想知道來到苗栗竹南有什麼美食嗎？推薦火車站附近的「灶咖食堂」，這間店不僅充滿懷舊復古風，還有多種傳統客家美味，其中古早味麻油煎蛋湯麵更是招牌，冷冷的天氣喝上一碗，香氣四溢又暖心暖胃，難怪是在地人愛吃的首選！來竹南的話，一定要試試這家店喔！

灶咖食堂離竹南火車站超近，步行只需約5分鐘，就算趕火車也不用擔心吃不完！😆我們當時是因為跑去新竹峨眉湖看黃金風鈴木盛開，與從桃園南下的朋友錦貞和昭韞約在竹南火車站碰面，才意外發現了這間寶藏小吃店。

竹南其實不大，最熱鬧的地區都圍繞在火車站附近。灶咖食堂就位在民族街，靠近民治街，離竹南的麥當勞也只要幾步路，店面藏在一棟透天厝的一樓。

或許因為主打古早味小吃，整間店內裝也充滿濃濃的復古風，從紅磚牆到挑高的樓中樓設計，再到垂下的大紅燈籠，都讓人聯想到古代的客棧氛圍。

在結帳櫃台的前方，大紅燈籠下擺著一個滷味攤，這個攤位緊靠著通往二樓的木梯，特別吸睛，讓人忍不住想靠近看看裡面有什麼好料。

攤位上擺滿了各式滷味，像是海帶、豆干、牛肚等經典選擇，甚至還有一整堆王子麵！選好想吃的滷味放進鐵盤後，記得再夾上一個小夾子，最後拿去櫃台結帳就可以了。

灶咖食堂菜單

灶咖食堂的內用菜單大致分為麵類、飯類、湯品、小菜和滷味拼盤，價格以親民的銅板價為主。我們三個人看著菜單討論了半天，終於決定好各自想吃的餐點。

麻油煎蛋湯麵 $100

我選了麻油煎蛋湯麵，剛端上桌就被濃郁的麻油香氣吸引住了～🤤中間還放著一顆用麻油煎得剛剛好的半熟荷包蛋，實在太誘惑人了！

輕輕地把蛋黃戳破，讓金黃的蛋汁融進熱湯裡，此刻麵條吸滿麻油香和蛋汁的濃郁，入口滑順又暖心！這碗麻油煎蛋湯麵不僅滋補還養身，來灶咖食堂必點！

魷魚蝦醬拌麵 $80

錦貞點了一碗魷魚蝦醬拌麵，濃濃的柴魚、蝦醬和紅蔥頭香氣融合在一起，拌著麵條一起吃非常入味，再搭配川燙的新鮮魷魚，每一口都齒頰留香！

香蔥餛飩 $60

昭韞選了香蔥餛飩，原本只是想點個簡單的餐點，但沒想到每顆餛飩都飽滿又扎實，看起來超誘人，吃下去也很有飽足感呢！

魷魚+嘴邊肉 $80

怕大家吃不飽，我們又加點了川燙魷魚和嘴邊肉。搭配薑絲、蔥花，再淋上一點醬油膏，簡單的調味就成了一道畫龍點睛的美味小菜！

蝦醬青菜 $40

蝦醬青菜是一道必點的配菜，炒青菜加上蝦醬調味，香氣更濃郁，味道更加可口，我忍不住多夾了幾口！

香蔥花椰菜 $50

香蔥花椰菜同樣讓人驚喜，除了新鮮花椰菜，還搭配紅蔥頭調味，甚至多放了不少高麗菜，那天吃下的青菜種類真是相當豐富！

滷味三寶 $60

我們最後還是忍不住滷味攤的誘惑，又點了滷味三寶，包括豆干、海帶和滷蛋，每樣都滷得入味又好吃！灶咖食堂的滷味果然不負眾望，幾乎每桌都有人點這道。

從二樓往下俯瞰，紅燈籠格外搶眼，一樓的熱鬧景象盡收眼底。坐在二樓邊享用美食邊觀察樓下的動態，這樣的用餐體驗還蠻有趣的！

店家資訊

店名：灶咖食堂

地址：苗栗縣竹南鎮民族街65-1號

營業時間：11:30-13:00 / 17:00-20:00

電話：03-747-7766

評分者：省錢旅遊達人

評論分數：5.0