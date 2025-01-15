馬祖新村 ｜新年發財甜點吃這個~包進整顆湯圓的奶黃流金車輪餅，金光閃閃「萬兩金杯」打造耀眼組合!

你有吃過車輪餅~但有吃過包進整顆湯圓的口味嗎?【馬祖新村】這次春節新品實在太強啦，竟然推出「奶黃流金車輪餅」+「茶裡萬金 厚乳烏龍」，可以同時吃到邪惡湯圓牽絲，還有彈牙Q彈的蕎麥金粿，兩大最耀眼的「黃金拍檔」組合好看又好吃，同時滿足咀嚼控的咬咬愛好!

❤️上市優惠活動❤️

臉書分享金杯照抽黃金：

活動時間：2025/1/15(三)~2/2(日)

活動方式：

1) 追蹤馬祖新村粉專

2) 留言分享萬兩金杯實拍照+@1位好友

3) 按讚並公開分享貼文

完成上述指令，1/15(三)-1/24期間每日隨機抽出一位留言者贈送新品體驗券(共10名)；2/3(一)則會抽出兩位留言者贈送「黃金小元寶手鍊」(不得重覆中獎)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

馬祖新村 車輪餅品牌介紹

▼以手搖茶飲及車輪餅吃喝同售的【馬祖新村】，品牌成立於2018年由桃園中壢區發跡，目前近二十家門市分佈於全台各地，這次因應喜氣的金蛇年即將到來，推出「黃金、金色」為主題的誘人新品!

▼【馬祖新村】 2025/1/15(三)起全台門市的大杯飲，都會使用豪奢霸氣的「萬兩金杯」，將浮誇的萬兩黃金印在飲品杯上，走在路上瞬間成為整個焦點，展現年節期間「手握金杯。財運旺來」的好寓意，店家更拿至人氣香火都鼎盛的「台灣唯一元寶金殿《桃園大溪迎富送窮廟》」參拜加持財運與福氣，讓年節期間每個拿到萬兩金杯的顧客都能「手拿萬兩金杯，新春財運猛飛」!

▼【馬祖新村】的車輪餅都是現點現做，每顆的餅皮都烙有 LOGO圖案超可愛，建議 10-15 分鐘內是最佳食用時間，或是可放置冷藏保存至隔天取出後直接食用。

馬祖新村 車輪餅口味介紹

奶黃流金車輪餅💰45元【售價依門市型態不同，實際依照門市公布為準】

▼新年限定推出的奶黃流金車輪餅，居然在裏頭加入整顆湯圓，甜奶油與鹹蛋黃完美交融，咬下去不只有邪惡牽絲，還會在嘴裡爆漿超級過癮!

茶裡萬金 厚乳烏龍💰75元（內含蕎麥金粿） 【售價依門市型態不同，實際依照門市公布為準】

▼另外同步推出金光閃閃的茶裡萬金厚乳烏龍，以茶香溫潤的白桃烏龍， 搭配滑順香濃的厚奶，還能吸到口感 Q 軟的蕎麥金粿，吃起來有著獨特焦糖麥香，真的會愈嚼愈涮嘴~

馬祖新村 聯名車輪餅心得分享

【馬祖新村】這次新品真的有在厲害，居然在車輪餅中加入整顆湯圓，打造出多重層次的豐富新吃法，搭配金光閃閃的萬兩金杯，一口車輪餅一口香濃手搖，讓你吃甜甜迎接美妙新年!

馬祖新村 聯名車輪餅販售資訊

2025/1/15(三)起起於馬祖新村指定門市販售「奶黃流金車輪餅台中機場、西門町、西湖門市無販售」 茶裡萬金厚乳烏龍「桃園機場、台中機場、西門町、西湖門市無販售」。(數量有限售完為止)

價格依照馬祖新村的門市型態而有所不同，實際依照門市公布為準

官網：https://www.mazuvillage.com/

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肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

#馬祖新村車輪餅#黃金萬兩金杯