知汐咖啡-無意間發現的巷弄寶藏咖啡廳

偶然間走進這條巷弄，竟然發現一間藏在住宅區裡的咖啡廳！白色的門口搭配紅磚牆，還有醒目的「知汐」招牌。

這間咖啡廳位在小巷弄內，停車需要自行解決，不管是汽車還是機車，都建議提前留意周邊停車位。

進到咖啡廳裡，迎面而來的是滿滿的綠意，門口的庭院鋪著磨石子地板，搭配木板台階，隨手一拍就是張美照！

紅磚牆和前方的綠色植栽相得益彰，無論怎麼看都讓人忍不住多拍幾張！

進到室內，氛圍也相當不錯，溫暖的鵝黃色燈光照亮整個空間，門口的牆邊還整齊地擺放著許多CD片。

細心留意後會發現許多驚喜，像是書架下方竟然藏著一台折疊腳踏車！

牆上還放著幾張黑膠唱片，真的太復古了吧！

室內的座位區數量不多，感覺戶外的座位還比較寬敞一些。

工作區的部分以木質色調為主，牆上的擺飾豐富又精緻，讓人忍不住想細細欣賞每一個角落。

知汐 菜單

這裡的餐點選擇豐富，有鹹食、甜點以及各式飲品，無論是想來吃午餐、下午茶還是晚餐都很適合，營業時間到晚上19:30。我們這次選在下午來訪，點了一些飲品和幾款可麗露，輕鬆享受午後時光。

森萃抹茶歐蕾$140元 / 放夏奶茶$140元

我和關關點了放夏奶茶和抹茶拿鐵，特地拿到紅磚牆前拍照，真的太上相了！植栽與磚牆的組合，拍起來超級加分。

森萃抹茶歐蕾上層鋪著綿密的奶泡，透過透明杯身能看到漂亮的分層。而放夏奶茶則帶有自然的漸層色彩，一端上桌就讓人眼睛一亮。放夏奶茶喝起來非常特別，入口後能感受到龍眼木的香氣在鼻腔裡散開，讓人超驚豔！本來以為只是普通奶茶，但真的是意外的好喝。

抹茶歐蕾喝起來也不錯，但和奶茶相比，風味稍微遜色了一些。

伯爵奶茶可麗露$90元 / 生巧克力可麗露$90元

店家的可麗露採用冰心做法，內餡冰涼細緻，這樣的口感真的非常特別！

仔細一看，這可麗露外皮帶點Q勁，充滿巧克力香氣，內餡則是滿滿的驚喜，口感層次豐富又不會太甜，真的很對我的胃口！

整體這間知汐咖啡的評價不錯，聽說鹹食也非常值得一試，改天一定要再來好好享用一頓，在這樣美好的環境用餐，真的讓人流連忘返！

店家資訊