中壢新開幕不久的居酒屋『伙串滿酒場』，就在中壢火車站附近、光南書局旁，鄰近公車站、火車站，交通方便

就算是騎車開車來，旁邊就有汽機車停車場，附近也有多個收費停車場相當方便

提供平價串燒還有寛敞舒適的用餐環境，想找中壢串燒、中壢居酒屋及中壢適合小酌喝酒的地方，推薦『伙串滿酒場』

※內文提及飲酒話題，未滿十八歲請勿飲酒、飲酒過量有礙健康

【目錄索引】

‧伙串滿酒場-環境介紹

‧伙串滿酒場-餐點介紹

‧伙串滿酒場-菜單／開幕抽獎活動

‧伙串滿酒場-店家資訊

伙串滿酒場有著一二樓的空間，主要用餐區在二樓

有著透明玻璃，在夜晚中燈光透出來，經過時難免會想多看幾眼

木質門面的設計有著濃厚的日本氛圍，也給人一種清新簡約的氣息

【伙串滿酒場-環境介紹】

一樓有一區較大的座位及吧台式的座位

入內後招呼我們至二樓的空間，一走上來有種驚艷的感覺，因為環境與一般印象中的居酒屋不太一樣

空間更加寛敞且舒適

還運用許多綠色植栽裝飾，倒是比較像義大利麵、咖啡廳的氛圍

牆面以透明玻璃取代，享用美食同時也可以欣賞腳下的街景

不管是二人來用餐甚至是多人來用餐都有適合的座位區，尤其三五好友一起前來還能圍在一起用餐，享受更歡樂的氛圍

桌上備有調味料、面紙及垃圾桶

冰箱內有各式飲料及酒類可以選擇

自助區有開水、餐具可自取

使用手機掃QR CODE點餐，非常方便

伙串滿酒場菜單參考→https://toten.work/huochuanman-menu

【伙串滿酒場-餐點介紹】

▲小菜（招待）

每桌都會招待小菜，小菜不定期更換，就看當天店家準備什麼

蘿蔔完全沒有生味，只有像蜜餞般酸酸甜甜的滋味且口感爽脆，吃起來非常爽口

餐前開胃，飯後吃起來有解油膩的感覺

▲櫻花蝦炒飯 150元

櫻花蝦炒飯一端上桌就聞到香氣，讓人忍不住想馬上開動

米粒炒到粒粒分明、軟中又帶點Q彈的嚼勁，尤其吃到櫻花蝦更多了蝦味及鮮味，豐富又有層次的炒飯，每一口都鮮香美味

可說是有著炒飯專賣店的水準，如果只是平常吃個簡單的晚餐，我會想來外帶櫻花蝦炒飯回家吃XDDD

▲伙串滿臭豆腐 250元

伙串滿臭豆腐帶有一定的辣度，對於敢吃辣的小麥來說，辣度還滿有感覺的

特別適合喜歡吃香辣過癮的臭豆腐的人

聽說很多人會來外帶臭豆腐回家或是去露營的時候拿出來吃

臭豆腐真的臭的很香（有人懂我在說什麼嗎？），因為臭豆腐就是要夠臭才好吃

夠臭夠香又夠辣，臭豆腐非常入味、可以看到臭豆腐有許多孔洞、裡面都有吸收到湯汁

加入高麗菜，爽脆又入味的口感，連湯汁我都捨不得錯過

串燒使用日式風格的盤子裝盛還有盤飾，看起來乾淨整齊讓人好有食慾

▲純手工正金門高梁香腸 60元

純手工正金門高梁香腸選用的自家製作的香腸，選用豬瘦肉加上高梁酒製作而成

口感不會太肥，是許多女生或是不喜歡太肥膩的人會喜歡的口感

鎖住肉汁再加入高梁酒增添香醇獨特的風味，口感紮實有嚼勁並散發著淡淡酒香

▲酥炸鮮嫩豆皮 35元

酥炸鮮嫩豆皮外層金黃酥脆、內裡軟嫩，有著豐富的口感

一口咬下先感受到外層如千層酥般香酥脆的口感，而豆皮吸飽了烤醬的滋味，彷彿會爆汁般，接著是豆皮呈現出來的口感及淡淡的豆香

這串酥炸鮮嫩豆皮的口感特別令我感到驚艷，我好喜歡

