一周年驚喜雙重歡慶

此刻正準備迎接農曆新年外，2月隨著台北燈節的繽紛登場，而位於台北中華路熱門精華區的 相鐵Grand Fresa 台北西門也迎來開幕一周年慶典。飯店推出特別住宿優惠及限定活動，邀請旅客於燈節期間走進西城，探索融合傳統與創新的城市魅力，並享受獨一無二的住宿體驗。相鐵集團自1917年成立，至今已超過百年，是許多遊客旅日首選住宿之一，GO，一同來慶祝這個特別的日子，享受難忘的住宿體驗！

慶祝2月2日滿周年，相鐵GRAND FRESA台北西門

推出一系列精彩的住房優惠及活動

• 期間限定住房優惠

o 活動期間：2025年1月10日～2月2日。

o 透過官網預訂，享優惠價再八折，數量有限，趕緊搶購！。

o 慶祝周年慶再享每房免費加床一位(不含餐食)。

• 期間限定住房活動

o 活動期間：2025年1月28日～2月8日。

o 透過官網或官方通路預訂，於活動期間入住可參加扭蛋遊戲一次，有機會獲得僅$22元入住超值優惠，以及周年限定超台味紀念品，一起體驗Sotetsu So Good一系列活動。(詳見飯店公告為主)

• 期間限定回憶

o 享受滿滿年味之外，飯店為給旅客美好住宿體驗與回憶，特別布置館內外打卡裝置，並在2/2周年當日，讓民眾親自寫下給未來的你的明信片，「蛇麼時候在相鐵再見面！」

o 2/7、2/8，特別邀請此次合作的家扶基金會到飯店館內出展，讓更多海外旅客與我們同樂，欣賞基金會的媽媽們手工製品，相鐵房客還能製作專屬的紀念物唷。

自2024年開幕以來，飯店致力於為每位旅客提供貼心服務與舒適住宿體驗，並獲觀傳局核發「台北市性別友善住宿認證」，在日常經營中實踐多元與包容。積極參與還內外活動，除了支持10月同志遊行和國際旅展推廣台灣觀光，此次更與家扶基金會攜手合作，邀請其手工藝品在飯店展示，並讓住客親自體驗DIY手作，帶走一份溫暖的紀念。未來，相鐵將繼續創新服務，深化與當地文化的連結，並透過更多社會責任活動，成為旅客探索台北、體驗多元文化的最佳選擇。

趁著農曆年前的忙裡偷閒，與好友一起約會入住 西門相鐵

我們來囉，Happy New Year 愛就一起快樂GO !!

一上2樓服務櫃台，就見爆滿

飯店服務人員忙碌的協助來自各國旅客入住

還有要 結束住房 準備離開的旅客

飯店2樓大廳，面對西門町的落地窗休息區

暫時休憩在這不被打擾的角落，真好 !!

春假期間西門町迎來大量觀光客人潮，而台北西門相鐵也吸引外國旅客入住，因為這裡交通方便，捷運四通八達，可帶往旅客到熱門的旅遊景點

2樓大廳就提供許多旅遊資訊

現在推動減塑旅宿業不再提供一次用備品

但飯店很貼心，還是準備不時之需

大廳充滿春節氣氛，當然也要來個生日打卡

祝 GRAND FRESA台北西門 🎂 生日快樂

期待的週年 "扭蛋"機會 來囉 !

相鐵一周年活動，入住期間可參加扭蛋遊戲一次

就有機會獲得僅$22元入住超值優惠，以及周年限定超台味紀念品等系列體驗活動。

哇、我抽到延遲退房耶，讚 !!

下次抽到$22元入住超值機會，可能就是您喔

從飯店官網訂房入住並加入會員，立即贈送會員禮

嗯，快加入，超期待的

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西門商圈最熱鬧，是外國旅客朝聖的觀光景點

因此飯店的寄放行李區，提供旅客方便使用

有大有小的寄放櫃，咇一聲

有日語.英文與中文的操作說明

離去時，只要把卡放回或交回櫃台

完全自助式，這實在是旅客的一大福音

另外飯店3樓也提供商務旅客

自助洗衣間 服務區

有洗衣機、販賣機、微波爐、製冰機

飯店貼心服務，帶給旅客更多的便利性，很讚

記得想抽菸的朋友，3樓也有吸菸室

來到14樓，遇見房務經理很認真地在檢查房間

看一家飯店的優質，就在這些細節裡

終於來到自己的房間 飯店客房面積均超過30平米

精緻的客房，看起來非常乾淨且寬敞舒適

還有化妝台的霧燈，是飯店的特色

網美拍，拍起來特別美

飯店全館用水都經過完善的淨水處理了

所以用水請安心使用

而透明的淋浴間就在旁，梳洗一次完成

日式飯店的衛浴都是採乾濕分離

這樣方便，住在一起的人才不會相爭

兩人入住可選一大床和兩個單人小床

並放置2個行李箱的衣櫃，房間大，讓人備感舒適與放鬆

接著打開電視，有飯店的詳細介紹

透過不同語文，讓來自不同國家旅客，也能一目了然

而每個房間都有智能服務

用"說"的，就能搞定

完全智慧型控制，不管燈控.找櫃檯.聽音樂都可以

請說"小美犀"，真的讓住宿體驗更加輕鬆有趣!

而打開窗簾，西門町的徒步街道就在眼前

如不知道去哪裡，小美犀也會告訴你喔!

走吧，有人加入，我們一起快樂GO !!

