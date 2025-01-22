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台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五花，炭火燒肉，深夜美食，串烤料理，日本居酒屋，南京三民美食。

2025年菜外帶
2025-01-22 11:00:00 文字：Wing Tsay
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Wing Tsay

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台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

位在南京三民站周邊，有間充滿著濃濃日式風情的老菘田居酒屋

繽紛的日系木造門面特別吸引過路人注目，

店內提供串燒、烤物、熱炒等平價美味居酒屋料理，

無論是下班後同事聚餐，或是親友來此相聚約會，小酌一番皆適合。

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店位在南京東路五段，近捷運南京三民站2號出口，

步行約4分鐘左右，也可搭公車到南京公寓(捷運南京三民)站下車即達。

從顯眼的木質門面就能感受熱鬧的居酒屋氛圍。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

環境以帶有日系氛圍的木質牆面及桌椅為主，佐暖黃燈光及日本特色海報、

布條、燈籠裝飾，加上櫃檯陳列的各式日本酒，讓人有置身在日本居酒屋用餐之感。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

凡來過必留下痕跡，牆面上還有眾多客人到訪留念照，及各式酒品的名單。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

黑板上除了有新品推薦外，還有壽星優惠及店內用餐Google評論送花生麻吉燒的活動。

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

來居酒屋當然少不了日本酒，櫃檯前陳列多款日式酒品，

還有可愛的招財貓、達摩不倒翁等娃娃裝飾，櫃檯後方則是師傅烤檯，

不得不誇獎一下抽風系統很夠力，用餐都不會有油煙味傳出。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

menu，正面為鹹食料理，背面為酒單及軟性飲料，

餐點提供雞肉、豬肉、牛肉等串燒及燒烤外，還有海鮮、炒物、蔬菜、湯類、

冷物小菜、特別料理／炸物等。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

【《春來正逢好時》蜂蜜梅酒】NT180/杯

《春來正逢好時》蜂蜜梅酒，初入口是濃醇梅子酒香，隨後散發淡淡蜂蜜香甜氣味，

喝來清甜爽口，加了冰塊中和酒精濃度，順口好喝。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

【《本坊酒造》白蘭地梅酒】NT200／杯

《本坊酒造》白蘭地梅酒喝來香甜順口，有濃醇白蘭地結合梅酒的香氣，

酒精濃度對我來說不算太高，口感冰涼微甜，適合女生淺酌的酒品。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

Cheers!週日夜與老公的約會小酌放縱一下。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

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【鮭魚炒飯】NT200

師傅很大方的加了不少鮭魚肉拌抄，炒飯炒的粒粒分明，色澤油亮，

調味適中加上蛋香及鮭魚肉增添鹹香氣味，好吃又涮嘴！

 

 

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【櫻桃鴨肉串(2串)】NT140

以炭火慢火烘烤逼出鴨肉油脂香氣，燒烤後的櫻桃鴨肉串肉質飽滿紮實，

一入口鴨肉的鮮香軟嫩完全在口中散發，愈嚼愈香，還帶有微微的炭香香氣，好美味！

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

陸續送上美味料理，滿滿一桌好豐盛，都不知從何下手了！

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

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【培根麻吉捲】NT130/4捲

一串有4捲，豬培根包覆Q彈麻吉，涮上醬汁烤至外層略帶焦香，

吃來鹹香入味，富有Q勁的麻吉在口中增添不同風味口感。

 

 

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【花魚一夜干】NT320

大尾的花魚一夜干整隻肉質非實厚實，外層酥香透出油亮光澤，金黃色澤非常誘人。

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

花魚魚肉細緻，吃來有豐富油脂香氣，搭配一旁附的蘿蔔泥，嚐來鹹香嫩口。

 

 

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【明太子雞腿串】NT170/２串

新鮮雞腿肉舖上滿滿的明太子沙拉醬串烤，明太子海味十足，

配上鮮嫩雞腿肉，嚐來鹹甜入味。

 

 

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【剝皮辣椒牛肉卷】NT150

剝皮辣椒牛肉卷以半肥半瘦的牛五花包覆剝皮辣椒，

鮮嫩具油脂香氣的牛五花搭配微辣的剝皮辣椒味道好搭啊，嚐來層次豐富好美味。

 

 

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【雞腿串(鹽蔥)】NT150/２串

雞腿肉烤至外皮酥香，上層放上大量鹽蔥，雞腿肉嚐來鮮美嫩口，

簡單以鹽蔥提味就很好吃。
 

 

 

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台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

這時看到師傅準備要烤牛五花，聽說會有火焰秀，特別進入烤檯來拍一下，

店內串燒都是炭火直燒喔！因為牛五花富含豐富油脂，滴入炭火就會產花火花，

大片火焰牛五花視覺效果十足！

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

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台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

用炭火慢慢將牛五花炙燒熟成後即可搭配鹽蔥、洋蔥及泡菜一同食用。

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

大片鮮嫩富含油脂的牛五花，入口油香滿溢，帶有炙燒香氣，好吃沒話說！

 

 

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【手打軟骨雞肉棒】NT110/本

店家自製的手打軟骨雞肉棒外層涮上特製鹹甜醬汁燒烤，烤好後附上蛋黃醬提味。

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

內饀除了雞肉外，還嚐得到雞軟骨的脆Q口感，嚐來軟嫩可口，

充滿雞肉鮮甜味，味道我們都很喜歡。

 

 

台北居酒屋推薦，老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店，火焰牛五

老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店用心製做美味料理，嚴選食材，用料實在，

服務人員態度客氣親切，送餐速度也恰當，價位平實，環境溫馨熱鬧，

推薦給大家品嚐他們家值得細細品味的串燒居酒屋料理。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

 

 

老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店

地址: 台北市松山區南京東路五段282號

電話: 02-27679596

營業時間：18:00~00:30

FB：老菘田居酒屋 南京店 

線上預約：inline

 

歡迎動手點個讚，好人一生平安大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭，感激不盡大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭!!   

     

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南京三民美食 南京三民居酒屋 老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店 台北居酒屋 台北居酒屋推薦 深夜美食 台北串燒推薦 台北炭火燒肉
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老菘田居酒屋南京店

phone02-2767 9596
place台北市松山區南京東路五段282號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.66
服務品質
4.57
裝潢氣氛
4.61
CP值
4.45
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