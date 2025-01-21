

很久沒來過西門町了，原來唐吉軻德這棟裡面開了很多餐廳，這天跟朋友來吃這個甩鍋雞韓式炒雞，天氣冷就會想要吃些重口味的食物 。



走到這棟大樓，抬頭一看，發現四樓整層都是韓式料理餐廳，真的是很驚訝！下次可以嘗試看看其他家。



四樓手扶梯上去就到了，這天我們17:30就來了，算是第一輪用餐的人比較少，還有學生優惠價耶!可惜我們都不是學生囉^^"



餐廳裝潢算是簡潔明亮風格，店內的座位也很充足，座位也是很容易進出的方式，很適合吃到飽要一直出去拿菜的方便配置。



這天坐裡面這區，座位是整排的方式很方便進出感覺也不會太壅擠。



甩鍋雞是吃到飽的方式以人頭計費，價格上來說算是平價吃到飽，成人469元，小孩235元，限時100分鐘，兩個人吃不用一千元~桌上有單張菜單可以看，首先選鍋物的口味，口味有八種選擇很豐富，沒記錯的話店員說可以換口味但不能換鍋，之前去首爾很常吃春川辣炒雞排，有點想念所以我們點了經典春川雞，吃完還能炒飯吃喔!現在還有推出399吃到飽方案，炙燒機主鍋1鍋(口味任選)+全區自助吧無限取用，吃完主鍋也能繼續吃炒鍋或者改吃火鍋喔!很划算~(詳情規定至粉絲頁參閱)



點完鍋物口味之後，先去自助吧拿蔬菜及火鍋料，店員會協助放入鍋中悶煮，雖然是平價價格但是自助吧的種類也不馬虎，自助吧分為熟食區、蔬食區、沙拉區、飲料區，種類算是蠻多的。蔬食區提供的青菜有高麗菜和青江菜，選擇也很不錯，基本上大部分的鍋物配菜都是韓式鍋物中常見的食材，像是各種年糕和百頁豆腐等，朋友很推薦魷魚說很好吃，這天我們吃最多的應該是韓國寬粉條，沾上微甜辣醬真的很好吃。



拿好要煮鍋物的食材之後，服務人員會協助放入鍋中拌炒一下，再蓋上鍋蓋悶煮七分鐘，等待的時候就可以先去拿熟食了



熟食區的菜色也很豐富，像主食類的有韓式海鮮炒麵、辣炒年糕、炸水餃、披薩、韓式炸雞、燒賣等



韓式炸雞的口味吃起來很像韓國傳統市場一杯一杯的那種炸雞，香甜脆嫩



燒賣有兩種口味可選，很有飽足感，餡料也是滿滿的，韓式菜色外的驚喜，可以換換口味



完全不用擔心吃不飽，這裡還有炸水餃和炒飯可以選擇！懶得吃到最後再炒飯的人可以先拿這邊的取用喔!



每次去韓國都會吃路邊攤的魚板，這邊可以無限吃到飽，敢吃辣的人一定要拿這個麻辣魚板，勁辣夠味



這天的披薩有兩種口味，一個是起士、一個是藍莓，我拿到藍莓口味的吃起來甜甜的風味很獨特



還有韓國泡麵可以加在鍋物裡面煮，感覺真的很韓很道地，這天真的是太愛韓國寬冬粉了，完全捨棄了韓國泡麵！



醬料區也有吃火鍋必備的醬料可以自行調配拿來沾炸水餃之類的也很清爽。



還有沙拉區，重口味鍋物吃多了可以來點清爽的沙拉讓口感更加平衡



鍋底醬料區也很豐富，吃韓式鍋物 醬料比較濃稠，容易導致鍋底乾鍋 ，桌上有附一個小盆子可以自己來拿醬料或生飲水加入調整口味及濃度



吃重口味的鍋物，當然少不了飲料來解膩！ 飲料種類選擇也很多，有冰沙、茶飲、咖啡、可樂汽水等，吃到最後已經弄不清楚是麻辣魚板太夠味還是鍋物辣辣的很對味，最後一直喝可樂



煮好的經典春川雞看起來很美味，配料也都是我們愛吃的，炙燒雞吃不夠的話也可以續喔!



剛開始悶煮好之後店員也會協助拌炒，這時候已經聞到甜甜辣辣的味道了



雞肉外層裹著甜辣的春川醬，軟嫩度也煮得剛好，不會過柴吃起來口感甜辣十足，讓人一口接一口停不下來。



胖胖的大年糕吃起來非常軟Q，吃起來有那種彈牙的口感，這天也有吃艾草年糕，但個人比較喜歡胖胖的年糕口感。



韓國魚板串也是很大一串，麻辣口味真的很帶勁，超辣~爽度十足，搭配可樂絕佳!!!這天沒有點酒，餐廳內也有啤酒跟燒酒可以加點喔!(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



韓國寬冬粉絕對是這天的主角，沾上春川醬，Q彈有嚼勁又滑順的口感真的很好吃一定要品嚐看看

熟食區的餐點除了藍莓口味的披薩我沒有很喜歡之外其他的菜色都蠻好吃的



最後當然要來點冰淇淋解辣！這裡提供的是小美冰淇淋，有四種口味，每一種都綿密順滑很好挖。我個人最喜歡情人果口味，酸酸甜甜的口感，吃上一口馬上就能解掉鍋物的辣感



總結:甩鍋雞볶찜韓式炒雞的口味選擇很多，吃到飽平價的價格也不會讓荷包有太大的壓力 ，熟食區的食物也不馬虎能讓人飽足感十足 不論是韓式、西式炸物 、點心，都能滿足不同需求，用餐環境明亮寬敞是一個推薦平價聚餐的好地方

看影片>>>點連結



餐廳資訊

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甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店

電話： 02 2375 5580

地址： 108台北市萬華區西寧南路123號4樓(唐吉軻德樓上)

inline訂位：https://pse.is/5avcag

甩鍋雞中友店：https://www.facebook.com/BokjjimTaiChung

甩鍋雞桃園店：https://www.facebook.com/BokjjimTaoYuan

營業時間:

星期日至四 11:00–22:00(收客至20:20)

星期五至六 11:00–22:30(收客至20:50)