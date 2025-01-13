台中韓系早午餐推薦！必推「嶼里With You」！這是超人氣網美咖啡廳食久茶事的全新品牌，清新文青的環境真的每一角都好拍！主打浮誇又好吃的早午餐盤、濃郁的義大利麵和特色料理，無論姊妹聚餐還是情侶約會都非常適合～今天就來分享幾道必點餐點給你們參考！

「嶼里With You」超適合喜歡賴床的朋友！營業時間從早上10:30到晚上09:00，早午餐供應到下午14:00，還有多樣選擇的燉飯和義大利麵，讓晚起的你也能享受滿滿早午餐的幸福滋味！

嶼里就在台中火車站附近，距離大魯閣新時代和三井LaLaport超近！開車的朋友可以停附近的停車場，搭火車的話從車站走路只要5分鐘，逛街、吃飯一次搞定，是來台中旅遊時不可錯過的美食地點！

嶼里有兩層樓的用餐空間，寬敞又舒適，白色系的韓系裝潢超清新！如果你正在找台中的韓系咖啡廳，嶼里絕對是最佳選擇！

嶼里的每個角落都是網美的夢幻拍照區！用餐環境寬敞不擁擠，座位設有2人桌、4人桌和大包廂長桌，無論是浪漫約會還是熱鬧聚餐都能滿足需求！

IG熱門打卡景點在這邊，超可愛的沙發區！

嶼里採用手機掃碼QrCode點餐，提供開胃菜、沙拉、燉飯、義大利麵、早午餐、甜點和各式飲品。主餐加$109元即可升級套餐，享有法式焦糖烤布蕾和$80元飲品，超推薦！

蝦蝦可頌早安盤

假日總愛睡晚點，來嶼里吃早午餐就點蝦蝦可頌早安盤！擺盤超繽紛，大份量的日式可頌、太陽蛋、薯塊、奶油蝦、蕃茄、蘋果、百香果、炒菇和沙拉，健康又均衡！

奶油蝦是剝好殼的，搭配自製薯塊和酥脆可頌超滿足！早午餐盤內的生菜沙拉很新鮮，水果搭生菜一起吃，女生吃得飽，男生可再加點前菜更豐富！

蕃茄奶油炸雞義大利麵

我最愛的義大利麵是「蕃茄奶油炸雞義大利麵」！醇厚奶油基底搭配番茄酸甜，風味層次豐富且清爽！

義大利麵吸滿醬汁，麵條嚼勁十足，搭配多塊金黃酥脆的唐揚炸雞，外酥內嫩，每口都超滿足！

松露薯條

開胃菜推薦「松露薯條」，上桌立刻飄來濃濃松露香，薯條酥脆又保有馬鈴薯的綿密，加上松露和起士鹹香，好吃到停不下來！

爐烤奶油玉米排

這道「爐烤奶油玉米排」超特別！這是我吃過最好吃的玉米調味，爐烤鎖住玉米水分，搭配奶香和起司粉，香氣濃郁，在早午餐店吃到這樣的烤玉米，真的很驚喜！

芝麻巴斯克乳酪

台中吃甜點也可以來嶼里With You，推薦他們家的巴斯克乳酪，軟綿入口即化的口感，搭配醇香的芝麻，綿滑細膩，乳酪與芝麻的雙重濃郁，令人回味無窮！

法式焦糖烤布蕾

升級套餐就能享用法式焦糖烤布蕾，鹹食後來點甜的最完美！焦糖表層香脆，甜度恰到好處，內餡細緻柔滑，奶香濃郁，讓人忍不住一口接一口～

靜岡抹茶 / 百香金桔氣泡

推薦的飲品有靜岡抹茶和百香金桔氣泡！兩杯都有絕美漸層超適合拍照，百香金桔氣泡喝起來清爽果香四溢，靜岡抹茶則微苦醇厚，搭配鮮奶口感更佳滑順！

來台中玩別忘了試試嶼里With You，這間高CP值早午餐店讓人忍不住一再回訪，晚餐時想吃早午餐也完全沒問題，快來嚐鮮吧！

店家資訊

鄰近付費停車場

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（文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。）