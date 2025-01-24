彰化新町米糕爌肉飯｜彰化市美食推薦隱藏版豬腳、肉皮必點，近三民市場美食商圈

如果你正在找彰化市美食，千萬不要錯過新町米糕爌肉飯！這家店可是Kiwi的口袋名單中必吃的選擇。網路評價超高，尤其推薦他們的隱藏版豬腳和肉皮。店家位在三民市場商圈附近，豬腳滷得剛剛好，Q彈又不油膩，讓人一吃就愛上！除了豬腳，這裡的米糕和肉燥飯也超級受歡迎！另外，他們的小菜選擇也很豐富，像是肉皮、香腸、丸子都很值得一試。最後一定要點上一碗清爽的爆皮湯，為這頓美味畫上完美句點。愛吃米糕和爌肉飯的朋友，記得把這家列入你的美食清單喔！

新町米糕爌肉飯的地址位於彰化市三民路397號，就在三民市場附近。這一帶可是美食聚集地，像姐妹飯糰、老朱爌肉飯、港心麵線糊都在附近。因為鄰近陽明國中校區，用餐時段經常大排長龍，想吃的話記得早點來！

新町米糕菜單 MENU2024

新町米糕爌肉飯的菜單相當豐富，豬腳飯還可以細分為前腳、後腳、腳蹄、中段普通或中段瘦肉，任你挑選！除此之外，白飯、滷肉飯、拉仔麵也都有提供，小菜和湯品選擇更是多到讓人眼花撩亂。隨便點幾樣，整桌都能變得豐盛又滿足。

我們點了一份豬腳中段，搭配米糕、滷肉飯、肉皮、香腸、丸子、青菜，最後再加一碗爆皮湯。

豬腳中段的口感真的很棒，Q彈又軟嫩，醬色均勻地滲透進肉皮裡，每一口都充滿濃郁的滷香，絕對是必點的招牌美食。

他們的肉皮也是一絕，膠質豐富而不厚重，吃起來口感滑順。特別是中間那層油脂處理得非常乾淨，讓人完全不覺得油膩。

滷肉飯是我最愛的其中之一，肉塊大小不一，還混著些許肉皮，肥瘦比例拿捏得剛好。每一口都帶著米飯的香氣和滷汁的濃郁，讓人吃了還想再吃。

再來點上一些甜辣醬，整體風味瞬間升級。

彰化市的新町米糕爌肉飯絕對是小吃界的頂尖選擇，從豬腳、肉皮到米糕、肉燥飯，再到香腸、丸子，樣樣都讓人驚艷。最後一定要點上一碗爆皮湯，清爽的湯頭為美味畫下句點。這裡的美食不輸台南，想吃的話可要趕早來囉！

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