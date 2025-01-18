最快樂的姐妺淘聚會時間～這次大家給小婷訂了不一樣的生日蛋糕，是客製化蛋糕～充滿她最愛的大海色系以及近期很夯的2D風！

⬇我們找了一間畫風滿喜歡的莉莉安手繪台南訂製蛋糕，沒想到做出來很可愛耶，整顆蛋糕拍照起來好2D，好像蛋糕卡紙😆

⬇轉一圈～是立體的蛋糕沒錯～

⬇向莉莉安加購保冷袋，運送蛋糕回去等待晚上的生日嗨唱派對！

快轉來到晚上>>>

⬇端出我們規劃已久的客製化生日蛋糕～讓小婷很驚喜直呼太可愛了吧，她一直以為我們又要端出傳統派的生日蛋糕，nonono～這次來點新鮮的！

⬇蠟燭也是向莉莉安訂製蛋糕購買的，搭配起來整顆蛋糕Q萌Q萌的～

⬇壽星先吃，切了超大一塊！她一直說不要這麼大塊(挑嘴婷)，我們依然故我～切切切，壽星最大，生日蛋糕也要最大塊。

⬇牛奶蛋糕體+香草QQ布丁+草莓醬❤️大家喜愛度最廣的組合，不意外也擄獲小婷的味蕾，蛋糕吃起來濕潤也不會太甜，香甜濃郁自製草莓醬搭配布丁QQ口感，結果這麼一大塊蛋糕，小婷最後吃光光！真香定律不騙人～

用手繪蛋糕開啟生日派對～接下來就是卡拉OK開嗓時間😆

如果大家也看膩了傳統生日蛋糕的造型～推薦可以訂看看客製化蛋糕，這次莉莉安可愛的手繪風立刻賦予生日蛋糕不一樣的風格，尤其蛋糕口味也不錯吃更是難得！聽說滿多訂製蛋糕都是造型好看但不好吃～

莉莉安Lily.an手作甜品

地址：臺南市北區長榮路四段76巷37號

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