燒都是現點現烤，不會先經過油炸加熱，刷上特製醬汁令人吮指回味，最特別的是這裡竟然還有烤韭菜，喜歡吃韭菜的朋友必點

烤豆包 25元／雞皮 30元／豚五花金針菇 40元

串燒都是單串計價，糖糖還蠻推薦他們家的烤豆包，口感超酥脆，趁熱吃還會卡滋卡滋的，雞皮很Q彈不油膩，豚五花金針菇也是糖糖的最愛，吃起來超多汁

牛五花蔥捲 45元／孜然羊肉串 40元

吃串燒必點的牛五花蔥捲，肉質鮮嫩多汁，包覆著爽脆青蔥，蔥香四溢，孜然羊肉串肉質相當軟嫩，帶有迷人羊肉香氣及孜然香味

鹹酥雞 65元／魷魚圈 65元

不只串燒，圍爐復刻食鍋的炸物糖糖也超級推，鹹酥雞外皮香酥，裡頭肉質更是嫩到不行，魷魚圈也相當Q彈鮮甜，不輸給外面鹹酥雞專賣店

圍爐復刻食鍋太平店冰品區

圍爐復刻食鍋太平店冰品區採自助取用，無限量供應，主要以古早味的冰品為主，都是小時候比較常吃到到的冰品

想吃古早味人氣鍋物圍爐復刻食鍋在台中太平也吃的到，充滿濃濃復古風的裝潢，有著舒適寬敞的用餐環境，還有提供圓桌座位，非常適合帶家人來圍爐，招牌石頭鍋必點，還有美味串燒及炸物，營業至凌晨兩點，台中太平深夜美食推薦