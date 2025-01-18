蜀都串串火鍋｜斗六第一家道地麻辣串串鍋，每串十元銅板價還不拿到爆!

愛吃辣的朋友趕快看過來!斗六也有道地的麻辣串串鍋，這家新開幕的【蜀都串串火鍋】還原了四川老味道，打造出原汁原味的當地風味，超佛心串串每一個只要10元，便宜到讓人忍不住拿到爆，內用還有白飯、飲料、醬料吃到飽~

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當月壽星享有肉盤（雪花牛/梅花豬）二選一。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

蜀都串串火鍋 環境分享

▼【蜀都串串火鍋】位在雲林縣斗六市中正路，就在成大醫院 斗六分院的對面，看到亮眼的紅色招牌就是了，開車可停放於隔壁水岸公園免費停車場。

▼【蜀都串串火鍋】用餐環境充滿時髦感，桌子很大不會有擁擠感，以四人的座位為主，很適合多人聚餐享用!

▼【蜀都串串火鍋】採取半自助式模式，先掃桌上QR code點湯頭及餐盤，接著到冰櫃裡拿取想吃的串串和菜盤即可，串串均價10元/串，菜盤均價55元/盤，超佛心的銅板價還不拿到爆!

▼【蜀都串串火鍋】有很多特別的串串品項，像是香菜牛肉、韭菜溫體牛、酸豆牛肉、水蓮豬肉、雞心、雞胗、虱目魚、巴沙魚等；另外還有櫛瓜、絲瓜、水蓮、花椰菜、玉米筍、空心菜等。



▼【蜀都串串火鍋】提供免費解辣的柚子茶、熱騰騰的白飯以及沾醬佐料無限供應，沾醬推薦我最愛的花生醬、豆豉和花生角。

▼【蜀都串串火鍋】也有付費的飲料可以點，推薦串串好朋友王老吉，涼涼甜甜很解膩~

蜀都串串火鍋 菜單

蜀都串串火鍋 餐點介紹

奔馳鍋💰450元(川味牛油麻辣/ 藤椒/三鮮金湯)

▼奔馳鍋可以選擇三款不同湯底，川味牛油麻辣鍋帶有濃厚的辣香，麻而不辣、辣而不燥，不管涮什麼都很夠味， 藤椒鍋湯頭麻香帶微辣，帶有藤椒獨特的香氣，是大多數朋友都可以接受的口味，這兩鍋的鍋底都能吃到入味的鴨血。

▼不吃辣的話則推薦三鮮金湯，湯頭呈現金黃的色澤，帶有濃郁的海鮮香氣，不管煮什麼都很好喝！

台灣特製溫體牛💰260元 台灣牛精品溫體牛💰380元

▼肉品推薦新鮮直送的溫體牛系列，台灣特製溫體牛只要涮5-7秒即可食用，肉質超級鮮嫩、口感極佳；具有手切感的 台灣牛精品溫體牛建議煮五分鐘，彈牙的口感讓人大驚喜!

川味酥肉💰280元

▼我最愛吃的川味酥肉，有事先炸過呈現金黃模樣，放入牛油鍋裡吸飽湯汁後撈起，吃起來外酥內軟還會爆汁，入口都是湯汁麻中帶香的爽勁！

香派豬腦花💰180元 滑嫩田雞💰250元

▼這裡居然能吃到豬腦花和牛蛙!原本很怕結果意外超好吃耶，豬腦花吃起來像是綿密版的豆腐，吃起來意外的不會腥，現在外面很少見的滑嫩田雞，下鍋煮後口感軟嫩好咬，超涮嘴~不小心就吃了好幾隻!

四川寬粉💰55元 甘碟辣椒粉💰15元

▼麵麵控絕不能錯過四川寬粉，放入湯頭中吸飽了湯汁精華，QQ彈彈的嚼勁口感超美味，再搭配甘碟辣椒粉堪稱完美，集結多款當地香料研磨，喜歡吃辣的把這個點起來!

蜀都串串火鍋 斗六店 用餐心得

斗六特色火鍋店再+1~新開幕的【蜀都串串火鍋】很可以，無論是湯頭或食材都好吃，無論牛羊豬雞肉、海鮮食材、各式火鍋配料，新鮮蔬菜通通有，食材品項相當豐盛，價位也很平價，而且營業到晚上十點多晚都能吃!

蜀都串串火鍋 斗六店 品牌資訊

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地址 : 雲林縣斗六市中正路310號

電話：05-5361726

營業時間 : 11:00-22:00（假日）；11:30-15:00；17:30-22:00

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