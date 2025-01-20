每個女孩心中或多或少都有點粉紅情結，而在上葡京就隱藏著一間超夢幻的「全粉」餐廳！

這家餐廳真的讓人無法錯過，因為它實在太粉紅、太浪漫，還特別吸引目光！

從外面看已經很吸引人，進到店內更是被滿滿的「粉紅世界」包圍！

餐廳內的每一處細節，從燈光、沙發到菜單，全部都洋溢著迷人的粉色氛圍。

除了開放式座位區，餐廳還精心設計了多款風格迥異的包廂供客人選擇。

其中一間大型包廂以粉紅花朵和熱氣球吊燈妝點，再搭配四周鏡子的延伸效果，營造出浪漫花漾的夢幻感。

包廂可容納8人，鏡子的巧妙設計讓整個空間看起來更加寬敞。

另一款包廂的設計風格更像台灣的KTV包廂，座位排列在同一側。

也可以選擇座位分佈在兩邊的包廂，整體氛圍更加熱鬧活潑，與前者的浪漫氛圍截然不同。

店內還有一間魔幻鏡屋，四面八方都是鏡子，據說是愛拍照的女孩最愛的打卡點。只是我們技術不佳，照片效果不如人意，只能笑稱自己不是網美啦！

每張桌子都像粉紅雲朵般可愛，即使內心原本不愛粉紅，也忍不住感覺自己被粉紅泡泡包圍了！

坐上女王寶座，無論你是誰，都可以一秒變女王！

荷蘭風味班戟 118港幣（約台幣472元）

荷蘭班戟、馬斯卡芝士忌廉、莓果、楓糖漿

這道甜品的口感相當特別，邊緣微微酥脆，帶有美式鬆餅的焦香，中間則更加厚實，還有一點點Q彈的感覺。

雖然有淋上楓糖漿，但因為莓果酸酸的，甜度不會太膩，整體吃起來像是厚實版的熱鬆餅。

炸雞粉紅窩夫 價格108港幣（約台幣432元）

炸雞胸肉、自家製EL&N粉紅格子餅、楓糖漿牛油、百里香

這樣的搭配真心令人驚喜，沒想到炸雞也能和格子鬆餅搭在一起，讓人耳目一新！

炸雞的外皮炸得酥香脆，真的讓人明白為什麼有人說炸雞皮是靈魂所在！不過可能因為使用雞胸肉，肉質稍微乾了一點，少了點肉汁的多汁感。

粉紅色的格子鬆餅，看起來真的超夢幻，光視覺就已經讓人心動了！

但吃起來的口感跟炸雞有點類似，偏乾，甚至覺得喉嚨會被卡住的感覺，需要配點飲品才能順口。

茉莉龍珠花茶 價格38港幣（約台幣152元）

茶品就相當不錯，選用原片茶葉，和一般茶包相比香氣更為濃郁迷人。

原片茶葉不僅更耐泡耐沖泡，茶香也更加深邃，喝起來別有一番韻味。

「EL&N London」完全是為女孩們設計的夢幻打卡勝地！至於甜點嘛，個人覺得普通，但下次一定還會再來，喝杯茶、試試其他甜品，因為這裡的環境真的很值得一再造訪！

時間過得好快啊，這次的澳門之旅就到此結束了！下次一定再努力安排新的行程，繼續探索更多精彩的地方！

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