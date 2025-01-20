冷冷的天，跟朋友相約一起吃麻辣鍋，鎰鼎火鍋，袁彬大力推薦的台北中山區麻辣鍋，裝潢擺設充滿濃濃中國風。

由老闆親手繪製的水墨畫作，替用餐環境增添典雅感。推薦必點漢方麻辣湯底，滋味鮮香麻辣，超好喝，肉片涮幾下，不沾醬就很美味了。

不吃辣的朋友，可以加點酸菜白肉鍋，湯頭滋味微酸，能夠回甘。

中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的環境

鎰鼎火鍋隱身於松江路的巷子內，鄰近忠孝新生及松江南京兩個捷運站，走出捷運站，不到10分鐘即可抵達。



裝潢擺設別具特色，加入中國古典風的元素，除了入口處的圓形層架，還有一面擺放多張四川換臉臉譜的牆面。



店內還有多張精緻水墨畫，可是帥氣老闆親手繪製的，透過向大師學習，學會水墨畫，還參加忠義千秋海峽兩岸關公文化書畫展，獲得中國畫新銳獎。



擁有20多年電腦多媒體設計工作經歷，因為愛吃麻辣鍋，所以自己開了店，也研究出屬於自己的麻辣鍋配方，袁彬覺得有趣，因為採訪很多間麻辣鍋店，都是因為老闆愛吃，才會開店。用餐區寬敞，搭配中國風的裝潢擺設，很有質感。



左側餐具區，前方有一個小冰箱，擺放汽水、可口可樂以及台灣啤酒等飲料。

靠廚房一側的牆面，提供3款果醋氣泡飲，香檳沙瓦、蘋果SO打以及梅子醋。



在另一側轉角處，除了醬料區，還提供烏梅汁免費喝。

另外還有白飯，王子麵、科學麵等麵食，可免費享用。

中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的料理

袁彬跟友人點的是臥龍鳳雛雙人套餐，海鮮盤食材豐盛，有龍蝦，白蝦跟天使紅蝦等新鮮海產

湯頭分別是漢方麻辣湯底跟酸菜白肉鍋，以整隻雞加入昆布進行手工熬煮，最後再放入辣椒等藥材，喝一口麻辣湯，滋味香麻，辣度直衝腦門，過癮。

用湯匙一舀，滿滿的鴨血跟豆腐，鴨血口感滑嫩，豆腐吸附湯汁，味道豐富。



店家還準備了濾網，將煮湯底用的辣椒、中藥材跟辛香料放在裡面。喝湯不用擔心會吃到辣椒，就算加了湯，湯頭的香麻依然不減。



酸菜白肉鍋，湯頭喝起來酸香入味，可以吃到脆脆的酸菜，薄薄的豬肉片。



如果是加湯，也是用原湯，湯頭味道不會變淡。

菜盤

沒有過多的火鍋料，大部分以原型食材為主。

海鮮盤

海鮮盤超大一盤，除了常見的白蝦、天使紅蝦、軟絲、蛤蠣、干貝及石斑魚片等食材，經過急速冷凍，放進鍋內烹煮，仍然可以吃到食材的新鮮。



另外還有一尾已經處理過的玫瑰龍蝦。龍蝦頭分成兩半，蝦身經過切段處理。分別放進兩種湯底烹煮，除了可以吃到吸附湯汁的龍蝦肉，，還可以吃到龍蝦頭的精華。

肉盤

袁彬跟友人的肉盤分別選擇櫻桃燒鴨胸跟至尊肩胛羊，用夾子將鴨胸肉片放進麻辣鍋湯底涮個幾下，等鴨胸吸附湯汁，送入口中，不沾醬也很好吃。



至尊肩胛羊，肉質Q彈，相當大一片，不論是在漢方麻辣鍋或是酸菜白肉鍋進行涮煮，吃起來味道都很讚。

甜點

袁彬跟友人分別點了冰淇淋與熱紅棗茶來品嚐，熱紅棗茶喝起來很暖身，很適合女性朋友。

冰淇淋甜而不膩，可以消解麻辣鍋的辣度。

中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的菜單

鎰鼎火鍋用了許多成語來替套餐取名，相當有特色

中山區麻辣鍋｜鎰鼎火鍋的資訊

鎰鼎火鍋-天干物燥-台北美食-台北火鍋-中山區美食-中山區火鍋-忠孝新生美食-松江南京美食

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：10491台北市中山區松江路38巷2號( 地圖 )

電話：02 2567 9133

營業時間

星期一: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30,

星期二: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30,

星期三: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:00,

星期四: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30,

星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30,

星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30,

星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30

星期一: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30, 星期二: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30, 星期三: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:00, 星期四: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:30, 星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30, 星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30, 星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 23:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

更多台北火鍋推薦

台北大同區火鍋｜謝謝一鍋｜圓山捷運站周邊美食推薦，自助吧冷熱飲無限享用，食材新鮮，湯頭濃郁好喝

台北萬華｜瓦崎燒烤火鍋吃到飽西門店｜老字號台北吃到飽，西門町聚餐首選，與寧記合作的麻辣鍋推薦必點