台北燈節以「蛇來運轉」為主題

相鐵GRAND FRESA台北西門飯店地理位置絕佳，緊鄰捷運西門站2號3號出口，旅客可輕鬆漫步至主燈「福蛇豆豆」、西門紅樓、西本願寺等展區。入住期間，住客能沉浸在燈節的動人光影中，感受西門町的獨特文化。

台北燈節橫跨北門、中華路、西門展區，燈光藝術遍布酒店周圍，趁著華燈初上，先去飯店正對面去逛逛

推薦景點 西本願寺廣場

這裡是一處充滿日式風情的建築群，古樸的鐘樓、懷舊的樹心會館、和風的輪番所、低調的本堂歷史建築錯落在綠意盎然公園裡，距離飯店僅一個街道，可來散步走走!!

其中高聳於人工土丘上的「鐘樓」則成為該處明顯地標。

西門町街道上的一角落，生動有趣

推薦二 必訪景點 雪王冰淇淋

地址:台北市中正區武昌街一段65號2樓

一種台北的回味與美味

鄰近西門捷運站五號出口，是一家超過七十五年歷史，台北市最老字號的手工冰淇淋專賣店。多年來曾經被美國華爾街日報、時代雜誌、台灣多家電視台、報紙採訪其獨特的豬腳冰淇淋、麻油雞冰淇淋等73種獨家口味。也是外國觀光客必訪的店家。

雪王的手工冰淇淋，73種獨家特殊口味，勺勺甜鹹香醉

對著窗外就是中山堂公園，慢慢品味，口口真材實味

推薦三 必訪景點 北門 建城140週年

北門就像是一座城市的記憶體，滿載著古今臺北事

緊鄰北門的拱門建築臺北北門郵局建於日據時期

地址 : 臺北市中正區忠孝西路1段118號

推薦四 必訪景點 明星咖啡館

地址 : 台北市中正區武昌街一段7號

在處處飄散咖啡香的台北，不能不提明星咖啡館以及這裡的午茶甜點「明星俄羅斯軟糖」、「明星蘭姆核桃糕」

明星西點咖啡館 是全台灣第一間結合西點麵包及咖啡餐飲的店

這裡也是台灣文學的搖籃、台北永恆的文學地標，

明星咖啡館 是美食、咖啡及文學藝術匯集地

明星咖啡館對面 正是 臺灣省城隍廟

為臺灣最大最知名最古老的一座氣宇非凡之城隍廟

我們又走到最熱鬧的西門町來了

燈火璀璨 迎新春 的熱鬧氛圍

推薦四 必訪景點 西門町徒步區

從飯店高樓就可看到夜晚星光閃爍人潮聚集的西門町

與燈節同行：探索西門町的璀璨光影

在西門町捷運6號出口處，「彩虹地景－彩虹斑馬線」就是IG打卡的熱門景點

大大寫著「Taipei」繽紛彩虹馬路的美麗地景

再過個馬路，便是 西門紅樓

推薦五 必訪景點 臺北市定古蹟

夜晚的紅樓看起來好像很安靜，其實往左後方走去

便是西門紅樓的酒吧區 霓虹閃爍 營業到凌晨3點唷 !

在西門町走了一圈，望向相鐵飯店大樓

吃喝玩樂，好逛好玩好拍，甘願回去歇歇腳了 !

清晨醒來，打開窗簾，外面陽光已向我們招手

嗯，伸個懶腰，飯店床鋪是美國頂級寢具，好暖好舒服!

一向早起的夥伴，催促著，早起的鳥兒有蟲吃

於是她從電視的螢幕顯示，立刻知道樓下的武藏野森咖啡的人潮流量

相鐵飯店的早餐，配合一樓 武藏野森咖啡

早餐時間是早上7:00-10:30

一份法式吐司早餐有經典的法式吐司、培根再加點蔬食點綴，最後再來一杯完美的野森黑咖啡，這是一天能量的來源與喚醒呀!

《武蔵野森珈琲Diner》為雲雀餐飲集團旗下品牌，營造舒適悠閒的環境。

隨著熱帶雨林聯盟認證的有機咖啡，飄散出的芳醇香氣

沉浸在閒適的療癒空間，充分地放鬆身心。

最後在離開飯店前加入會員，同時也拿到相鐵的禮物了

好開心，溢於言表的幸福感

2025 西門燈火璀璨迎新春

一周年驚喜雙重歡慶，歡迎入住

美好的入住體驗 我們在台北相鐵

朋友發現原來西門町附近有這麼多在地特色街區及美食，有雪玉冰淇淋、鴨肉扁、城隍廟、明星咖啡館、城中市場、西本願寺、郵局、古洋樓、彩虹步道、武藏野森咖啡的豐盛早餐……等等，一起體驗新舊文化的交融，也感受白天和夜晚很不同的西門町風情，驚喜連連也心滿意足，還發現紅樓旁夜晚的熱鬧，有一整區露天庭園居酒屋群，霓虹燈光下拍照起來，特色氛圍張張驚豔，實在太好玩了。這一天一夜與朋友一起感受日式飯店入住的美好體驗，與享受難得的都會愉快悠閒時光。從此，愛就一起跟著茱茱快樂GO!

相鐵GRAND FRESA 台北西門飯店 迎來一周年慶典。

慶祝2月2日滿周年，推出一系列精彩的住房優惠及活動，

入住後可參加扭蛋遊戲，可獲得多種限定驚喜獎品

包含僅$22元的住宿優惠！

歡迎您 與燈節同行：探索西門町的璀璨光影

相鐵GRAND FRESA台北西門

地址：100006台北市中正區中華路一段57號

電話：02-2331-6203

官方網站：

官方Instagram：https://www.instagram.com/grandfresa_taipei_ximen/