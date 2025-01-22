位在南京三民站周邊，有間充滿著濃濃日式風情的【老菘田居酒屋】，

繽紛的日系木造門面特別吸引過路人注目，

店內提供串燒、烤物、熱炒等平價美味居酒屋料理，

無論是下班後同事聚餐，或是親友來此相聚約會，小酌一番皆適合。

【老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店】位在南京東路五段，近捷運南京三民站2號出口，

步行約4分鐘左右，也可搭公車到南京公寓(捷運南京三民)站下車即達。

從顯眼的木質門面就能感受熱鬧的居酒屋氛圍。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

環境以帶有日系氛圍的木質牆面及桌椅為主，佐暖黃燈光及日本特色海報、

布條、燈籠裝飾，加上櫃檯陳列的各式日本酒，讓人有置身在日本居酒屋用餐之感。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

凡來過必留下痕跡，牆面上還有眾多客人到訪留念照，及各式酒品的名單。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

黑板上除了有新品推薦外，還有壽星優惠及店內用餐Google評論送花生麻吉燒的活動。

來居酒屋當然少不了日本酒，櫃檯前陳列多款日式酒品，

還有可愛的招財貓、達摩不倒翁等娃娃裝飾，櫃檯後方則是師傅烤檯，

不得不誇獎一下抽風系統很夠力，用餐都不會有油煙味傳出。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

menu，正面為鹹食料理，背面為酒單及軟性飲料，

餐點提供雞肉、豬肉、牛肉等串燒及燒烤外，還有海鮮、炒物、蔬菜、湯類、

冷物小菜、特別料理／炸物等。

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【《春來正逢好時》蜂蜜梅酒】NT180/杯

《春來正逢好時》蜂蜜梅酒，初入口是濃醇梅子酒香，隨後散發淡淡蜂蜜香甜氣味，

喝來清甜爽口，加了冰塊中和酒精濃度，順口好喝。

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【《本坊酒造》白蘭地梅酒】NT200／杯

《本坊酒造》白蘭地梅酒喝來香甜順口，有濃醇白蘭地結合梅酒的香氣，

酒精濃度對我來說不算太高，口感冰涼微甜，適合女生淺酌的酒品。

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Cheers!週日夜與老公的約會小酌放縱一下。

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【鮭魚炒飯】NT200

師傅很大方的加了不少鮭魚肉拌抄，炒飯炒的粒粒分明，色澤油亮，

調味適中加上蛋香及鮭魚肉增添鹹香氣味，好吃又涮嘴！

【櫻桃鴨肉串(2串)】NT140

以炭火慢火烘烤逼出鴨肉油脂香氣，燒烤後的櫻桃鴨肉串肉質飽滿紮實，

一入口鴨肉的鮮香軟嫩完全在口中散發，愈嚼愈香，還帶有微微的炭香香氣，好美味！

陸續送上美味料理，滿滿一桌好豐盛，都不知從何下手了！

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

【培根麻吉捲】NT130/4捲

一串有4捲，豬培根包覆Q彈麻吉，涮上醬汁烤至外層略帶焦香，

吃來鹹香入味，富有Q勁的麻吉在口中增添不同風味口感。

【花魚一夜干】NT320

大尾的花魚一夜干整隻肉質非實厚實，外層酥香透出油亮光澤，金黃色澤非常誘人。

花魚魚肉細緻，吃來有豐富油脂香氣，搭配一旁附的蘿蔔泥，嚐來鹹香嫩口。

【明太子雞腿串】NT170/２串

新鮮雞腿肉舖上滿滿的明太子沙拉醬串烤，明太子海味十足，

配上鮮嫩雞腿肉，嚐來鹹甜入味。

【剝皮辣椒牛肉卷】NT150

剝皮辣椒牛肉卷以半肥半瘦的牛五花包覆剝皮辣椒，

鮮嫩具油脂香氣的牛五花搭配微辣的剝皮辣椒味道好搭啊，嚐來層次豐富好美味。

【雞腿串(鹽蔥)】NT150/２串

雞腿肉烤至外皮酥香，上層放上大量鹽蔥，雞腿肉嚐來鮮美嫩口，

簡單以鹽蔥提味就很好吃。



這時看到師傅準備要烤牛五花，聽說會有火焰秀，特別進入烤檯來拍一下，

店內串燒都是炭火直燒喔！因為牛五花富含豐富油脂，滴入炭火就會產花火花，

大片火焰牛五花視覺效果十足！

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

用炭火慢慢將牛五花炙燒熟成後即可搭配鹽蔥、洋蔥及泡菜一同食用。

大片鮮嫩富含油脂的牛五花，入口油香滿溢，帶有炙燒香氣，好吃沒話說！

【手打軟骨雞肉棒】NT110/本

店家自製的手打軟骨雞肉棒外層涮上特製鹹甜醬汁燒烤，烤好後附上蛋黃醬提味。

內饀除了雞肉外，還嚐得到雞軟骨的脆Q口感，嚐來軟嫩可口，

充滿雞肉鮮甜味，味道我們都很喜歡。

【老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店】用心製做美味料理，嚴選食材，用料實在，

服務人員態度客氣親切，送餐速度也恰當，價位平實，環境溫馨熱鬧，

推薦給大家品嚐他們家值得細細品味的串燒居酒屋料理。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒》

【老菘田居酒屋(串燒‧酒場) 南京店】

地址: 台北市松山區南京東路五段282號

電話: 02-27679596

營業時間：18:00~00:30

FB：老菘田居酒屋 南京店

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