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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #黑祭司2：闇黑修女

劇情：尤尼亞修女（宋慧喬 飾）和修女米凱拉（全余贇 飾）為了拯救體內被「12形象」的惡靈附身的熙俊（文佑鎮 飾），打破修女不能實行驅魔儀式的規定，兩名修女為了拯救熙俊而執行危險的驅魔儀式，就是為了要救活熙俊！

黑祭司2：闇黑修女是宋慧喬睽違十年重反大螢幕，姜棟元也驚喜現身是電影重要看點！

電影的劇情層層推進，前半部的發展節奏可能稍顯緩慢，後半部進入高潮驅魔部分，恐怖氛圍幾乎是無縫串接的，令人感到緊張和無法喘息。

問鼎春節連假票房冠軍 #黑祭司2：闇黑修女，全台1月24日（五）上映！

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