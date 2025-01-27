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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #烈火救援

劇情：改編韓國史上最嚴重大火事件，2001年3月4日清晨發生的首爾弘濟洞火災，消防員都知道這是棘手的火災現場，但為了救人仍義無反顧往前衝……。

造成多名消防員嚴重死傷的韓國首爾弘濟洞火災事件，雖然事發之後引起多方關注，但仍在事件發生19年後的2020年，韓國的消防員才獲得了國家公務員身分！真的覺得當消防員真的很偉大，但再有更好的福利之前就投身救火的救火英雄更是讓人欽佩，致敬！

火神的考驗 #烈火救援，全台1月29日（五）上映！

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#烈火救援 預告：https://www.youtube.com/watch?v=GXf-PQt0xSM

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