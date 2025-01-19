外地的游子偶而思念媽媽煮的家常菜但一個人不知道怎麼點餐，那就吃這間竹北的友食寓吧！這間餐廳位在老宅轉角一樓店面，到了夜晚大片的落地窗透出黃色的微光，給人一種溫暖的感覺，180元起就能吃到3菜1湯的套餐CP值很高，其中網友大推的酸甜雞球是必點，酸酸甜甜的醬汁搭配外酥內軟的炸雞，吃一次就深深愛上。

開車前往可停市立竹仁停十三停車場，步行約5分鐘可抵達。

▲友食寓位在老宅轉角，招牌是木頭製的相當有質感，騎車前往可直接停店門口白線內。

▲門口的綠色拉門與馬賽克磚吸頂燈都使用大量老宅元素，進門彷彿穿越時光一樣。

▲店內用餐空間寬敞，有2人、4人座位區，當天靠窗的座位都被預定了，不同的空間有不同的裝潢風格，但都是以老宅氛圍為主軸。

▲茶水區提供檸檬水、兒童碗、餐具、酒精可自行取用。

▲友食寓菜單：簡餐有12種口味主菜可選，價格從180元到320元都有，另外黑板也有提供菜單上沒有的每日特餐。

▲可爾必思 40元：40元蠻大一杯的，裡面是有加冰塊的，喝起來甜甜的很促進食慾。

▲椒麻雞腿 210元：簡餐為3菜1湯的組合，今天的小菜是青椒炒肉絲、芹菜炒豆皮，湯品是蘿蔔魚丸湯。

▲雞腿非常厚實，口感鮮嫩多汁，外皮炸得金黃酥脆，搭配酸酸辣辣的椒麻醬吃起來極為夠味，吃完讓人印象深刻。

▲白飯晶瑩剔透有Q度，上面灑了少許黑芝麻點綴。

▲芹菜炒豆皮仔細看還有紅蘿蔔絲和野菇、木耳等配料，內容相當豐富。

▲青椒用了一片紅色的彩椒點綴，底部有肉絲，使用薑絲和黑胡椒提味。

▲湯品有三顆魚丸和白蘿蔔，湯頭是走清淡路線喝起來很清爽。

▲炸豬排 180元：炸豬排是台式古早味的風格，跟平常吃到的日式炸豬排裹上麵包粉的不一樣，豬排肉質軟嫩，外皮炸得酥酥的，沾上椒鹽一起吃更入味。

▲酸甜雞球 180元：雞球炸得外酥內嫩，這道最讓我印象深刻的是醬汁，酸酸甜甜的口味再帶一點小辣，讓人越吃越開胃，再搭配洋蔥絲和檸檬，更增添果香與清爽感。

▲炸年糕 40元：一份有三個，表面灑上了花生粉、芝麻和煉乳非常香，年糕烤過後表層有酥酥的口感，吃起來沒有黏牙感，很適合當作飯後甜點。

雞蛋糕短評：位在老宅的文青餐廳，座位不多生意非常好建議提前預定，價格平實多在200元左右，套餐有道配菜和一碗湯，椒麻雞腿外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，炸豬排是古早味的類型不是常見的厚切豬排，酸甜雞球使用泰式甜辣醬酸酸甜甜非常夠味，雞球肉質也非常棒。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【友食寓美食資訊】

地址：新竹縣竹北市民生街1號

電話：035532818

官網：facebook

營業時間：11:30–14:00、17:00–20:00 (周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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