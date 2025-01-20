冷冷的天，跟朋友相約一起吃麻辣鍋，鎰鼎火鍋，袁彬大力推薦的台北中山區麻辣鍋，裝潢擺設充滿濃濃中國風。
由老闆親手繪製的水墨畫作，替用餐環境增添典雅感。推薦必點漢方麻辣湯底，滋味鮮香麻辣，超好喝，肉片涮幾下，不沾醬就很美味了。
不吃辣的朋友，可以加點酸菜白肉鍋，湯頭滋味微酸，能夠回甘。
中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的環境
鎰鼎火鍋隱身於松江路的巷子內，鄰近忠孝新生及松江南京兩個捷運站，走出捷運站，不到10分鐘即可抵達。
裝潢擺設別具特色，加入中國古典風的元素，除了入口處的圓形層架，還有一面擺放多張四川換臉臉譜的牆面。
店內還有多張精緻水墨畫，可是帥氣老闆親手繪製的，透過向大師學習，學會水墨畫，還參加忠義千秋海峽兩岸關公文化書畫展，獲得中國畫新銳獎。
擁有20多年電腦多媒體設計工作經歷，因為愛吃麻辣鍋，所以自己開了店，也研究出屬於自己的麻辣鍋配方，袁彬覺得有趣，因為採訪很多間麻辣鍋店，都是因為老闆愛吃，才會開店。用餐區寬敞，搭配中國風的裝潢擺設，很有質感。
左側餐具區，前方有一個小冰箱，擺放汽水、可口可樂以及台灣啤酒等飲料。
靠廚房一側的牆面，提供3款果醋氣泡飲，香檳沙瓦、蘋果SO打以及梅子醋。
在另一側轉角處，除了醬料區，還提供烏梅汁免費喝。
另外還有白飯，王子麵、科學麵等麵食，可免費享用。
中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的料理
袁彬跟友人點的是臥龍鳳雛雙人套餐，海鮮盤食材豐盛，有龍蝦，白蝦跟天使紅蝦等新鮮海產
湯頭分別是漢方麻辣湯底跟酸菜白肉鍋，以整隻雞加入昆布進行手工熬煮，最後再放入辣椒等藥材，喝一口麻辣湯，滋味香麻，辣度直衝腦門，過癮。
用湯匙一舀，滿滿的鴨血跟豆腐，鴨血口感滑嫩，豆腐吸附湯汁，味道豐富。
店家還準備了濾網，將煮湯底用的辣椒、中藥材跟辛香料放在裡面。喝湯不用擔心會吃到辣椒，就算加了湯，湯頭的香麻依然不減。
酸菜白肉鍋，湯頭喝起來酸香入味，可以吃到脆脆的酸菜，薄薄的豬肉片。
如果是加湯，也是用原湯，湯頭味道不會變淡。
菜盤
沒有過多的火鍋料，大部分以原型食材為主。
海鮮盤
海鮮盤超大一盤，除了常見的白蝦、天使紅蝦、軟絲、蛤蠣、干貝及石斑魚片等食材，經過急速冷凍，放進鍋內烹煮，仍然可以吃到食材的新鮮。
另外還有一尾已經處理過的玫瑰龍蝦。龍蝦頭分成兩半，蝦身經過切段處理。分別放進兩種湯底烹煮，除了可以吃到吸附湯汁的龍蝦肉，，還可以吃到龍蝦頭的精華。
肉盤
袁彬跟友人的肉盤分別選擇櫻桃燒鴨胸跟至尊肩胛羊，用夾子將鴨胸肉片放進麻辣鍋湯底涮個幾下，等鴨胸吸附湯汁，送入口中，不沾醬也很好吃。
至尊肩胛羊，肉質Q彈，相當大一片，不論是在漢方麻辣鍋或是酸菜白肉鍋進行涮煮，吃起來味道都很讚。
甜點
袁彬跟友人分別點了冰淇淋與熱紅棗茶來品嚐，熱紅棗茶喝起來很暖身，很適合女性朋友。
冰淇淋甜而不膩，可以消解麻辣鍋的辣度。
中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的菜單
鎰鼎火鍋用了許多成語來替套餐取名，相當有特色
中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的資訊
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- 評分： / 4.8
- 地址：10491台北市中山區松江路38巷2號( 地圖 )
- 電話：02 2567 9133
- 營業時間
星期一: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30,
星期二: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30,
星期三: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:00,
星期四: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30,
星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30,
星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30,
星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30
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