▲明太子雞肉串 65元

明太子雞肉串的雞肉有著紮實帶有咬勁的口感，但完全不會柴口

上層加入滿滿的明太子，香濃的滋味經過炙燒更多了不同層次的香氣，搭上雞肉更加對味

▲鹽烤雞腿肉串 60元

鹽烤雞腿肉串雞皮酥脆且有著濃郁的碳香味，雞腿肉鮮嫩有肉汁，滿滿的鮮甜滋味

從雞皮到雞肉呈現出不同層次的風味

▲碳香鹽烤豬五花肉 55元

碳香鹽烤豬五花肉沒有太多餘的調味也不會有太重的醬料，只有淡淡的鹽味呈現出豬五花肉最純粹的滋味

肥瘦相間、油脂豐富，烤得表面酥脆可口，豬皮的部份烤到Q彈但不油膩的口感、帶點焦香味

瘦肉部份彈牙又帶有肉汁

今天點的串燒都相當不錯，很有水準，而且完全不會過於油膩或是過鹹

因為是烤物建議趁熱吃最美味！！

▲烤鯖魚 200元

烤鯖魚另提供檸檬片及胡椒粉可以搭配

擠上檸檬汁多了檸檬的清香及微酸的滋味風味更佳

鯖魚有著豐富的油脂，魚皮烤到油油亮亮的光澤感

肉質紮實中有著細緻的口感，且帶點鹹香

尤其表層烤到略酥、肉質鮮甜保有肉汁，不用另外沾調味粉就很好吃

搭配著胡椒粉吃起來則有著更豐富且帶層次的風味

▲生啤酒 120元

伙串滿酒場的生啤酒喝起來特別清爽順口

建議先喝一口上方的泡沫，第二口再將底下的生啤酒跟泡沫一起喝

小麥本身沒有特別愛喝生啤酒，但伙串滿酒場的生啤酒酒體輕盈爽口不會有印象中的苦味，反而能嚐到啤酒花和小麥的風味

尤其搭配著串燒吃真的好對味

▲日式烤布蕾 50元

日式烤布蕾不加一滴水，味道濃郁香甜

尤其抿在嘴裡那濃郁的奶香、蛋香竄出來，加上最上層炙燒到酥脆的香甜滋味及淡淡的焦香

搭配的非常完美

這道日式烤布蕾完全不輸給許多咖啡廳或是甜點店的水準，這烤布蕾也會是我再造訪的原因之一

【伙串滿酒場-菜單／開幕活動】

伙串滿酒場菜單→https://toten.work/huochuanman-menu

★慶開幕！推出抽獎活動，於活動期間享以下優惠

一、消費滿千抽獎乙次：

每筆訂單低消滿1,000元即可抽獎乙次（每張抽獎券皆保證有獎）；滿2,000元以上恕不累計增加抽獎次數。

二、壽星專屬福利：

當月壽星生日優惠低消滿1,000元，可額外多抽一次，但每位壽星僅限享有一次滿千的額外抽獎優惠，滿2,000元以上恕不另行追加壽星福利。

註：抽獎獎品有：餐點9折、臭豆腐一份、鯖魚一份、啤酒買三送一、甜點或小菜一份、50元串任選一（於下次消費才可使用）

伙串滿酒場的環境有點顛覆我對居酒屋的印象，餐點除了一般常見的串燒有著高水準外，價格也挺親民的

而且還能吃到在居酒屋少見的臭豆腐、日式烤布蕾，重點是口味更在水準之上

三五好友、情侶想到居酒屋小酌、放鬆、小聚一下都好推薦伙串滿酒場！！

【伙串滿酒場-店家資訊】

店名：伙串滿酒場

地址：桃園市中壢區和平街50號（光南旁）

營業時間：週二至週六 17:00~24:00（週日週一公休）

電話：03-422 6276

停車資訊：公七公園汽車停車場（臨停20元/半小時）、和平寄車機車停車場（30~40元/次）

現場提供WIFI、電源插座

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