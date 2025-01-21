新北市瑞芳區 深澳漁港 ，以奇岩地質景觀聞名，除了有海天一色的步道，還有獨特的自然奇景，其中又以象鼻岩、酋長岩最為人津津樂道，可大自然瞬息萬變，象鼻岩的鼻子在2023年突然間應聲斷裂，以為就此少了一個經典景點，想不到，沒有了象鼻的大岩石，竟然變身為呆萌的水豚君，更是因此而正式改名為水豚君岩，真是讓人意想不到啊！

然而東北角一帶還有許多像是潮境智能海洋館、鼻頭角稜谷步道、聽濤cafe、黃金水圳橋、悠119客廳、about cafe、報時山步道、黃金博物園區等等數不盡的美食及景點，可以安排順遊，並分次打包進自己的口袋，收錄成為美好的旅行回憶。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

美食/公設/停車資訊

深澳漁港向來以海鮮聞名，漁獲豐富，附近是美食集散地，其中小卷產量更位居全國第一，轉進漁港便能看見餐廳林立，即便在平日，也有不少饕客前來尋找鮮貨。

深澳漁港腹地廣大，設有多處停車場，停車場裡也有乾淨通風的公廁，相當便民。

尋找水豚君岩，記得將車子停放在“第一停車場”，距離酋長岩與水豚君岩最近。

跟著導覽地圖玩一遍

新北市府積極推動嗨漁港，輔導漁業轉型，導入地方主題特色，無論是象鼻岩還是現在的水豚君岩，皆是榜上的熱搜話題，甚至是在海天步道上尋找麥塊公仔合影，都是成功導入的例子，而深澳漁港原本就有得天獨厚的優勢，怎麼玩都很嗨！

象鼻斷 水豚現

到訪這天指引牌上仍寫著象鼻岩入口，才知道附近仍在施工中，需待些時日才能全數完工，但可愛呆萌的五隻水豚君公仔早己在現場恭候大家光臨，其中一隻水豚君的手上甚至多了一條魚，正在釣魚的萌樣讓人融化，直接圈粉，忍不住多拍了好幾張合影。

水豚君公仔旁便是通往水豚君岩的入口，提醒大家由於地形的關係讓這條路並不好走，加上臨海的緣故，石頭較濕滑，得更加小心留意腳邊狀況。

岸邊走一小段，有條路通往水豚君岩，往上一直走即可抵達。

回頭望向海邊，居高臨下的視野不錯，遠方霧氣茫茫，便是九份山城的方向。

與水豚君岩合影

走到目的地才發現那兒有專人駐守，以確保旅客安全，同時有專業的拍照指引圖，告訴大家如何與水豚君岩合影，留下逗趣可愛的畫面。

果然，大自然的力量不容小譃，說變就變，象鼻斷了，還真像水豚君！

拍照處很貼心地為旅客準備小道具，讓大家拍個過癮。再提醒一下，這裡很高，請勿跨越警戒線，尤其帶孩子同行的家長，務必將孩子牽好別鬆手。

獨特的奇岩地質景觀，樣貌相當特別，想像力無限，說它是什麼它就是什麼，戶外的自然科學課還真有趣。

在高處欣賞被群山環繞的深澳漁港，真是挺漂亮的，尤其雲霧纏繞著山頭時，好似一幅山水畫呀！

景點資訊

24小時開放，請注意安全

新北市瑞芳區深澳路

※ 第一停車場