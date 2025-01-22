東京上野必吃拉麵名店【拉麵鴨to蔥】（らーめん 鴨to葱）在JR新宿車站EATo LUPINE內也能吃到，去年七月東京8日遊在東京的第一晚我們就誤打誤撞來吃了。

抵達東京的第一晚我們入住位於歌舞伎町內的飯店，夜晚就近體驗了燈紅酒綠的歌舞伎町、逛了激安殿堂、新宿車站周邊，小朋友也玩了心心念念的夾娃娃機，晚餐原本想說來吃一蘭拉麵，結果大排長龍，後來搜尋到拉麵鴨to蔥，就來吃了。

東京美食，JR新宿車站EATo LUPINE「拉麵鴨to蔥」，東京必吃拉麵排隊名店!

拉麵鴨to蔥新宿店位於車站內的美食廣場EATo LUPINE，除了餐廳外還有麵包店、甜點店等伴手禮店家，這是2024年四月才新開幕的分店，我們七月前往旅遊就剛好搜尋到。

■ ADD:東京都新宿区新宿3-38-2 JR新宿駅 B1F イイトルミネ新宿店エキナカ

■ TEL:+81 3-5315-0730

■ 營業時間:07:00-23:00

■ 官網

店內不大，桌位數只有少少的14席，不過吃一碗拉麵不需要花費太多時間，雖然需要排隊但也沒有等待太久。

拉麵鴨to蔥主打拉麵僅使用「鴨、蔥、水」做成，完全沒有添加化學調味料，可以嘗到食材最原始的風味。

拉麵鴨to蔥菜單及價格（2024/07拍攝)

菜單選擇性不多，除了招牌鴨肉拉麵外還有親子丼的選項。

使用自助點餐機點餐，點餐後等待桌位入座，可用現金、信用卡或是電子支付結帳。

都是板前桌位，拉麵鴨to蔥新宿店僅14席桌位。

桌面上有柚子胡椒等調味料可以酌量使用。

飲料部分點了一瓶啤酒及可樂。

鴨コンフィ麺

鴨肉份量較多的叉燒麵，一份有六片鴨肉叉燒，附有粗的蔥段及蔥白。

舒肥後的鴨肉口感細嫩，整整六片吃得很過癮。

Q彈有勁的全麥細麵吸附湯汁精華軟硬度很剛好。

鴨らーめん（特上）

以套餐的形式呈現，另外用小碟附上鴨肉叉燒、糖心蛋及筍干，"特上"的部份比"上"多了餛飩，想要吃得更滿足就點這個。

鴨汁つけそば（特上)

沾麵的形式，麵條吃起來更紮實彈牙，醬汁風味也更加濃郁。

親子丼飯

也有鴨肉親子丼飯可選擇，我們家鈞鈞就選擇吃飯，鴨肉蓋飯風味也很不錯。

JR新宿車站EATo LUPINE拉麵鴨to蔥 營業時間由早上七點至晚上十一點，營業時間很長，是東京新宿吃拉麵不錯的選擇，簡單的鴨肉、蔥風味，可以吃到最純粹的美味。

（旅遊日期：2024/07）

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