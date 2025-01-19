宸軒園 粵菜 海鮮｜新店在地老字號港粤海鮮料理，高CP值價格享受五星大廚滋味!

挑戰全新北CP值最高的年菜!新店在地老字號【宸軒園 粵菜 海鮮】，期推出尾牙、春酒及新春年菜的組合囉，可以吃到多達11款五星級水準的新春年菜，像是佛跳牆、豬肋排、海石斑、波士頓龍蝦等菜品，幾乎只要台北市的1/3價格就能吃，超澎湃的組合完全就是過年首選!

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出示文章即可享有以下好康(1)主食粉飯麵全面八折(2)單點炒菜類3樣以上附贈白飯1碗。

宸軒園 粵菜 海鮮 環境分享

▼【宸軒園 粵菜 海鮮】目前在新店共有兩家分店，一家位於新店安民街，一家則是位於新店中興路，這次來到的中興店從捷運新店區公所站步行約8分鐘，開車可以停在捷運站附近的北新停車場。

▼【宸軒園 粵菜 海鮮】用餐環境簡單乾淨、寬敞舒適，搭配整片的大落地窗，採光絕佳很有溫馨感~



▼【宸軒園 粵菜 海鮮】B1有6-8桌大圓桌空間，適合小公司舉辦尾牙/春酒/商務家庭聚餐，除了宴客辦桌/宸軒園也有提供外燴服務。

宸軒園 粵菜 海鮮 菜單

宸軒園 粵菜 海鮮 餐點介紹

當紅炸子雞（半隻）💰500元

▼賣相超誘人的當紅炸子雞，外皮咬起來酥脆可口，裡面的肉質軟嫩不柴，撒上超邪惡的蒜酥畫龍點睛，份量超大適合多人享用!

蠔汁叉燒包（2入）💰88元 豉汁蒸排骨💰108元 魚子蒸燒賣（4入）💰118元

水晶蝦餃皇（3入）💰118元 爆漿芝麻球（3入）💰88元黃金流沙球（3入)💰88元

▼私心大推它們家的港點系列，隨便點哪個都好吃無雷，首推爆漿芝麻球和黃金流沙球，一咬下整個內餡爆出，芝麻味超濃超香；水晶蝦餃皇裏頭包著整尾白蝦 , 吃起來彈牙鮮味十足；蠔汁叉燒包鹹鹹甜甜，每一口都吃到滿滿的料；豉汁蒸排骨醬汁滑潤甘甜，口感軟嫩好咬；魚子蒸燒賣咬起來紮實飽滿，可以吃得到真材實料~



麻辣水煮牛💰280元

▼愛吃辣必吃的麻辣水煮牛，肉量給料超大方，滑嫩細緻又香又辣，讓人忍不住拌飯一直吃~

陳醋子排💰340元

▼色澤誘人的陳醋子排，以黑醋入味超級香，排骨軟嫩口感與醇厚香氣，讓人不禁吮指回味！

香蒜波斯頓龍蝦💰1188元

▼重頭戲香蒜波斯頓龍蝦登場，還沒吃就能聞到蒜蓉的香氣，波斯頓龍蝦肉質Q彈帶有鮮甜感，底部的吸收了整個湯汁精華，涮嘴到不知不覺吃光光！

蟹粉豆腐煲💰320元

▼這道蟹粉豆腐煲根本是白飯殺手，蟹黃與雞蛋豆腐完美揉合，打造出鹹香的絲滑口感~

乾炒牛河粉💰180元

▼榮登我最愛的乾炒牛河粉，鹹香夠味，吃起來帶有迷人的鍋氣，牛肉滑嫩好咬，這道一定要點起來!

XO醬炒蘿蔔💰165元

▼上桌就被秒殺的XO醬炒蘿蔔，先煎後炒，保留恰恰的酥脆感，伴隨豆芽菜、蛋絲、韭菜，還有香辣帶勁的XO醬提味超加分。





芋香鯧魚米粉鍋💰680元

▼份量超澎派的芋香鯧魚米粉鍋，加入金黃酥脆的的小白鯧與軟香綿密的芋頭，還能吃到肥美的蛤仔、肉品和蛋酥，米份吸附了濃郁的湯汁精華，冬天吃起來暖心又暖胃!

宸軒園 粵菜 海鮮 用餐心得

讓人最期待的新年即將到來，當然要和家人一起吃大餐，【宸軒園 粵菜 海鮮】的年菜CP值實在超高，海陸頂級食材通通一次享有，無論內用、外帶及宅配都有提供，現在就可以至店家的粉絲專頁預訂囉，準備跟家人們一起來開心圍爐吧!

宸軒園 粵菜 海鮮 店家資訊

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宸軒園 粵菜 海鮮 （中興店）

地址：新北市新店區中興路一段141號(新店捷運站步行8分鐘)

電話 : 02-2915-6006

營業時間 : 11:00–14:30, 17:00–21:00

宸軒園港式 粉.飯.麵

地址：新北市新店區安民街86號1 樓

電話 : 02-8666-0286

營業時間 :11:30–14:30, 17:00–21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food