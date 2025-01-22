台中美食推薦。兩餐韓國年糕火鍋吃到飽319元起就可以享有數十種食材正宗韓國年糕火鍋吃到飽，不論是韓式炸雞、辣炒年糕、辣味魚板湯、韓國泡麵、韓式炒飯、炸物…等超多經典美食無限量供應，兩餐韓國年糕火鍋吃到飽在韓國已經是擁有200家以上店舖的國民人氣美食餐廳，現在不用飛韓國就可以同步吃到韓劇中歐爸歐妮同款美食啦！快點手刀訂位吃美食吧！

兩餐두끼韓國年糕火鍋吃到飽中友店

營業時間 週日到週四11:00-22:00(收客至20:30)；週五到週六11:00-22:30(收客至21:00)

電話 0422251233

地址 404台中市北區育才北路59號1F(中友百貨旁)

臉書專頁點我； 線上訂位點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽中友店就位於台中中友百貨旁，二樓也是韓式人氣品牌「甩鍋雞韓式炒雞吃到飽」，一次兩家韓國必吃的美食餐廳開在一起，台中人真的太有口福了。

兩餐韓國年糕火鍋一鍋多吃更可以變化出不同的獨特風味，一路從經典的年糕鍋開始吃變化成起司鍋還可以DIY韓式炒飯最後再來煮個韓國泡麵鍋，保證吃好吃滿。

取完食材後大家就可以來醬料區這裡準備自己喜歡的鍋底醬風味啦！兩餐韓國年糕火鍋貼心的幫大家做了一張建議的風味吃法，如果是第一次來的朋友可依上頭的建議試試。

當然如果已經是老饕等級的朋友可以直接依照自己喜歡的口味跟辣度調配啦~也就是說每次來都可以有不同的風味吃法，無限變化的意思啦！吃千遍萬遍也不會膩。

自助吧上頭的食材真的超級豐富多元，多種季節時蔬、韓式年糕、水煮蛋、韓國魚板、火鍋料、麵點…每種都來一個別放過，哈哈！

兩餐韓國年糕火鍋的年糕超多種類耶~小金也是第一次吃到艾草跟紫米還有細麵粉年糕，除了香Q之外又帶了不同的風味層次，那個…老闆可以考慮賣個年糕組合包，過年我想買回家煮火鍋，哈哈！

熟食吧這裡有三種不同風味的韓式炸雞、炸花枝、炸餃子，韓式飯糰、炸地瓜…等，入坐後二話不說就先衝到這兒每種都來上一波墊墊胃~哈哈！

當然超級無敵經典的「韓國魚板湯」怎麼可以少，有辣味跟原味兩種風味，這樣串著吃就覺得自己好像來到韓國一樣的，這就是傳說中的沉浸式美食享受嗎！

推薦大家來兩餐韓國年糕火鍋一定要加點這「雙色起司」，超大一圈熱呼呼香氣逼人的起司圍在鍋外頭，大家可以沾著煮好的肉片、炸雞還是年糕、配料一起吃，是不是真的太邪惡了~上桌後記得先用筷子拌一下才不會沾在鍋底了。

當然如果是跟小金一樣無肉不歡的朋友一定是要加點肉片來涮著吃才行，這帶著豐富油花的牛肉一看上去就深得我心啊！就是要這樣帶點肥的牛煮完之後又油又香，油脂的部份帶點QQ的口感才真的美味呀~

煮完之後的肉片沾著濃郁的起司，這一口光是看上去是不是就太欠吃了一點~沒吃過別告訴我你懂他有多麼的誘人，來試一次你就會知道我當下的感動。

這起司醬拿來沾炸物吃也是超級無敵搭的，然後偷偷教大家，一定記得要留下一些起司等一下可以拿來煮「韓式炒飯」再一起拌進去那才真的是老老饕。

吃鍋物該有的基本搭配沾醬兩餐韓國年糕火鍋也都準備的很齊，就依照自己的喜好來取用調配。

【照燒美乃滋杯飯】

這也是我們在韓劇裡頭常看到的韓式國民美食，每次看大家拌著吃就口水直流，來兩餐韓國年糕火鍋一樣無限吃到飽，而且自己喜歡放超多美奶滋跟照燒醬的重口味吃法，愛怎麼吃就怎麼吃，想吃幾碗就吃幾碗。

海苔絲也是豪氣的給他大把大把的灑上，不用太羨慕，想吃還不快點揪三五好友訂位來吃。 線上訂位點我

桌面上的餐墊紙也貼心的印上了建議的經典吃法，包含年糕鍋的吃法還有韓式炒飯的煮法，吃的下的話可以先來一輪建議版本，再來一輪自己調配的升級版本，吃個夠本~

在自助吧台處拿些火腿丁、玉米粒、韓國泡菜加入白飯，然後小金特意保留了剛剛用年糕鍋醬料煮的韓式年糕、肉片、魷魚，等等要來個超豪華版韓式炒飯。

大家也可以看到我特別留了多一點的湯汁，我喜歡煮成有一點像燉飯的感覺，當然如果喜歡乾一點的炒飯滋味大家就可以把湯汁留少一點。

剛剛鍋邊的雙色起司我特別也留了一些加進去炒飯裡頭，別忘了要加上兩餐韓國年糕火鍋吃到飽特別從韓國進口的芝麻油，肯定會一試成主顧，人人秒變大廚。

最後大家吃完火鍋時可以請服務人員協助整理一下桌面，接著到泡麵區挑選好自己喜歡的韓國泡麵再拿個泡麵專用鍋，準備再戰下一輪泡麵鍋吃法啦！

貼心小提醒：大家可以趁剛剛吃年糕鍋時先用醬底料煮些韓式年糕、肉片、配料…等喜歡的食材，準備等等搭配成豪華版韓式泡麵。

看過來看過來，鹹香的肉片、香Q的韓式年糕，水煮蛋跟時蔬再配上辛拉麵， 自己煮成超級豪華版的韓式泡麵鍋，真的一定要記得留點胃的空間，不然…再揪團來吃一次也是可以啦~哈哈哈！

飲料區提供了冰沙、可口可樂系列冷飲、日式飲品跟熱飲十多種不同風味可以選擇，在吃美食的同時來杯冰涼的飲料肯定是必備的啦~

小金幾年前來兩餐韓國年糕火鍋吃到飽中友店吃過，這次再訪發現自助吧除了增加了更多誘人的美食之外也升級更漂亮啦！重點當然是可以吃到多種經典的韓式料理

用餐的空間十分舒適走道也很寬敞，大夥來來回回取餐時也不會覺得擁擠，另外這價位跟CP值也常吸引公司行號、學生…等聚餐活動舉辦，所以想要吃美食記得可以線上先訂好位置喲！

兩餐두끼韓國年糕火鍋吃到飽中友店

營業時間 週日到週四11:00-22:00(收客至20:30)；週五到週六11:00-22:30(收客至21:00)

電話 0422251233

地址 404台中市北區育才北路59號1F(中友百貨旁)

臉書專頁點我； 線上訂位點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

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