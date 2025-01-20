每逢梅花季節，桃園復興鄉的角板山行館就成了賞梅旅人們的夢幻打卡景點

這裡不僅有滿山遍野的梅花，還藏著一條鮮少人知的神秘戰備隧道

結合自然與歷史的魅力，讓你一趟旅程滿載回憶

一走進角板山行館，迎面而來的是一片梅花林，潔白的梅花點綴在青山間，隨風飄散的花香沁人心脾

這裡的梅花景觀隨著季節變化，每年冬末初春正是最美時刻，吸引大批遊客前來拍照打卡

記得穿上輕便好走的鞋子，因為這裡的小徑蜿蜒起伏，邊走邊賞梅，彷彿置身畫中

地址：桃園市復興區澤仁里中正路133-1號

開放時間：09:00 – 17:00

冬天的寒意襯托著梅花的美，來到角板山行館的你，絕對會被那一片片盛放的梅花林迷住

園區內種植了超過300棵梅樹，雪白的花朵就像為大地鋪上一層柔軟的棉被，隨風飄散的淡淡花香，瞬間治癒疲憊的心靈

拍照愛好者的福音！無論是站在遠處捕捉整片花海

還是走進花林細看枝頭的精緻花朵，都是一場視覺與嗅覺的雙重享受

而且這裡的梅花每年冬末初春進入全盛期，特別是一月的花季，絕對值得你安排一趟輕旅行

這個湖池充滿詩情畫意，無論是想捕捉自然美景還是拍下療癒寫真，都超級適合

沿著步道慢慢走，你會發現一處如鏡的湖泊，水面倒映著藍天與山林，像是一幅隨手就能拍下的風景畫

再往前走到思親亭，再沿著小路通往溪口吊橋，壯闊的大漢溪水景就在眼前，感受大自然的宏偉與力量

你知道嗎？角板山行館附近其實藏著一條神秘的戰備隧道！這可是軍事迷的必訪之地

這條隧道過去是軍事用途，現在成了許多旅人探索的秘境

一走進隧道，那種涼爽的空氣和微微的光線，馬上讓人感覺像進入了電影場景

走進地下20公尺深的隧道，彷彿進入一座時光隧道

這條100公尺長的隧道壁面，以互動式3D立體壁畫再現50年代的軍事情景

「毋忘在莒、效忠國家」的口號字樣，隨處可見

逼真的迎面子彈、水中埋伏的水鬼，讓人彷彿置身戰爭現場

隧道的兩側出口設計充滿軍事防禦巧思，厚重的混凝土牆體能有效抵擋砲彈攻擊，展現當年高規格的戰備要求

隧道原本配備有砲台，作為防禦體系的一部分，用來加強戰備能力

然而隨著時代變遷，這些砲台設備已經被移除，隧道內外的設施也逐漸從實用性轉向歷史展示功能

角板山行館曾是蔣公與夫人在此居住的行館，散發著濃厚的歷史氛圍

整座行館共有四棟建築，其中一棟為蔣公與夫人專屬，內部設有客廳、主臥房與客房，充滿樸實而典雅的風格

其餘三棟則為警衛與隨從人員的住宿空間，凸顯行館作為總統府邸的機能性與安全性

現今行館內展示了蔣公生前的老照片、文物，以及他在角板山生活的相關資料，為遊客提供珍貴的歷史回顧

無論是歷史迷，還是對蔣公生活有興趣的旅人，都能在這裡深入了解那段時代的點滴故事

行館四周景致優美，與角板山戰備隧道相得益彰，是一處兼具人文與自然的經典旅遊景點

桃園復興鄉的角板山行館不僅是賞梅的好地方，更因為隱藏的戰備隧道而充滿探險樂趣

無論你是喜歡拍照、享受自然，還是對歷史有興趣，這裡都能滿足你的需求

趁著梅花盛開的季節，約上家人朋友一起來場深度之旅吧

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