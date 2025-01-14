【新竹食記】PaPaYard木瓜牛奶

PaPaYard木瓜牛奶在竹東算是小有名氣的果汁店，其中又以招牌的木瓜牛奶最受歡迎，他們的木瓜是來自家鄉屏東，木瓜本身又香又甜根本不用額外加糖，其他果汁也是主打原汁現打，絕不使用濃縮果汁化學香精，這種主打純天然果汁的店一定要用新台幣支持一下的啦！
搭乘火車至竹東車站下車步行五分鐘，開車前往可停樹杞林公有停車場步行2分鐘。
▲店面使用大量的橘色系，呼應了店內招牌果汁木瓜牛乳。
▲他們的木瓜是來自屏東家鄉，顏色和外觀都很漂亮。
▲店內和走廊都有用餐區，使用了許多植物來布置很有熱帶國度的氛圍。
▲PaPaYard木瓜牛奶菜單：有各式牛奶系列、薏仁漿系列，都是非常營養的飲品。
▲PaPaYard木瓜牛奶菜單：除了招牌的木瓜牛奶，其他種類的果汁種類也很多，有大杯和小杯兩種尺寸可選。
▲木瓜牛奶(大) 75元：我們點的是去冰，老闆特地吩咐我們要快點喝完，木瓜牛奶真的非常濃郁，每一口都是濃郁的奶香和木瓜纖維，飲料的甜度是木瓜本身的甜味不需特地加糖，喝飲料就是要喝這種純天然才對身體好阿！
雞蛋糕短評：竹東有名的果汁攤，木瓜牛奶非常香濃，可調整冰塊甜度，老闆特別提醒去冰非常濃要馬上喝完。
用餐環境★★★★
餐點★★★★☆
服務★★★★
CP值★★★★
【PaPaYard木瓜牛奶美食資訊】
地址：新竹縣竹東鎮東林路152號1樓
電話：035955055
官網：facebook
營業時間：10:00–20:00 (周三公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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