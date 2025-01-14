【新竹食記】PaPaYard木瓜牛奶

PaPaYard木瓜牛奶在竹東算是小有名氣的果汁店，其中又以招牌的木瓜牛奶最受歡迎，他們的木瓜是來自家鄉屏東，木瓜本身又香又甜根本不用額外加糖，其他果汁也是主打原汁現打，絕不使用濃縮果汁化學香精，這種主打純天然果汁的店一定要用新台幣支持一下的啦！

搭乘火車至竹東車站下車步行五分鐘，開車前往可停樹杞林公有停車場步行2分鐘。

▲店面使用大量的橘色系，呼應了店內招牌果汁木瓜牛乳。

▲他們的木瓜是來自屏東家鄉，顏色和外觀都很漂亮。

▲店內和走廊都有用餐區，使用了許多植物來布置很有熱帶國度的氛圍。

▲PaPaYard木瓜牛奶菜單：有各式牛奶系列、薏仁漿系列，都是非常營養的飲品。

▲PaPaYard木瓜牛奶菜單：除了招牌的木瓜牛奶，其他種類的果汁種類也很多，有大杯和小杯兩種尺寸可選。

▲木瓜牛奶(大) 75元：我們點的是去冰，老闆特地吩咐我們要快點喝完，木瓜牛奶真的非常濃郁，每一口都是濃郁的奶香和木瓜纖維，飲料的甜度是木瓜本身的甜味不需特地加糖，喝飲料就是要喝這種純天然才對身體好阿！

雞蛋糕短評：竹東有名的果汁攤，木瓜牛奶非常香濃，可調整冰塊甜度，老闆特別提醒去冰非常濃要馬上喝完。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【PaPaYard木瓜牛奶美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮東林路152號1樓

電話：035955055

官網：facebook

營業時間：10:00–20:00 (周三公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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