今年我們也來採橘子了，去年我們去了超人氣的 桔滿緣 、 上瑞柑桔觀光果園 ，2025第一採我們來網路上也是很多人推薦的【東山農園】，原本想說這個時間了砂糖橘應該沒有了，沒想到我們來的時候老闆說正好有新開放一區砂糖橘，喜歡吃砂糖橘的我們採得特別開心。

東山農園入園門票110cm以上收取100元，平日可全額折抵，假日折抵50元，入園桶柑、椪柑可以邊採邊吃。

新竹採橘子「東山農園」，砂糖橘、桶柑、茂谷柑應有盡有，現採現吃，親子採橘子推薦!

東山農園位於新竹關西，距離熱門景點東安古橋不遠，以安排順遊，離關西市區也近，採橘子前可以先到關西市區吃ㄤ咕麵或是仙草等美食。

■ ADD:新竹縣關西鎮竹28鄉道東山里9鄰5-2號

■ TEL:03-5874790 / 0930-787-509

■ 營業時間:週一到週日 9:00 - 17:00 ( 每年 11月 ~ 3月底 )

■ 官網

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導航直接搜尋＂東山農園＂即可抵達，園區內有停車場，入園每人會先收取100元，採果後秤重抵用，每個品種的價格不太一樣，採果價格清楚寫在黑板上。

假日可全額抵用採果費用，假日抵50元，平日來遊客比較少可以盡情採摘及拍照，認票不認人，票券要保管好。

裝橘子的袋子是復古的茄芷袋，剪刀在一旁自行取用，建議要用剪刀不要硬採喔。

入園前有注意事項記得詳閱，沒有開放採果的區域會使用紅繩圍起來。

東山農園導覽圖

有椪柑、茂谷柑、桶柑、砂糖橘、豔陽柑、柳丁、海梨及帝王柑等，園區內另有木瓜、芭蕉及白柚等，依照產季開放自採。

農場主人親切的幫我們介紹。

看到果樹上結實累累的黃澄澄橘子，這兩個已經躍躍欲試了，不過我還是提醒他們採摘前要先問過我，就怕他們失心瘋的亂亂採。

桶柑跟椪柑可以邊採邊吃，去年去別處採時就有聽說採之前可以先試吃一顆，如果是甜的就代表這一整棵的果實都是甜的，所以不要看到喜歡就採，建議可以先試吃一顆看看。

果樹下有設置果皮桶，不要想說果皮可以當肥料就隨手亂丟，一定要丟進桶內。

我們在園區內試吃了幾顆桶柑跟椪柑，大都很不錯，甜中帶點微酸感，但也有剝到沒什麼水份的果實就是。

很貼心的設置了好幾個移動式梯架，比較高處的果實也可以採到，但也要特別注意小心就是。

黃澄澄的橘子讓人看了心情好，象徵著大吉大利，期望新的一年大家都能事事順心、大吉大利。

很幸運地碰上砂糖橘新開放一區，雖然我們是假日下午時間來，但還是有許多果實可以採，兒子跟我都特別愛砂糖橘，小小顆的很可愛，香甜可口，只不過砂糖橘的價格也比較高，一斤80元。

砂糖橘不能邊採邊吃，採之前可以在櫃檯那裏先試吃喔，吃喜歡再採，採之後就要拿到櫃檯秤重結帳喔。

園區內的木瓜及金桔，目前都還沒有成熟。

最後我們採了這些，秤重是300多，兩大兩小票券抵用200元後付款100多，砂糖橘真的很甜，吃過的人都說很甜喔。

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