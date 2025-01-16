春節快到了！家家戶戶都開始忙碌了起來，打掃環境、除舊佈新之餘，採購年貨也是非常重要的一環。每個家庭都有自己的私房清單，在我家必買必吃的年節美食，絕對少不了「愛維爾手感烘焙」的新年桂圓蛋糕。

愛維爾手感烘焙是中和最有名的造型蛋糕店，位於中和民享街，民享市場地下停車場就在旁邊，30元/小時，半小時免費。若是事先預訂好想要的蛋糕，停好車走過去，結帳、拿蛋糕，再回來開車離開，半小時綽綽有餘，非常方便。

麵包糕點好吃，環境衛生乾淨，是愛維爾吸引我的兩大因素；而老闆的熱心公益，更是我願意遠道過來消費的另一個重要原因。這一次來，又看到加入「國際同濟會愛心餐加盟店」的布聯，提供弱勢族群的急難救助愛心餐，老闆的善舉又多了一樁。

蛋糕是最能吸引路人眼球的甜點，五顏六色的蛋糕引人垂涎，不過，這些看起來就很好吃的蛋糕，只是這家烘焙坊的基本款。

最厲害的是各式各樣的客製化造型蛋糕，維妙維肖的造型，讓人嘆為觀止！更有因應各種節慶推出的應景蛋糕，例如冰雪奇緣蛋糕、抽錢蛋糕、麻將蛋糕、母親節蛋糕、父親節蛋糕、聖誕節蛋糕...等等。可以說，一年到頭你想吃的應景蛋糕這裡都有，而且年年推陳出新，時時創造驚喜，讓人怎麼吃都不會膩。

創新很能引起關注，但有時熟悉的老味道更能引起共鳴，讓人忍不住多買幾個，所以老婆每次來，總會多買許多不在採購計畫之中的東西。

蛋塔、牛奶棒本就是很香的美食，經過電熱箱加熱，濃郁的香氣更上一層樓，肆無忌憚的飄散到賣場的每一個角落，讓我完全無處可逃，最後只好乖乖掏出錢包。

年節送禮的糕餅當然也有，老婆餅、老公餅、太陽餅、鳳梨酥、蛋黃酥...一應俱全，更棒的是可以按照自己的預算或喜好來組合。更貼心的是傳統大餅，也切片包裝，解決了長輩想買，卻又擔心太大吃不完的煩惱。

所幸老婆沒有被琳瑯滿目的糕點香昏了頭，還記得我們此行最重要的目的，就是採購自用送禮皆宜的新年桂圓蛋糕。

新年桂圓蛋糕一盒 7 入，只要 160 元，比傳統發粿還便宜，這樣實惠的銅板價，不多買幾盒，真的對不起自己。

大紅色的圓形包裝，喜氣洋洋，自帶圓滿；再以花中之王-牡丹環繞，象徵富貴吉祥的意涵不言可喻。桂圓又稱「福圓」，買幾盒新年桂圓蛋糕來送禮，不僅體面大方，而且含有祝福對方「富貴福圓，滿堂春彩」的吉祥寓意，接受饋贈的親朋好友，必定會十分開心！

桂圓蛋糕是傳統的中式糕點，起源於中國湖北，主要成分為桂圓肉，搭配蓬鬆柔軟的蛋糕體，不但好吃，也是祥瑞、團聚、安好的象徵，是歡慶春節必吃的美食。

桂圓是很好的養生補品，味甘、性溫，有健脾養心、益氣補血、安神養身的功效。核桃營養價值驚人，有減緩身體抗發炎的 Omega3、豐富的維生素 B、C、E，還有人體所需的礦物質鈣、鐵、鎂，且每 100 克有高達 15.23 公克的蛋白質，對人體好處多多。

由上可知，以桂圓、核桃為主原料的桂圓蛋糕，比起用麵粉、泡打粉、黑糖製成的傳統發粿，在營養價值上確實高多了。所以在過年時，拿桂圓蛋糕來當家人團聚時的飯後甜點，或是陪伴大家追劇、聊天的零嘴，顯然比傳統發粿更適合。

再說到賣相，愛維爾的新年桂圓蛋糕，杯子蛋糕的造型，高高隆起的模樣，加上鑲嵌在表面的金黃色核桃，就像一個個金元寶，＂發＂財的意象更勝一籌。

最重要新年桂圓蛋糕，料多實在，嚴選上等龍眼乾作為內餡，柴燒桂圓香氣濃郁至極，搭配手烤核桃，芳香脆口又養生。蛋糕體口感膨鬆溼潤，帶著討人喜歡的 Q 彈勁，清甜不膩，吃起來不過甜，也不會口乾舌燥，不必擔心不配水，就有噎到的風險，長輩、小孩也能放心享用。



過年過節，常有許多朋友登門拜年，只要煮一壺桂圓紅棗茶，再拿幾個家中備好的新年桂圓蛋糕，圍坐在一起，吃些桂圓糕、喝杯桂圓茶，就有迎來圓滿的寓意。

閒話家常之間，免不了互相敬茶，這時適時送上一句「請你食龍眼，予你趁錢若海湧（閩南語）」，便能回應親友迎門送上的那句「恭喜發財」，賓主盡歡！

愛維爾手感烘焙新年桂圓蛋糕，寓意吉祥，敬神祭祖有誠意；造型優雅，拜年送禮最體面。低糖營養，香氣濃郁，好吃又健康，不管作為親人團聚的飯後甜點，或是朋友聚會的零嘴小食，甚至度假出遊的隨身點心，都非常適合，推薦給您！

🎂愛維爾手感烘焙🎂

🏡地址：新北市中和區民享街40-3號（鄰近中和環球購物中心）

☎️電話：（02）2226-0058

🕐營業時間：8:00～22:00

👉粉絲團：https://www.facebook.com/iwellcake/