為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

2025年菜外帶 ABOUT CAFE' 九份山城 報時山步道 more
2025-01-21 14:00:00 文字：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
share
魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北市瑞芳區深澳漁港，以奇岩地質景觀聞名，除了有海天一色的步道，還有獨特的自然奇景，其中又以象鼻岩、酋長岩最為人津津樂道，可大自然瞬息萬變，象鼻岩的鼻子在2023年突然間應聲斷裂，以為就此少了一個經典景點，想不到，沒有了象鼻的大岩石，竟然變身為呆萌的水豚君，更是因此而正式改名為水豚君岩，真是讓人意想不到啊！

然而東北角一帶還有許多像是潮境智能海洋館鼻頭角稜谷步道聽濤cafe黃金水圳橋悠119客廳about cafe報時山步道黃金博物園區等等數不盡的美食及景點，可以安排順遊，並分次打包進自己的口袋，收錄成為美好的旅行回憶。

 

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

 

美食/公設/停車資訊

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

深澳漁港向來以海鮮聞名，漁獲豐富，附近是美食集散地，其中小卷產量更位居全國第一，轉進漁港便能看見餐廳林立，即便在平日，也有不少饕客前來尋找鮮貨。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

深澳漁港腹地廣大，設有多處停車場，停車場裡也有乾淨通風的公廁，相當便民。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

尋找水豚君岩，記得將車子停放在“第一停車場”，距離酋長岩與水豚君岩最近。

 

跟著導覽地圖玩一遍

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北市府積極推動嗨漁港，輔導漁業轉型，導入地方主題特色，無論是象鼻岩還是現在的水豚君岩，皆是榜上的熱搜話題，甚至是在海天步道上尋找麥塊公仔合影，都是成功導入的例子，而深澳漁港原本就有得天獨厚的優勢，怎麼玩都很嗨！

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

 

象鼻斷 水豚現

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

到訪這天指引牌上仍寫著象鼻岩入口，才知道附近仍在施工中，需待些時日才能全數完工，但可愛呆萌的五隻水豚君公仔早己在現場恭候大家光臨，其中一隻水豚君的手上甚至多了一條魚，正在釣魚的萌樣讓人融化，直接圈粉，忍不住多拍了好幾張合影。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

水豚君公仔旁便是通往水豚君岩的入口，提醒大家由於地形的關係讓這條路並不好走，加上臨海的緣故，石頭較濕滑，得更加小心留意腳邊狀況。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

岸邊走一小段，有條路通往水豚君岩，往上一直走即可抵達。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

回頭望向海邊，居高臨下的視野不錯，遠方霧氣茫茫，便是九份山城的方向。

 

與水豚君岩合影

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

走到目的地才發現那兒有專人駐守，以確保旅客安全，同時有專業的拍照指引圖，告訴大家如何與水豚君岩合影，留下逗趣可愛的畫面。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

果然，大自然的力量不容小譃，說變就變，象鼻斷了，還真像水豚君！

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

拍照處很貼心地為旅客準備小道具，讓大家拍個過癮。再提醒一下，這裡很高，請勿跨越警戒線，尤其帶孩子同行的家長，務必將孩子牽好別鬆手。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

獨特的奇岩地質景觀，樣貌相當特別，想像力無限，說它是什麼它就是什麼，戶外的自然科學課還真有趣。

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

在高處欣賞被群山環繞的深澳漁港，真是挺漂亮的，尤其雲霧纏繞著山頭時，好似一幅山水畫呀！

新北深澳漁港輕旅行：海天一色的步道與萌噠噠的水豚君岩 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

景點資訊

24小時開放，請注意安全

新北市瑞芳區深澳路

※ 第一停車場

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up